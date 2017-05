BTV Quỳnh Chi suýt ngã quỵ vì ghi hình The Voice suốt 10 tiếng

Từ một BTV Thể thao của VTV, Quỳnh Chi đã có bước chuyển mình khi đảm nhận vai trò MC cho cuộc thi The Remix New Generation. Khác với hình ảnh một biên tập viên thể thao nghiêm túc và chỉn chu trên sóng truyền hình đã nhiều năm nay, trên sân khấu cuộc thi âm nhạc, cô khiến khán giả ngạc nhiên về tính cách năng động và hoạt bát của mình.

Mùa The Remix vừa khép lại, Quỳnh Chi tiếp tục được nhà sản xuất tin tưởng giao cho vai trò dẫn dắt vòng liveshow của The Voice 2017 cùng với MC Nguyên Khang.

"Vì đều là cuộc thi âm nhạc nên tôi không gặp quá nhiều bỡ ngỡ khi nhập cuộc. Tuy nhiên, nếu The Remix là sân chơi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp để họ chứng tỏ bản lĩnh, kinh nghiệm thì ở The Voice, tôi gặp được nhiều bạn trẻ tài năng nhưng còn chút e dè và trong sáng. Do vậy, nhiệm vụ của tôi là động viên thí sinh nhiều hơn để họ theo đuổi đam mê với nghề bởi mỗi buổi ghi hình, tôi đều chứng kiến những giây phút vui, buồn của họ", Quỳnh Chi chia sẻ.