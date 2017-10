Trung Quốc: Ném đồng xu vào động cơ máy bay cầu may

Tờ Channel News Asia Một phụ nữ 76 tuổi người Trung Quốc đã bị tạm giữ sau khi bà đã ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may khiến cho toàn bộ chuyến bay phải dừng lại để kiểm tra an toàn.

CNA trích lời giới chức địa phương cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 19/10 tại sân bay An Khánh ở phía tây tỉnh An Huy, Trung Quốc khi một phụ nữ lớn tuổi được cho là đã ném tiền xu vào động cơ máy bay của hãng Lucky Air để cầu cho chuyến bay diễn ra suôn sẻ.

Theo các nhân viên của hãng Lucky Air, đại diện sân bay và các sĩ quan cảnh sát, các hành khách đi cùng chuyến với người phụ nữ đã thông báo, họ nhìn thấy bà ném xu vào động cơ khi đang lên máy bay. Sau đó các nhân viên mặt đất đã xác nhận là có tiền xu rơi trên đường băng gần máy bay.

Máy bay của hãng Lucky Air.

Người phụ nữ 76 tuổi này đã bị tạm giữ. Hiện chưa có thông tin liệu bà có bị buộc tội hay không. Lucky Air là hãng bay trực thuộc Hainan Airlines.

Vì lý do an toàn, chuyến bay từ An Khánh tới Côn Minh đã bị tạm hoãn qua 1 đêm để các nhân viên kiểm tra lại động cơ. Theo các quan chức địa phương, chuyến bay đã khởi hành vào hôm sau.

Trước đó vào hồi tháng 6 cũng xảy ra sự việc tương tự. Hãng tin Pháp cho biết, người phụ nữ 80 tuổi đã ném 9 đồng xu vào động cơ của máy bay ngay trước giờ khởi hành hôm 27/6. Sự việc xảy ra tại Sây bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Ngay sau khi biết thông tin về sự cố, 150 hành khách lập tức rời khỏi máy bay và nhà chức trách bắt đầu tìm kiếm những đồng xu trong phần động cơ máy bay. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ trên để điều tra.

Họ chỉ tìm thấy 8 đồng xu và đã cho máy bay cất cánh để tiếp tục hành trình tới Quảng Châu theo kế hoạch.

"Sau quá trình điều tra, hành khách này khẳng định bà ném những đồng xu để cầu mong chuyến bay an toàn... Bà là người tin vào Phật giáo", đại diện cảnh sát Thượng Hải cho biết.

Theo Minh Tuấn

Báo Đất Việt