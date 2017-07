"Địch dùng dao chặt đứt lìa chân tôi, một tháng sau chúng chặt chân tôi lần 2"

Đó là một trong nhiều câu chuyện của các thương binh được Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội trưng bày trong chuyên đề "Đi qua cuộc chiến".

Tâm sự của những thương binh "tàn nhưng không phế" rất chân thực và cảm động, giúp công chúng thấy rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

"Trên đường giao liên, vào cuối năm 1967, tôi bị địch bắt. Để moi lời khai, chúng đã dùng mọi thủ đoạn từ dỗ ngon ngọt đến tra tấn dã man. Biết tôi cứng đầu, chúng dùng dao chặt chân tôi mà không tiêm thuốc mê. Cắn răng chịu đựng trước lưỡi dao xé thịt, chân của tôi đã bị cắt lìa khỏi cơ thể, đau quá tôi ngất lịm. Một tháng sau chúng tiếp tục đem tôi ra tra tấn nhưng không khai thác được thông tin, chúng chặt chân tôi lần hai. Sau hơn ba tháng bị giam, đồng đội đã cứu tôi thoát khỏi nhà tù Hội An, đưa về chiến khu Quảng Nam, rồi chuyển ra Bắc để chữa trị" - Bà Huỳnh Thị Kiển, SN 1948, thương binh 1/4, phường Hòa An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

"Ngày 22/12/1966, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 361, tên lửa phòng không) chiến đấu tại trận địa xã Ninh Phúc, huyện Hoa Lư, nhằm bảo vệ khu vực Non Nước (Ninh Bình). Khi đang chăm chú vào màn hình điều khiển tên lửa của mình thì bị hỏa lực của Mỹ bắn trở lại, đài của chúng tôi bị phá hủy, một người bạn của tôi là anh Phúc đã hy sinh, còn tôi bị gãy cánh tay phải và bị thương ở vùng bụng. Với chúng tôi cần nhất là đôi tay để lái tên lửa thì tay tôi bị gãy. Thật tiếc vì tôi đã được đào tạo bài bản mà không thể tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc" - ông Đỗ Danh Gia (SN 1945, thương binh 2/4, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

"Tháng 12/1967, trong một lần đi công tác tại tỉnh Long An, bất ngờ tôi bị địch bắt. Năm 1969, chúng đày tôi ra nhà tù Phú Quốc. Trong địa ngục trần gian, địch tra tấn tôi rất dã man. Có lần tôi bị tên cai ngục dùng dùi đục làm gãy bốn chiếc răng hàm, sau trận đòn, tôi nằm bất tỉnh, chúng lột quần áo rồi nhốt tôi vào chuồng cọp kẽm gai. Chúng đánh riết nên tôi không còn cảm giác đau. Nằm không được, đứng cũng không xong, chỉ ngồi khom lưng phơi ngoài mưa nắng, ban đêm rét lạnh thấu xương. Ở chuồng cọp 2 tháng 7 ngày, không biết bao lần da tôi bị lột như dan rắn" - ông Lê Quang Bá (SN 1941, thương binh 2/4, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM).

Bà Nguyễn Ngọc Giới (SN 1958, thương binh 3/4, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre): "Năm 1972, lúc đang làm giao liên tại bốt Địa Nhưỡng (Mỏ Cày, Bến Tre), tôi bị mảnh đạn pháo găm trúng người, ngất lịm. Tỉnh dậy, tôi thấy chân phải mình lủng lẳng, nhìn ra sau mới biết xương đùi bị gãy thành hai đoạn. Tôi được đồng đội khiêng đi cấp cứu. Toàn thân bị băng bó kín mít, mẹ tôi suýt không nhận ra tôi. Trải qua ba lần phẫu thuật, may mắn tôi vẫn đi được, dù chân thấp, chân cao"

Ông Hoàng Thức Bảo (SN 1948, thương binh 2/4, ở phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế): "Năm 1974, trong một chuyến đi làm hầm bí mật, rôi dẫm phải mìn ríp của Mỹ, bàn chân trái bị vỡ nát. Đang trong vùng địch kiểm soát, xa trạm phẫu thuật quân y, không còn cách nào khác, tôi tự cắt bỏ phần vỡ nát của chân mình, nhờ một chị băng bó lại, chờ cơ hội thông đường lên căn cứ. Sau nhiều ngày vượt qua vòng kiểm soát của địch, anh em đã đưa tôi lên trạm xá Quảng Điền. Các bác sĩ quyết định cắt bỏ 1/3 chân của tôi. Phẫu thuật thành công, Trưởng bệnh xá nói: "Tôi đề nghị khen thưởng cho anh vì cưa chân như vậy mà không một lời kêu than"".

Ông Nguyễn Văn Yểng (SN 1941, thương binh 1/4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội): "Tháng 4/1969, trong một lần hành quân đến khu vực Khe Sanh, chân Dốc Miếu (Quảng Trị), chúng tôi không đi được nữa bởi địch đánh phá rất ác liệt. Cứ 10 phút địch lại cắt bom tọa độ một lần. Trên đường di chuyển trận địa, bom bi nổ. Tôi bị một viên bi cắm trúng vào cột sống, chèn ép tủy. Mặc dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng truyền đạt cho đồng đội đưa pháo về nơi an toàn, đúng vị trí quy định. Suốt đêm đó, đồng đội khiêng tôi đến địa điểm phẫu thuật của Binh trạm 33 (thuộc địa phận nước Lào). Sau đó tôi tiếp tục được đưa về điều trị ở Đoàn An dưỡng 225 (tỉnh Hà Bắc cũ)".

"Mặc dù đã có anh trai tham gia quân ngũ, nhưng tháng 4/1970, khi học xong trường cấp Ba Hòa An, tôi xung phong lên đường vào Nam làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lúc tiễn chúng tôi lên đường, trường Hòa An như một ngày hội, các bạn trai cười nói vui vẻ vì ngày mai hành quân vào miền Nam đánh giặc, còn các bạn gái khóc thút thít" - ông Lục Bá Điến (SN 1952, thương binh 2/4, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) kể lại.