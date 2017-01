Vụ xe gian biến hoá thành xe hợp pháp: Sự cầu thị của Công an huyện Nhà Bè!

Trong tâm trạng phấn khởi, vui mừng, tối ngày 4/1, anh Nguyễn Thanh Tuyền (42 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) thông tin đến báo Dân trí cho biết anh đã được Công an huyện Nhà Bè bàn giao chiếc xe máy, tài sản mà suốt 2 năm qua, vợ chồng anh lao đao, khốn đốn đi tìm công lý.

“Cám ơn báo Dân trí đã phản ánh vụ việc và tôi cũng thật sự cảm kích trước tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của Công an huyện Nhà Bè, đã nhanh chóng nhận thiếu sót, giải quyết thoả đáng quyền lợi cho tôi”, anh Tuyền bày tỏ.

Sau 2 năm khốn đốn vì bị mất chiếc xe máy Suzuki Sport, mới đây, anh Tuyền đã được Công an huyện Nhà Bè bàn giao lại tài sản.

Trao đổi với PV Dân trí, đại uý Lê Ngọc Lượng, đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nhà Bè cho biết: Sau khi kiểm tra lại hồ sơ đăng ký xe của anh Nguyễn Thanh B. (ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè), cơ quan điều tra (CQĐT) phát hiện có sự sai sót nên đã mời anh B. đến để làm rõ.

“Tại CQĐT, anh B. đã thừa nhận việc cố ý khai man hồ sơ nhằm mục đích hợp thức hoá chiếc xe đương sự này mua không rõ nguồn gốc hợp pháp”, đại uý Lượng thông tin.

Cũng theo Công an huyện Nhà Bè thì anh B. cho biết, giữa năm 2015, B. mua chiếc xe Suzuki Sport của đối tượng tên Trần Văn Thắm với giá hơn 40 triệu đồng nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký. Sau đó, B. đã đến Đội CSGT Công an huyện Nhà Bè làm thủ tục sang tên xe theo thông tư 15/2014 của Bộ Công an. Khi khai nguồn gốc xe, B. đã cố tình gian dối khi khai rằng xe mua qua nhiều đời chủ, mất giấy đăng ký xe; đồng thời khai không đúng địa chỉ phường của chủ sở hữu cũ (phường Trường Thạnh, quận 9).

“Do sự thiếu sót của cán bộ tổ đăng ký xe khi không kiểm tra kỹ hồ sơ của B., dẫn đến việc Công an huyện Nhà Bè đã giải quyết cấp chứng nhận đăng ký xe cho anh B.”, Đại uý Lượng cho biết.

Suốt 2 năm đi tìm công lý, cuối cùng anh Tuyền đã được Công an huyện Nhà Bè giải quyết thấu tình, đạt lý vụ việc.

Vụ việc được anh Tuyền (chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe bị đối tượng Thắm chiếm đoạt) phát hiện, khiếu nại đến Công an huyện Nhà Bè và báo Dân trí. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Dân trí, thượng tá Nguyễn Văn Khừ, trưởng Công an huyện Nhà Bè đã yêu cầu chỉ huy Đội CSGT rà soát, kiểm tra lại hồ sơ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết vụ việc trên tinh thần cầu thị, nếu sai sót thì khắc phục, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người dân.

“Sau khi làm việc với CQĐT, anh B. đã nhận ra sự sai phạm của mình, đồng thời tự nguyện giao lại chiếc xe cùng giấy đăng ký xe. Công an huyện Nhà Bè đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho Nguyễn Thanh B.; đồng thời bàn giao phương tiện lại cho anh Nguyễn Thanh Tuyền, chủ sở hữu hợp pháp”, chỉ huy đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nhà Bè, thông tin.

Đăng Lê