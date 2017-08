Hà Nội: Khởi tố xong 14 năm mới tuyên án, hai anh em ruột khẩn thiết kêu oan!

Bài 1:

Khởi tố vụ án, 14 năm sau mới mở toà sơ thẩm tuyên án

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu khẩn cấp cho biết: “Tôi là Quản Đắc Qúy và anh trai Quản Đắc Thúy, trú tại thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Hai anh em tôi là bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Hoài Đức mở ngày 26/5/2017, xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích...” xẩy ra tại thôn Vân Côn, xã Vân Côn, ngày 19/7/2003. Chúng tôi bị VKSND huyện Hoài Đức truy tố về hành vi trên, theo quy định tại khoản 3, điều 104 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Anh Huy làm chủ tọa, bà Tống Thị Thu Hiền, đại diện VKSND huyện Hoài Đức giữ quyền công tố. Kết thúc phiên tòa vào cùng ngày, tôi bị tòa tuyên án 5 năm 6 tháng tù, và anh tôi bị tuyên 5 năm tù. Chúng tôi đã kháng cáo.

Hai anh em Quản Đắc Quý và Quản Đắc Thuý gửi đơn kêu oan khẩn thiết đến Báo Dân trí.

Hai anh em tôi đã làm đơn này khẩn thiết kêu oan vì bản thân chúng tôi không có mặt ở hiện trường, nơi xẩy ra vụ án vào ngày 19/7/2003. Chúng tôi không gây thương tích cho bị hại Đỗ Đăng Của”.

Từ đơn kêu cứu khẩn cấp của hai anh em ruột Quản Đắc Thuý và Quản Đắc Quý, PV Dân trí đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Tại bản án số 07A/2017/HSST ngày 26/5/2017 của TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội), các bị cáo bị VKSND huyện Hoài Đức truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Cáo trạng quy kết chị hai anh em Quý và Thuý đã dung tuýp sắt và dao dựa chém, hành hung anh Đỗ Đăng Của vào ngày 19/7/2003. Theo cáo trạng, tại bản giám định pháp y số 2395 của Viện khoa học sình sự (Bộ Công an) kết luận anh Của bị 2 vết thương rách ở da vùng trán đỉnh phải và cẳng tay phải do vật sắc nhọn gây nên và được xét tỷ lệ thương tật là 34,16%.

Tại phiên toà, các bị cáo không nhận tội, khai rằng thời điểm xảy ra vụ án, các bị cáo không có mặt tại nơi xảy ra vụ án, không gây thương tích cho người bị hại.

Các bị cáo cho rằng vật chứng của vụ án là các hung khí cơ quan điều tra không thu được, kết quả giám định của người bị hại không khách quan. Tuy nhiên HĐXX không chấp nhận mà tuyên phạt bị cáo Quản Đắc Quý 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Quản Đắc Thuý 5 năm tù.

Bản án tuyên phạt 2 mức án tù 5 năm và 5 năm 6 tháng với hai anh em ruột Quý, Thuý sau 14 năm khởi tố.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là trong toàn bộ bản án của TAND huyện Hoài Đức lại không hề có thông tin về thời gian khởi tố hai bị can này. Theo tài liệu PV Dân trí thu thập được, ngày 15/12/2003, Công an huyện Hoài Đức (Hà Tây) đã ra quyết định khởi tố hai bị can Thuý và Quý. Như vậy, sau 14 năm, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mới kết thúc với hai bản án tù sau khi tỉnh Hà Tây đã sát nhập vào TP Hà Nội nhiều năm.

Một “góc khuất” phía sau vụ án thập kỷ

Ngày 12/6/2017, sau khi phiên toà sơ thẩm của TAND huyện Hoài Đức đã tuyên bản án nhiều năm tù với hai an hem ruột Quý, Thuý, Chủ tịch UBND xã Vân Côn Nguyễn Văn Sơn, người đã giữ cương vị Trưởng công an xã Vân Côn thời điểm xảy ra sự việc đã thẳng thắn xác nhận cho một lá đơn mở ra một “góc khuất” phía sau vụ án này.

“UBND xã Vân Côn xác nhận đơn trình bày của anh Quản Đắc Quý là thực. Vậy đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết”, Vân Côn ngày 12/6/2017.

Góc khuất phía sau vụ án các bị cáo đang khẩn thiết kêu oan.

Vậy đơn trình bày của anh Quản Đắc Quý có nội dung gì?

“Vào khoảng tháng 5 năm 2002, gia đình tôi và bố con ông Chuyên, anh Cẩu (tức anh Của, người bị hại trong vụ án theo xác nhận của UBND xã Vân Côn) có xẩy ra mâu thuẫn tranh chấp về đất đai, nguyên nhân của sự tranh chấp đất đai này là do bố con ông Chuyên và anh Cẩu nhiều lần huy động con cháu ruột thịt của mình, trong đó có Chắt, Long, Sự ngang nhiên vô cớ nhảy vào đập bỏ tường bao của gia đình tôi, trắng trợn xây cướp toàn bộ diện tích của gia đình tôi đang thầu làm sản với thôn Vân Côn và xây cướp luôn 30m2 đất thổ cư của gia đình tôi.

Từ ngày bố con ông Chuyên và anh Cẩu cầm đầu vô cơ nhảy vào cướp đất của gia đình tôi thì tôi đã nhờ đến UBND xã đứng ra can thiệp, xử lý hành vi côn đồ của bố con ông Chuyên và anh Cẩu, và UBND xã cũng đã rất nhiều lần đứng ra can thiệp bằng cách yêu cầu bố con ông Chuyên và anh Cẩu phải thu dọn bỏ vật liệu để trả lại đất cho gia đình tôi nhưng hai bố con ông Chuyên và anh Cẩu vẫn ngoan cố và không chịu chấp hành và cố tình nhiều lần huy động con cháu ruột thịt ra cướp đất của gia đình tôi tới cùng.

Cũng chính vì sự ngoan cố và coi thường pháp luật của hai bố con ông Chuyên và anh Cẩu nên bố tôi buộc phải đứng lên đuổi bỏ những kẻ ăn cướp ra khỏi đất của gia đình mình để bảo vệ tài sản của gia đình dẫn đến sự xô xát giữa bố tôi và bố con ông Chuyện vào ngày 19/7/2003, tại thời điểm đó ông đang giữ chức vụ trưởng công an xã (ông Sơn - PV).

Thông báo khởi tố bị can với 2 anh em Quý, Thuý năm 2003.

Trong cuộc xô xát hôm đó, cả ông Chuyên và anh Cẩu đều không hề bị đánh vì đây chỉ là cuộc xô xát rất bình thường cho lên chủ trương của công an xã là cho hai gia đình tự hoà giải vì hai gia đình có mối quan hệ họ hàng với nhau. Và suốt mấy tháng trời, hai gia đình không chịu hoà giải nên ngày 27/10/2003, công an xã mới báo cáo sự việc xô xát của hai gia đình nên công an huyện Hoài Đức biết và chuyển toàn hộ hồ sơ sự việc lên công an huyện Hoài Đức giải quyết theo thẩm quyền”.

Cùng đó, ông Nguyễn Văn Sơn cũng xác nhận giấy giám định số 2395/C21-86 (tài liệu HĐXX sử dụng quy kết hai bị cáo phạm tội) là do gia đình anh Của tự đi làm và nộp cho công an xã.

Thời điểm Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can với hai anh em Quản Đắc Thuý và Quản Đắc Quý, cả 2 anh em đều đang là sinh viên đại học và trung cấp. Sau quyết định khởi tố ít lâu, cả hai anh em đã phải bỏ học. Hai cuộc đời rẽ sang hai hướng với quyết định khởi tố treo trên đầu suốt 14 năm qua.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

