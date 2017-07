Doanh nghiệp kiện Chi cục thuế: Không mở niêm phong, y án sơ thẩm!

Nghệ An:

Doanh nghiệp khởi kiện vì bị niêm phong hóa đơn

Theo hồ sơ vụ việc, tính đến ngày 30/4/2014, DNTN Trường Sơn (đóng tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) nợ tiền thuế gần 121 triệu đồng, trong đó nợ thuế quá 90 ngày là hơn 60 triệu đồng. Sau nhiều lần thực hiện việc thu thuế không có kết quả, ngày 6/5/2014, Chi cục Thuế Nghĩa Đàn đã có thông báo về việc cung cấp thông tin tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp này.

Ông Trần Tử Trường - giám đốc DNTN Trường Sơn mang gói hóa đơn bị niêm phong đến tham dự phiên tòa

Chi cục Thuế huyện Nghĩa Đàn ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp “thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng” trong vòng 1 năm, từ ngày 9/5/2014 đến ngày 9/5/2015. Toàn bộ hóa đơn của doanh nghiệp đã được kiểm điểm và kê biên, giao cho nhân viên của công ty.

Ông Trần Tử Trường – Giám đốc DNTN Trường Son cho rằng việc Chi cục Thuế cho nhân viên đến trụ sở doanh nghiệp, không đưa ra quyết định cưỡng chế mà yêu cầu đưa toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng bỏ vào túi nylon và dán niêm phong kèm theo với biên bản niêm phong hóa đơn khiến DN không hoạt động được, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Ông Trường đã có đơn khởi kiện hành vi hành chính của Chi cục thuế Nghĩa Đàn ra tòa án, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 7/11/2016, TAND huyện Nghĩa Đàn đưa vụ án hành chính ra xét xử và bác toàn bộ nội dung khởi kiện của ông Trần Tử Trường. Ông Trường đã có đơn kháng cáo, đề nghị TAND tỉnh Nghệ An hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu Chi cục thuế bồi thường 36 tỷ đồng (bao gồm thiệt hại do việc niêm phong hóa đơn khiến doanh nghiệp không hoạt động được và số tiền thuế GTGT hơn 9 tỷ của nhà nước bị thất thu do công ty không hoạt động).

Công văn của Chi cục Thuế Nghĩa Đàn cũng thừa nhận việc niêm phong hóa đơn của DNTN Trường Sơn

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Chi cục Thuế Nghĩa Đàn tiếp tục khẳng định: Các bước thực hiện của Chi cục Thuế đối với việc DNTN Trường Sơn nhằm đảm bảo doanh nghiệp này thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước là đúng quy định, đúng pháp luật.

DNTN Trường Sơn vi phạm pháp luật về thuế, mặc dù đã được Chi cục Thuế thông báo về số tiền nợ thuế nhưng không chấp hành. Đại diện Chi cục Thuế Nghĩa Đàn không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của DNTN Trường Sơn.

Gói hóa đơn bị niêm phong chưa được mở

Tuy nhiên, theo ông Trần Tử Trường, Chi cục Thuế đã niêm phong hóa đơn chứ không đơn thuần là kiểm kê số lượng hóa đơn. Việc niêm phong này phải do đơn vị niêm phong mở ra chứ doanh nghiệp không thể tự ý mở. Mặc khác, trong 2 văn bản sau đó của Chi cục thuế cũng vô tình thừa nhận đây là hoạt động niêm phong chứ không phải kiểm kê hóa đơn.

Tại phiên tòa, bà Phan Khánh Linh – cán bộ Chi cục Thuế Nghĩa Đàn đã kí vào biên bản với tư cách “người niêm phong” cho rằng gói đồ vật ông Trường đưa đến phiên tòa không rõ đó có phải là gói hóa đơn hay không. Khi lập biên bản, gói hóa đơn được bỏ vào bao ni lông nhưng bà Linh không nhớ màu gì.

Gói hóa đơn của doanh nghiệp bị niêm phong không được HĐXX cấp phúc thẩm mở ra để kiểm tra

Tại tòa, các bên không khẳng định thống nhất gói hóa đơn còn nguyên vẹn hay không. Gói hóa đơn này do phía ông Trần Tử Trường và bà Thảo bảo quản cất giữ, giao cho 1 người khác bảo quản.

Các bên liên quan kiểm tra gói đồ vật mà ông Trần Tử Trường cho rằng có chứa các quyển hóa đơn bị Chi cục Thuế Nghĩa Đàn niêm phong cung cấp cho tòa thì thấy không có chữ ký hay dấu đóng niêm phong xung quanh.

Qua xem xét nội dung biên bản lập ngày 7/5/2014 thể hiện tiêu đề Biên bản niêm phong hồ sơ bị kê biên, số hồ sơ bị kê biên gồm 9 quyển hóa đơn, người ký niêm phong hóa đơn là bà Phan Khánh Linh thấy rằng, biên bản này được phiên từ biểu mẫu của Tổng cục thuế năm 2009 và Bộ Tài chính. Tại thời điểm này, Tổng cục Thuế chưa có văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung biểu mẫu cũ đã hết thời gian. Tuy nhiên, việc này không làm sai lệch bản chất vụ việc.

HĐXX nhận định các bước thực hiện của Chi cục thuế đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Ông Trần Tử Trường phát biểu sau khi tòa phúc thẩm tuyên án

Gói đồ vật mà ông Trần Tử Trường cho rằng là hóa đơn của doanh nghiệp bị Chi cục Thuế Nghĩa Đàn niêm phong đã không được HĐXX mở để kiểm tra bên trong.

Trong buổi tuyên án chiều ngày 28/7, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An cho rằng những nhận định của cấp sơ thẩm là có căn cứ, yêu cầu kháng cáo của ông Trường là không có cơ sở. HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác đơn kháng cáo của ông Trường, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Ngoài ra ông Trường phải chịu án phí dân sự phúc thẩm hơn 69 triệu đồng.

Trao đổi sau phiên tòa, ông Trần Tử Trường cho rằng HĐXX đã không xem xét đến các chứng cứ có lợi mà phía doanh nghiệp này cung cấp. Đại điện doanh nghiệp sẽ có các bước hành động tiếp theo để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hoàng Lam