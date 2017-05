Nghệ An:

Lực lượng chức năng kiểm tra số da trâu bò.

Chiều 6/5, CATX Thái Hòa cho biết, vụ việc được tổ công tác của CATX này thực hiện vào khoảng 10h, ngày 5/5/2017 trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Vào thời gian trên, đội CSGT-TT công an thị xã Thái Hòa phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải mang BKS 37C – 153.72, do Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển, chở hơn 1 tấn da trâu bò không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh, lái xe khai số da trâu bò này được vận chuyển từ huyện Quỳ Hợp về xóm 5B, xã Nghĩa Thuận cho một chủ hàng chuyên thu mua da trâu bò tại đây.

Hiện đội CSGT-TT công an thị xã Thái Hòa đã bàn giao số da trâu, bò trên cho Trạm chăn nuôi và Thú y thị xã xử lý theo luật định.

Do có mùi hôi thối nên số ruồi đã bu kín.

Trước đó, vào lúc 4h30' cùng ngày, tại km427, QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B - 019.68 do Phạm Xuân Chinh (SN 1988, thường trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 19 khay nhựa trong đó có 500 cá thể chim các loại và 78kg cá thể chim đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số chim trên không giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy