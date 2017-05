Take That sẽ đoàn tụ nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập

Hiện tại, nhóm nhạc 3 thành viên Take That đang trong tour lưu diễn Wonderland. Nhóm nhạc nam Take That thành lập năm 1990, đến năm 2020, sẽ là tròn 30 năm ngày thành lập nhóm. Hiện tại, Take That đã có những kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện lớn này, theo đó, một tour lưu diễn đoàn tụ với đầy đủ 5 thành viên của buổi đầu lập nhóm đã được lên kế hoạch.

Ngoài ra, những sản phẩm âm nhạc mới để chuẩn bị cho ra mắt vào năm 2020 nhằm kỷ niệm 3 thập kỷ hoạt động của các chàng trai Take That cũng đã bắt đầu được khởi động. Hiện tại, Take That có 3 thành viên gồm Gary Barlow, Mark Owen, và Howard Donald.

Ba thành viên này tiết lộ rằng họ hiện đang cố gắng hết sức để hai thành viên từng gắn bó từ buổi đầu lập nhóm - Robbie Williams và Jason Orange - cũng sẽ cùng chung vui với nhóm trong những hoạt động lớn sắp tới.

Ở buổi đầu thành lập, Take That có 5 thành viên, sau này, dù trải qua những biến động nhân sự, nhưng vẫn chỉ gồm những gương mặt ấy, không tuyển mộ thành viên mới thay thế.

Hiện tại, Take That đang lên kế hoạch cho sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm với một tour lưu diễn đoàn tụ và những sản phẩm âm nhạc mới ra mắt vào năm 2020. Giờ đây, tất cả họ đều đã là những người đàn ông trung niên. Take That từ 5 thành viên, nay còn lại 3.

Giọng ca chính của Take That hiện tại - nam ca sĩ Gary Barlow - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chương trình kỷ niệm nhân dịp 30 năm gắn bó. Chúng tôi đang lên một kế hoạch cho tương lai, một kế hoạch lớn, có thể là một đĩa hát mới, có thể là những bản hit đã làm nên tên tuổi Take That và một tour lưu diễn lớn”.

Hiện tại, 3 thành viên của Take That khá lạc quan về khả năng Robbie Williams sẽ cùng tham gia với họ trong những kế hoạch tương lai, nhưng họ không dám chắc về cái gật đầu của thành viên Jason Orange.

Thành viên Howard Donald giải thích: “Nếu có đầy đủ 5 thành viên sẽ thật tuyệt vời. Nhưng điều đó xảy ra được hay không, lại là một câu chuyện khác. Linh tính bảo tôi rằng điều đó khó thành sự thật, nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể xảy ra”.

Take That lạc quan về việc có thể thuyết phục Robbie Williams đồng hành cùng nhóm trong các hoạt động sắp tới, nhưng họ kém lạc quan về khả năng mời gọi được Jason Orange quay lại.

Jason Orange đã chia tay Take That hồi năm 2014 và kể từ đó, anh không thể hiện niềm hứng thú nào trong việc duy trì sự nghiệp ca hát.

Take That có hai giai đoạn hoạt động, giai đoạn đầu từ khi thành lập năm 1990 tới 1996, nhóm tan rã lần thứ nhất. Giai đoạn hai, nhóm tái hợp năm 2006 và gắn bó kể từ đó đến nay. Về phần nam ca sĩ Robbie Williams, trong lần Take That tái hợp năm 2006, Robbie cũng đã có một thời gian ngắn quay trở lại với nhóm từ năm 2009 đến 2012.

Trong lần tan rã đầu tiên của nhóm hồi năm 1996, Robbie chính là người đầu tiên đã “dứt áo ra đi” hồi năm 1995. Trong khi đó, thành viên Jason Orange đã chia tay nhóm từ năm 2014 và kể từ đó anh không thể hiện bất cứ niềm hứng thú nào đối với việc tiếp tục duy trì sự nghiệp ca hát.

Robbie trước đây đã từng nói về sự ra đi của Jason Orange khỏi ban nhạc Take That, thậm chí là khỏi sự nghiệp ca hát, rằng từ lâu, Robbie đã không còn nhìn thấy ở Jason niềm đam mê như đã từng thấy một thuở: “Những công việc của một nghệ sĩ thu âm không phải dành cho tất cả mọi người, và tôi không nghĩ những công việc này còn phù hợp với anh bạn Jason”.

Robbie Williams (ảnh chụp hồi năm 1992, ngoài cùng bên trái) đã có một thời gian ngắn quay trở lại gắn bó với ban nhạc từ năm 2009 đến 2012. Chính Robbie đã là thành viên đầu tiên rời nhóm hồi năm 1995, sau đó, Take That tan rã lần thứ nhất vào năm 1996.

Take That là một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Anh. Hiện tại, ba thành viên của Take That đang trong tour lưu diễn Wonderland diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 này tại Anh và Ireland.

Take That (ảnh chụp năm 1991) là một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất và hoạt động dài hơi nhất ở thể loại pop. Đến năm 2020 sẽ là tròn 30 năm ngày Take That thành lập.

Take That - Rule The World

Bích Ngọc

Theo Daily Mail