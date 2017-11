Siêu sao Hàn Quốc So Ji Sub sắp tới Việt Nam?

Mới đây, nữ diễn viên Diệp Lâm Anh đã lên đường sang Hàn Quốc để gặp gỡ nam diễn viên So Ji Sub cùng công ty chủ quản. Được biết, ngôi sao phim “Đảo địa ngục” đã chính thức nhận lời mời của Diệp Lâm Anh đến Việt Nam tham gia một sự kiện sắp tới.

Diệp Lâm Anh lên đường sang Hàn Quốc để gặp gỡ và trao đổi việc hợp tác cùng công ty quản lý và nam diễn viên So Ji Sub. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Diệp Lâm Anh cho biết, để nhận được cái “gật đầu” của So Ji Sub cô đã mất rất nhiều tháng liền để thương lượng với nam diễn viên. Ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc cũng rất háo hức khi được quay trở lại Việt Nam.

Diệp Lâm Anh trong buổi làm việc tại Hàn Quốc

Sau khi bàn bạc thống nhất, đại diện Diệp Lâm Anh cho biết, ngày 21/11 So Ji Sub sẽ đáp chuyến bay đến TPHCM và ngày 22/11 anh sẽ tham dự sự kiện tại đây.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện Diệp Lâm Anh, hiện tại nam diễn viên đang trong thời gian đóng phim mới nên lịch chỉ còn có 2 ngày này để bay sang Việt Nam.

Nữ diễn viên nhanh chóng đăng tải thông tin hợp tác thành công của mình cùng sao Hàn

So Ji Sub là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc và Châu Á.

Anh từng vào các vai soái ca của màn ảnh, từ "Chủ quân" Joo Joong Won của "Master's Sun" tới chàng John Kim của "Oh My Venus", dù đã ở độ tuổi 40 anh vẫn khiến các chị em mê mệt như thuở còn trẻ trung trong "Giày thủy tinh" hay "I'm Sorry, I Love You" đình đám một thời.

Nhiều năm qua, So Ji Sub hầu như không tham gia các sự kiện của các nhãn hàng, gần đây nhất anh chỉ góp mặt tại một vài nước Châu Á để quảng bá cho bộ phim “Đảo địa ngục” mà anh tham gia. Bộ phim vô cùng ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Trong phim"Đảo địa ngục", So Ji Sub thủ vai Choi Chil Sung, từng là một trùm gangster nhưng đã trở thành một trong số hàng trăm người thợ mỏ Hàn Quốc bị buộc phải lao động ở đảo Hashima. Với trái tim giàu lòng nhân ái, anh là một trong những người đã đứng lên đấu tranh cho những người lao động khổ sai.

Đây là lần thứ 2 anh đến Việt Nam, trước đó anh từng đến Phan Thiết chụp ảnh thời trang nhưng bí mật và không một cơ quan truyền thông nào có được hình của nam diễn viên.

Thông tin anh đến Việt Nam dưới lời mời của Diệp Lâm Anh đang khiến fan của So Ji Sub tại Việt Nam vỡ òa. Dự kiến anh sẽ có mặt vào cuối tháng 11 tới. Đây cũng là lần đầu tiên, một diễn viên hạng A của Hàn Quốc đến Việt Nam với tư cách lời mời cá nhân.

Băng Châu