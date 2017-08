NSND Hồng Vân dạy con trai qua việc… nấu ăn

NSND Hồng Vân lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình trong vai trò người tham gia khi phải vào bếp cùng hai con của mình để so tài với đội của hai mẹ con Diễm My 9x trong tập 108 “Chuẩn cơm mẹ nấu”.

Con trai thứ hai của NSND Hồng Vân, 20 tuổi (tên gọi ở nhà là Trê Phi) hiện đang du học tại Mỹ cùng chị gái Hoàng Châu. Cậu chia sẻ, mình học ngành đạo diễn- diễn viên điện ảnh.

Nếu con gái đầu của NSND Hồng Vân thích kinh doanh thì Khôi Nguyên lại có máu nghệ thuật. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bé gái út của Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh một thời tên Ngọc Châu (ở nhà vẫn được gọi là Bí Ngô), 10 tuổi, cũng cùng mẹ và anh trai lần đầu tiên tham gia chương trình nấu ăn trên sóng truyền hình.

Lần đầu tiên, NSND Hồng Vân cùng con trai Trê Phi và con gái Bí Ngô tham gia chương trình gameshow.

NSND Hồng Vân chia sẻ, dù công việc bộn bề khi phải một mình quản lý 2 sân khấu kịch và còn tham gia nhiều họat động nghệ thuật khác nhưng chị vẫn dành thời gian vào bếp nấu ăn cho chồng con. Trước đó, NSND Hồng Vân từng chia sẻ nhà có đầy đủ đầu bếp, bảo mẫu, người giúp việc, nhưng chị vẫn luôn là người chọn cho chồng bộ quần áo trước khi đi ra khỏi nhà, xay cho anh ly sinh tố, tự tay pha sữa cho con mỗi đêm hay đích thân làm món khoái khẩu của cả nhà đó là món trứng sốt và đậu chiên…

“Con gái là Bí Ngô, con trai là Trê Phi, ở nhà tôi được gọi là… Măng Khô nên mấy mẹ con lấy tên là Gia đình rau củ quả. Mấy mẹ con tham gia chương trình để cho mọi người biết là mẹ Vân vẫn biết nấu cơm”, chị hài hước nói.

Tại chương trình, NSND Hồng Vân và các con kết hợp khá ăn ý. Dù đi học xa nhà, đã học cách tự lập từ sớm nhưng lần đầu tiên đứng bếp dưới sự giám sát của mẹ cùng với sự cổ vũ của em gái út nên Khôi Nguyên không tránh khỏi áp lực và sự lúng túng.

NSND Hồng Vân và con gái Bí Ngô cười rạng rỡ khi đoán trúng "thử thách" của chương trình. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng tại chương trình, NSND Hồng Vân chia sẻ bí quyết dạy con qua việc một mình đứng bếp, dưới áp lực thời gian. Qua đó, chị mong muốn con trai sẽ tiến bộ hơn và áp dụng được cách quản lý trong cả việc học và cuộc sống hàng ngày...

Về phía, diễn viên Diễm My 9X, đây lần đầu tiên, cô cùng mẹ xuất hiện trên sóng truyền hình. Diễm My 9x là một diễn viên trẻ, xinh đẹp, đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả. Và mẹ là người luôn bên cạnh và ủng hộ Diễm My 9x trong mọi quyết định để dẫn đến thành công có được ngày hôm nay.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên xuất hiện cùng với mẹ trên sóng truyền hình và đặc biệt hơn khi đây cũng là món quà sinh nhật Diễm My 9x muốn dành tặng mẹ. Ngay lúc đó cả trường quay liền cùng Diễm My 9x hát mừng sinh nhật tặng cho mẹ của cô.

MC Việt Hương cũng tiết lộ rằng bản thân đã từng hợp tác cùng Diễm My 9x trong nhiều dự án và để ý rằng Diễm My 9x luôn mang theo cơm mẹ nấu đến trường quay.

Nguyễn Hằng