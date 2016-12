Những ban nhạc lừng danh nào đã đến Việt Nam trong năm 2016?

Trước tiên, phải kể đến đó là nhóm nhạc T-ara đến từ xứ Hàn. 6 thành viên của nhóm nhạc đang được yêu chuộng nhất làng Kpop xứ Hàn đã đến Việt Nam từ 12/3 đến 15/3 để tham gia một số sự kiện sự kiện giao lưu cùng khán giả và tham gia một số hoạt động khác như tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và đời sống tại Việt Nam.

Ngay khi vừa bước xuống sân bay, nhóm nhạc này đã được các fans hâm mộ Việt Nam đón chào cuồng nhiệt. Nhất cử nhất động của họ đều được các fans theo dõi và chia sẻ. Trong những ngày ở Việt Nam, nhóm T-ara đã đi tham quan bảo tàng, mặc áo dài trình diễn thời trang, ký tặng sản phẩm công nghệ…

T-ara đội nón lá Việt Nam trong đêm minishow ở TP.HCM hồi tháng 3. Ảnh: TL.

T-ara là một nhóm nhạc nữ thần tượng của Hàn Quốc, được thành lập vào năm 2009. Ca khúc Lies nằm trong album của T-ara ra mắt vào ngày 27/7/2009. đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng yêu nhạc Kpop và có mặt ở hầu hết các bạn xếp hạng tại nhiều quốc gia Châu Á. Nằm trong chuỗi những ca khúc mang lại thành công cho T-ara còn có: Bo Beep Bo Beep; I Go Crazy Because Of You; Time To Love; Cry Cry; Roly Roly; Day By Day; Sexy Love; So Crazy...

Bond - Tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại đến từ Anh Quốc đã đến Việt Nam trong một đêm duy nhất vào 25/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Bond là ban nhạc đầu tiên trên thế giới theo đuổi dòng nhạc cổ điển giao thoa (Classical Crossover) và được mệnh danh là “Tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại” với 4 triệu bản thu âm được tiêu thụ trên toàn thế giới. Ban nhạc gồm 4 thành viên - Tania Davis (violin số 1), Eos Counsell (violin số 2), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Xuất hiện lần đầu vào năm 2000, Bond được mệnh danh là “Spice Girls của dòng nhạc cổ điển”.

4 cô gái xinh xắn của tứ tấu dây Bond biểu diễn ở Hà Nội trong một đêm nhạc duy nhất. Ảnh: TL.

Bond đã giành 56 đĩa bạch kim và 15 đĩa vàng cùng nhiều giải thưởng uy tín tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhóm cũng vinh dự được tham gia vào phần biểu diễn nghệ thuật của các sự kiện thể thao thế giới như: FA Cup, Champions League, Olympics.

Trong đêm nhạc tại Việt Nam, Bond đã mang đến cho khán thính giả những bản nhạc đỉnh cao từng làm nên tên tuổi của nhóm.

Hai ban nhạc lừng danh là Boney M và Chris Norman ex Smokie cũng đến Việt Nam biểu diễn vào 1/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên hai ban nhạc nổi tiếng này đến Việt Nam và sự kiện này đã gây tiếng vang rất lớn trong năm 2016.

Các thành viên của Boney M... Ảnh: TL.

Boney M và Chris Norman của Smokie là hai ban nhạc với những ca khúc đã nằm lòng với khán giả Việt Nam những năm của thập niên 80 và 90. Các thành viên của hai ban nhạc đã trở thành những tượng đài trong dòng nhạc disco và rock balad của hàng triệu người yêu nhạc trên thế giới. Đến nay, hai ban nhạc vẫn luôn được chào đón cuồng nhiệt tại các sân khấu từ Châu Âu, Bắc Mỹ đến Châu Á.

Huyền thoại Boney M - ban nhạc disco thành công nhất mọi thời đại, đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới với những ca khúc bất hủ như: Daddy Cool, Rasputin, Rivers Of Babylon, Brown Girl In The Ring, Sunny…

Và Chris Norman của Smokie đã làm hơn 4000 khán giả Hà Nội đứng ngồi không yên. Ảnh: TL.

Huyền thoại Chris Norman của Smokie - thần tượng lãng tử của thế hệ người Việt thập niên 80 và 90. Các giai điệu của If You Think You Know How to Love Me, Living Next Door to Alice, Lay Back in the Arms of Someone, Stranger With You, Stumblin'In… và sau này là tuyệt phẩm Midnight Lady làm say mê hàng triệu người trên thế giới. Hai ban nhạc với hai phong cách trình diễn disco sôi động kết hợp với rock ballad lãng mạn đã mang đến cho hơn 4000 khán giả Việt Nam một đêm không thể quên.

Ban nhạc rock huyền thoại Scorpions là ban nhạc thành công nhất châu Âu cũng đã đến Việt Nam biểu diễn trong Monsoon 2016 ở Hoàng thành Thăng Long vào đêm 23/10.

Scorpions là ban nhạc Rock thành công nhất của nước Đức, hay đúng hơn là cả châu Âu. Tại Đức, Scorpions đã bán hơn 1 triệu bản "Crazy World" và đã được chứng nhận đĩa bội bạch kim, đứng ngang hàng với các tác phẩm nổi tiếng khác như: Nevermind của Nirvana, Back in Black của AC/DC, và Use Your Illusion I của Guns‘N Roses. Trong suốt 50 năm hoạt động, ban nhạc Scorpions đã có hàng ngàn buổi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới như: Rio de Janeiro, Tokyo, Moscow, Washington, Dubai, Paris hay Berlin.

Scorpions tại Hoàng thành Thăng Long hồi tháng 10/2016. Ảnh: BTC.

Sự Scorpions xuất hiện tại Monsoon 2016 đã tạo nên cơn sốt ngay từ khi mới công bố thông tin. Scorpions đến với Monsoon 2016 trong một set nhạc dài 90 phút, bắt đầu từ khoảng hơn 21giờ tối. Nhóm nhạc rock huyền thoại đã mang đến những ca khúc kinh điển của mình như: Going out with a bang, Make it real, The Zoo…..Đặc biệt, ca khúc Wind of change cũng được Scorpions thể hiện đầy khí chất trên sân khấu khiến 10.000 khán giả Hà Nội như “đốt chảy” trong “ngọn lửa” âm nhạc.

Vào tháng 11 vừa qua, người yêu nhạc lại có cơ hội được thưởng thức một đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc với ban nhạc huyền thoại đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam đó là Modern Talking.

Modern Talking là ban nhạc Pop thành công nhất nước Đức và nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều năm qua với 2 thành viên chính là Dieter Bohlen (ca sĩ hát chính và viết lời) và Thomas Anders (ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè). Sự kết hợp giữa các âm điệu disco kèm những ca từ đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ và lời hát bằng tiếng Anh đã giúp ban nhạc thắng lớn khi chỉ vừa xuất hiện. Cho đến giờ, Modern Talking vẫn được coi là ban nhạc pop hai thành viên thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Đức. Modern Talking thành công vang dội và có hàng triệu fan ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

Thomas Anders của Moderm Talking gặp gỡ khán giả Việt Nam. Ảnh: TL.

Biểu diễn trong đêm nhạc ngày 26/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Modern Talking đã thể hiện hàng loạt ca khúc “hit” như: You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Heaven Will Know, Brother Louie, Atlantis Is Calling, Geronimo’s Cadillac, No Face No Name No Number…

Một sự kiện âm nhạc gây tiếng vang không kém đó là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất người Mỹ là Richard Marx đến Việt Nam.

Được biết đến nhiều hơn ở dòng nhạc trữ tình, nhưng Richard Marx vẫn có những bản “hit” mang phong cách rock cổ điển như: Don’t mean nothing, Should’ve known better, Satisfied, Too late t:o say goodbye... Từ những năm 90, Richard Marx đã trở nên nổi tiếng ở Việt Nam, được coi như thần tượng của một thế hệ thanh niên với các ca khúc quen thuộc như: Right here waiting, Now and forever, Endless summer nights, Hazard... Ca khúc nổi tiếng nhất của Richard Marx là Right here waiting đến nay vẫn được vang lên ở khắp nơi.

Richard Noel Marx cũng đã đến Việt Nam bằng một đêm nhạc đầy thăng hoa tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: TL.

Trong đêm nhạc diễn ra vào tối 19/12 tại Hà Nội, Richard Marx đã khiến hàng trăm trái tim khán giả thổn thức vì giọng hát ngọt ngào, quyến rũ dù ông đã ở tuổi 54. Richard hát gần 10 bài, trong đó không thể thiếu những bản tình ca bất hủ như: Right Here Waiting, Now and Forever… Bên cạnh những bản tình ca quen thuộc, một trong số những ca khúc khác được nhiều khán giả trẻ thích thú khi Richard biểu diễn, đó là This I Promise You. Đây là ca khúc mà ông từng sáng tác riêng cho nhóm 'N SYNC nổi tiếng một thời. Đêm nhạc của ông còn có sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam và Trần Thu Hà.

Nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ sở kim chi Wonder Girls cũng vừa có mặt tại TP.HCM vào tối 20/12 trong sự chào đón cuồng nhiệt của fan Việt. Với độ nổi tiếng của mình tại Hàn Quốc và khắp Châu Á, Wonder Girl từng được gọi là “Những cô em gái quốc dân” hay “Nghệ sĩ quốc dân” cùng với SNSD. Wonder Girl cũng là nhóm nhạc nữ hiếm hoi của Hàn Quốc có cơ hội tham gia biểu diễn tại Mỹ cùng nhóm nhạc nổi tiếng Jonas Brothers và gặt hái được nhiều thành công tại thị trường châu Á và Mỹ.

Wonder Girls trong đêm nhạc mới đây tại TP.HCM. Ảnh: TL.

Nhắc tới Wonder Girls, người yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến những bản “hits” rền vang như: Tell me, Nobody, So hot, Be My Baby, 2 Different Tears, Be My Baby, Why So Lonely… đặc biệt, ca khúc Nobody đậm chất retro đã mang lại cho nhóm 2 giải Deasang trong năm 2008 cũng như lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 2009.

Biểu diễn cùng Wonder Girl trong chương trình ngày 21/12 ở Sân vận động QK7 là nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns to Rock. Được mệnh danh là “boyband huyền thoại” của âm nhạc thế giới, Michael Learns to Rock là nhóm nhạc nổi tiếng của Đan Mạch được thành lập năm 1988, từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc thế giới qua những bản “hits” đình đám như: The Actor, Sleeping Child, 25 Minutes, Take Me To Your Heart, Out Of The Blue, That’s Why You Go Away, Someday... mang lại hàng chục đĩa bạch kim ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.

Michael Learns to Rock thổi bùng "ngọn lửa" âm nhạc tại sân vận động QK7 cách đây 2 ngày. Ảnh: TL.

Trước đó, vào năm 2015, nhóm nhạc đình đám một thời đã sang Việt Nam và biểu diễn ở Hà Nội. Góp mặt trong đêm diễn cùng 2 nhóm nhạc này còn có: ca sĩ Thu Minh, Sơn Tùng M-TP, siêu mẫu Thanh Hằng, Lan Khuê, Phạm Hương.

Hà Tùng Long