Kiến trúc Việt được trao giải thưởng quốc tế cùng 73 công trình thế giới

Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế IAA do Viện Kiến trúc và Thiết kế Chicago (Mỹ) và Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế kiến trúc nghệ thuật và Đô thị châu Âu (The Chicago Athenaeum and the European Centre for Architecture Art Design and Urban Stydies) phối hợp tổ chức hàng năm, là chương trình giải thưởng cao cấp và có uy tín nhất, nhằm tôn vinh các kiến trúc mới, thúc đẩy kiến trúc và thiết kế mang tầm quốc tế.

Năm 2017, một lượng lớn các dự án tại nhiều hạng mục như công trình tòa nhà mới, kiến ​​trúc cảnh quan, hay quy hoạch đô thị từ nhiều công ty kiến trúc lớn khắp nơi trên thế giới đã được gửi về chương trình. Hội đồng giám khảo Giải thưởng đã lựa chọn 74 dự án từ 27 quốc gia trong danh sách nhận giải năm 2017. Việt Nam đã xuất sắc giành 2 giải thưởng, trong đó có công trình tre Naman Conference Hall của công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa.

Công trình tre Naman Conference Hall của công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa.

Công trình tre Nhà hội Nghị Naman Conference hall nằm trong khu nghỉ dưỡng cao cấp Naman retreat resort trên con đường ven biển nối từ thành phố Đà Nẵng tới phố cổ Hội An.

Nhà Hội Nghị là tòa nhà đầu tiên của khu nghỉ dưỡng mà du khách nhìn thấy khi bước vào từ khu vực tiếp tân. Hội trường có sức chứa khoảng 300 người, phục vụ cho những chức năng khác nhau như: hội nghị, hội thảo, thuyết trình, các buổi hòa nhạc, các cuộc họp,… Nhà Hội nghị có dạng hình chữ nhật với phần mái dốc không đối xứng nhau. Công trình bao gồm 2 không gian song song: một hội trường khép kín và một hành lang mở.

Công trình tre Nhà hội Nghị Naman Conference hall nằm trong khu nghỉ dưỡng cao cấp Naman retreat resort.

Kết cấu chịu lực chính của khu nhà Hội Nghị là các khung tre cách nhau một khoảng 13,5 m trong hội trường và 4 m ở hành lang với chiều cao mái là 9,5m.

Những cây tre được uốn cong tạo nên những vòm mái tre rất ấn tượng và đó là một phần cấu trúc chính của khu nhà. Mặt tiền bằng kính được lùi vào phía trong để lộ ra 3 khung tre với cấu trúc vòm ở bên ngoài tạo thành một hành lang mở - không gian phục vụ như một tiền sảnh để đón khách ở lối ra vào.

Những cây tre được uốn cong tạo nên những vòm mái tre rất ấn tượng.

Có 2 loại tre được sử dụng trong khu nhà này. Các cột tre thẳng đứng bằng cây “luồng” đã được lựa chọn nhờ độ chịu lực tốt và chiều dài của nó có thể lên tới 8m. Các vòm tre được tạo nên từ những cây "Tầm Vông" nhờ tính năng linh hoạt của nó. Việc thiết kế được dựa vào các tính năng của từng loại tre và kết hợp chúng một cách hiệu quả nhất.

Dù về đêm hay ban ngày, công trình cũng nổi bật giữa không gian thiên nhiên.

Khách hàng là những người muốn có một không gian mở rộng lớn và đơn giản để có thể linh hoạt sử dụng công trình cho các chức năng khác nhau với chi phí xây dựng hợp lý và tiến độ thi công nhanh. Tre là loại vật liệu có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu này. Nó là một loại vật liệu địa phương, giá cả phải chăng và thời gian xây dựng rất nhanh do các khung tre được định hình sẵn trên mặt đất. Phương pháp thi công này đã được chứng minh là rất hiệu quả và dễ kiểm soát hơn trong quá trình xây dựng.

