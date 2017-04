Không gì cản bước “Fast & Furious 8”; “Kong” cán đích lý tưởng

“Kong: Skull Island” (Kong: Đảo Đầu lâu) tiếp tục kinh doanh tốt ngoài phòng chiếu khi đã ở vào dịp cuối tuần thứ 6 ra rạp. Giữa cuộc cạnh tranh cam go ngoài phòng chiếu, “Kong” vẫn giữ được phong độ ổn định và có lượng khán giả của riêng mình.

Hiện tại, “Kong” đã “nguội nhiệt” nhưng những mẻ lưới cuối cùng đã kịp đưa “Kong” lên hàng top trong những phim điện ảnh từng làm về quái thú King Kong.

Chung cuộc, “Kong” thu về từ thị trường điện ảnh Mỹ 161,2 triệu USD; thu về từ thị trường điện ảnh Trung Quốc 169 triệu USD. Tổng thu của “Kong” từ phòng vé thế giới tính đến thời điểm hiện tại gần như đã ngã ngũ và đang ở mức 552 triệu USD.

Như vậy, “Kong” đã vượt qua mức doanh thu của “King Kong” (2005 - 550 triệu USD). Trước đây, “King Kong” (2005) là phim đạt doanh thu cao nhất trong các bộ phim điện ảnh làm về quái thú King Kong. Nhưng hiện giờ, “Kong: Skull Island” đã soán ngôi vương và trở thành bộ phim thành công nhất lịch sử điện ảnh làm về quái thú lừng danh.

Sau cuối tuần đầu tiên ra rạp, “The Fate of the Furious” hiện đang gây bão ngoài phòng vé trên khắp thế giới. Tại thị trường điện ảnh lớn thứ 2 thế giới - Trung Quốc, phần phim thứ 8 của loạt phim “Fast & Furious” đã có khởi đầu ngoạn mục nhất từng thấy trong lịch sử các bộ phim nước ngoài được chiếu tại nước này, khi thu về tới 190 triệu USD chỉ sau 3 ngày ra rạp.

Đạo diễn “Kong: Skull Island” say mê nói về Việt Nam

Hiện tại, “The Fate of the Furious” đã soán ngôi kỷ lục mà “Star Wars: The Force Awakens” (Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh - 2015) từng nắm giữ trong lịch sử điện ảnh thế giới. Trước đây, sau dịp cuối tuần đầu ra mắt, “Star Wars: The Force Awakens” từng đạt mức doanh thu ngoạn mục 529 triệu USD.

Hiện tại, kỷ lục ấy đã bị phá vỡ bởi “The Fate of the Furious” với doanh thu sau cuối tuần đầu ra mắt trên khắp thế giới thu về 532,5 triệu USD; trong đó 100,2 triệu USD thu về từ phòng vé Mỹ và 432,2 triệu USD thu về từ phòng vé thế giới. Dù vậy, con số “khủng khiếp” này chắc chắn sẽ còn tiến xa bởi sức hút tạo nên từ loạt phim bom tấn vẫn đang ở đỉnh điểm.

Tại 63 thị trường điện ảnh quốc tế mà “The Fate of the Furious” ra mắt, phim đều đứng số một ngoài phòng vé. Đây hiện là phần phim “ăn nên làm ra” nhất so với các phần phim trước đây của loạt phim “Fast & Furious”.

7 phần phim trước đây của “Fast & Furious” đã thu về hơn 3,9 tỷ USD từ phòng vé thế giới. “Furious 7” cho tới thời điểm hiện tại là tập phim thành công nhất về mặt doanh thu và là tập phim duy nhất trong loạt phim từng cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Tổng thu từ phòng vé thế giới của “Furious 7” ở mức 1,516 tỷ USD.

Không nghi ngờ gì, “The Fate of the Furious” sẽ cạnh tranh với mức độ thành công của “người anh em” - “Furious 7”.

Trailer phim “The Fate of the Furious”

Ngoài ra, tại phòng vé thế giới, “Beauty and the Beast” (Người đẹp và quái vật) cũng vừa tiến được một chặng đường dài khi thu về doanh số tính đến thời điểm hiện tại ở mức 1,043 tỷ USD và ghi danh vào câu lạc bộ “29 phim tỷ đô” của điện ảnh thế giới.

So sánh từng khuôn hình trong hai trailer “Người đẹp và quái vật” (1991 & 2017)

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Forbes