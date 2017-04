Bí quyết hạnh phúc của người Nhật với “lối sống tối giản”

Đan Mạch được biết tới là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với chỉ số hạnh phúc do Liên Hợp Quốc thống kê luôn thuộc top đầu, người ta đã tìm cách lý giải lý do nào khiến người Đan Mạch luôn hạnh phúc, câu trả lời được thống nhất đó là do lối sống “hygge”.

“Hygge” về cơ bản là sự theo đuổi niềm vui, hạnh phúc trong đời sống, theo những cách giản dị nhất mà ai cũng có thể thực hiện dễ dàng. Gần đây, lại có một phong cách sống đặc trưng của người Nhật được nhắc tới nhiều trên các mặt báo quốc tế, đó là lối sống tối giản.

Lối sống tối giản được cho là giúp con người tìm thấy sự bình an, hài lòng trong cuộc sống, vậy kỳ thực lối sống tối giản là gì, nó có giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn? Mới đây, một tác giả người Nhật có tên Fumio Sasaki đã cho ra mắt một đầu sách được dịch sang tiếng Anh nói về lối sống tối giản đang “gây sốt”.

Cuốn “Goodbye, Things” (Tạm biệt đồ đạc) kể về cuộc sống tối giản của chính tác giả, khi tất cả đồ đạc anh Fumio có trong nhà chỉ gồm một tấm đệm, 3 áo sơ mi, 4 đôi tất… Sau khi quyết định “tạm biệt đồ đạc”, chỉ giữ lại những gì thật sự thiết yếu, không thể thiếu cho cuộc sống thường nhật, anh Fumio bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những chia sẻ của chính tác giả trong cuốn sách “Tạm biệt đồ đạc”:

Anh Fumio Sasaki

Hãy để tôi kể với các bạn một chút về bản thân mình. Tôi 35 tuổi, nam giới, độc thân, chưa từng kết hôn. Làm biên tập cho một công ty xuất bản. Gần đây, tôi chuyển từ khu Nakameguro (Tokyo), nơi tôi đã gắn bó trong một thập kỷ, tới khu Fudomae, bởi nơi này giá thuê nhà rẻ hơn. Việc chuyển nhà đã khiến tôi phải tiêu kha khá vào khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của mình.

Nhiều người trong các bạn đọc đến đây có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ thất bại: một người đàn ông trưởng thành không có gia đình riêng, lại chẳng có nhiều tiền. Bản thân tôi trước đây cũng thường rất xấu hổ khi phải nói ra những điều như vậy. Trong tôi ngập tràn sự tự cao vô dụng.

Nhưng tôi không còn quan tâm tới những điều như vậy nữa. Lý do rất đơn giản: Giờ đây, tôi hoàn toàn hạnh phúc với bản thân mình. Nguyên nhân bắt đầu từ việc tôi bỏ đi phần lớn đồ đạc có trong nhà.

Tối giản là một phong cách sống mà bạn giảm số lượng đồ đạc của mình xuống tới mức ít nhất có thể. Sống với chỉ những gì cần thiết nhất giúp đưa lại niềm vui có được căn phòng gọn gàng, sự dễ chịu khi lau dọn nhà nhanh chóng, đặc biệt hơn thế, lối sống tối giản đưa tới một bước chuyển về cơ bản trong cuộc sống của tôi.

Phòng ngủ trong căn hộ nhỏ của anh Fumio.

Trước đây, tôi thường tự hỏi hạnh phúc là gì. Chúng ta thường nghĩ rằng mình càng có nhiều thứ trong tay, mình sẽ càng hạnh phúc. Chúng ta không bao giờ biết ngày mai rồi sẽ ra sao, vì vậy chúng ta cố gắng tích cóp nhiều nhất có thể. Điều này có nghĩa chúng ta cần nhiều tiền, và chúng ta bắt đầu nhận định về người khác dựa trên tiềm lực kinh tế của họ.

Chúng ta tin rằng phải kiếm được nhiều tiền để cảm thấy mình thành công. Thế rồi, tôi quyết định chia tay với rất nhiều đồ đạc mà tôi từng mua sắm, tích lũy qua nhiều năm. Giờ đây, tôi sống mỗi ngày đều cảm thấy tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cảm thấy hài lòng hơn trước rất nhiều.

Trước đây, tôi không theo lối sống tối giản. Tôi cũng mua sắm nhiều, tin rằng những món đồ mình sở hữu sẽ giúp gia tăng giá trị bản thân và giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi mua nhiều và không nỡ vứt đi bất cứ thứ gì. Đồ đạc chất đống trong căn hộ nhỏ.

Cùng lúc đó, tôi cũng thường so sánh bản thân với người khác, nếu thấy họ có nhiều món đồ tốt hoặc xịn hơn, tôi lại cảm thấy thất vọng. Tôi không tập trung, thường lãng phí thời gian.

Tủ quần áo hiện tại

Trong tủ chất đầy quần áo, mỗi bộ chỉ mặc vài lần. Trong phòng chất đầy đồ đạc, những món đồ mà tôi cho là thuộc sở thích cá nhân như đàn ghita, máy ảnh, bộ loa, những chồng sách… Thực tế, tất cả đều phủ bụi bởi tôi hiếm khi có thời gian động đến.

Nhiều người cho rằng tôi phóng đại khi nói mình đã trở thành một con người mới kể từ khi theo đuổi lối sống tối giản, họ cho rằng tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là loại bỏ bớt đồ đạc đi mà thôi. Nhưng quả thực, khi chỉ còn ít đồ đạc trong nhà, tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nếu bạn cũng có cảm nhận rằng cuộc sống của mình đang bế tắc và trong thâm tâm, bạn cảm thấy mình bất ổn, bắt đầu từ hôm nay, hãy thử loại bỏ bớt đồ đạc trong nhà và sống với những gì thiết yếu nhất.

Nếu bạn không biết mình thực sự thích gì, không biết điều gì là quan trọng và ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại của mình, lối sống tối giản sẽ giúp bạn để những thứ mà bạn thực sự thích, thực sự thấy cần thiết trong cuộc sống, tự nó sẽ hiện ra rõ nét một cách rất tự nhiên.

Bích Ngọc

Theo Guardian/Quartz