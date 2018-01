4 điều chờ đợi trong đêm hội của làng nhạc quốc tế

Làng nhạc thế giới phản ứng thế nào với nạn quấy rối phụ nữ?

Những ngôi sao lớn trong làng nhạc Mỹ đã không lên tiếng mạnh mẽ về nạn quấy rối tình dục đối với phụ nữ trong nền công nghiệp giải trí bằng các diễn viên trong nền công nghiệp làm phim Hollywood. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ không có động thái gì tại sự kiện lớn nhất của làng nhạc quốc tế - lễ trao giải Grammy.

Nếu như tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa diễn ra hồi đầu tháng này, các nghệ sĩ nữ của Hollywood đã đồng loạt diện váy đen lên thảm đỏ để thể hiện sự phản đối nạn quấy rối tình dục đối với phụ nữ trong nền công nghiệp giải trí, thì với lễ trao giải Grammy sắp diễn ra trong ngày Chủ Nhật này (theo giờ Mỹ), những bông hồng trắng dự kiến sẽ xuất hiện trên thảm đỏ.

Nữ ca sĩ Kesha sẽ thể hiện ca khúc “Praying” (Nguyện cầu) tại lễ trao giải Grammy

Hiện tại, trong giới sao ca nhạc Mỹ đang truyền đi lời kêu gọi cùng nhau mang những bông hồng trắng xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy như một cách để thể hiện sự ủng hộ đối với các hoạt động bênh vực quyền bình đẳng của phụ nữ, cụ thể trong nền công nghiệp giải trí, đó là sự tôn trọng về thân thể, sự bình đẳng về thu nhập.

Một số nữ nghệ sĩ đã bắt đầu lên tiếng khẳng định họ sẽ mang hồng trắng lên thảm đỏ. Ban tổ chức của chương trình lễ trao giải Grammy cũng tiết lộ rằng nữ ca sĩ Kesha sẽ thể hiện ca khúc “Praying” (Nguyện cầu) để thể hiện sự đồng lòng của các nghệ sĩ chống lại nạn quấy rối.

Bản thân nữ ca sĩ Kesha trước đó đã trải qua một cuộc chiến pháp lý với một nhà sản xuất âm nhạc, Kesha từng chia sẻ rằng cô đã bị là nạn nhân của việc quấy rối tình dục. Từ sự việc này, Kesha đã được biết tới trong giới nữ ca sĩ là một nhân vật dám cất lên tiếng nói kiên cường, bền bỉ chống lại những bất công đối với nữ giới trong nền công nghiệp âm nhạc.

Ai sẽ là người biểu diễn hay nhất tại đêm trao giải?

Bruno Mars và Cardi B sẽ thể hiện ca khúc “Finesse”

Đêm trao giải năm nay sẽ bắt đầu từ 7h30 tối ngày 28/1 (theo giờ địa phương) và dự kiến kéo dài tới 11h đêm cùng ngày; tại Việt Nam, khung giờ đó sẽ tương ứng với 7h30 sáng ngày 29/1 tới 11h trưa cùng ngày.

Sẽ có những nghệ sĩ như Kendrick Lamar, Pink, U2 và Childish Gambino… biểu diễn tại sự kiện. Dù vậy, tiết mục được chờ đợi nhất là của Bruno Mars và Cardi B, cặp đôi nghệ sĩ này sẽ đưa bản remix “Finesse” lên sân khấu.

Bruno Mars & Cardi B - Finesse (Remix)

Rapper Jay-Z hãy coi chừng ngôi vương

Hai rapper Kendrick Lamar (phải) và Jay-Z (trái)

Hai rapper Kendrick Lamar và Jay-Z là đôi bạn thân trong làng nhạc, dù vậy, hai người sẽ trở thành đối thủ của nhau tại lễ trao giải Grammy năm nay. Rapper Jay-Z dẫn đầu với 8 đề cử, rapper Kendrick Lamar bám sát nút với 7 đề cử. Quan trọng nhất, cả hai đều cùng được đề cử ở hạng mục quan trọng hàng đầu - Album của năm.

Trước đây, cả hai rapper đều chưa từng giành được giải ở hạng mục quan trọng này, khiến cơ hội được chạm tay vào giải thưởng càng trở thành vận hội lớn gây hồi hộp đối với cả hai nghệ sĩ. Trong làng nhạc thế giới, Jay-Z cùng với vợ - nữ ca sĩ Beyonce được xem là cặp đôi “ông vua - bà chúa”, dù vậy, quyền lực của “ông vua” rapper Jay-Z đã xuất hiện đối trọng.

Sự tôn vinh đối với các nghệ sĩ quá cố

Nam ca sĩ Leonard Cohen

Năm nay, có nhiều nghệ sĩ quá cố được đề cử tại giải. Ở hạng mục Giải Grammy cho Album Phát thanh Xuất sắc nhất có đề cử dành cho nữ diễn viên Carrie Fisher (bà qua đời tháng 12/2016 ở tuổi 60). Carrie Fisher được đề cử với cuốn sách “audio” - “The Princess Diarist” (Nhật ký công chúa).

Ngoài ra, nam ca sĩ Leonard Cohen (qua đời tháng 11/2016 ở tuổi 82) được đề cử ở hai hạng mục Trình diễn Nhạc dân gian Mỹ xuất sắc nhất (với ca khúc “Steer Your Way”) và Trình diễn Rock xuất sắc nhất (với ca khúc “You Want it Darker”).

Nam ca sĩ Chris Cornell (tự tử vì trầm cảm hồi tháng 5/2017 ở tuổi 52) được đề cử ở hạng mục Trình diễn Rock xuất sắc nhất (với ca khúc “The Promise”).

