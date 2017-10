Toyota tuyển dụng nguồn nhân lực trong ngành kỹ thuật ô tô

Vào trung tuần tháng 10, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) khai trương thêm hai Trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP) tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) Vĩnh Long và Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Tính đến nay, TMV đã có 7 trung tâm T-TEP trên cả nước, và đây là lần đầu tiên Chương trình được mở rộng tới khu vực Tây Nam Bộ và Đông Bắc Bộ, trước nhu cầu ngày càng lớn về nhân sự cho ngành công nghiệp ô tô.

Đại diện Bộ Công thương, Tỉnh Hải Dương, Công ty Toyota Việt Nam và trường ĐH Sao Đỏ cắt băng khai trương trung tâm đào tạo Toyota tại trường ĐH Sao Đỏ

Tại Việt Nam, Chương trình đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP) bắt đầu được TMV triển khai từ năm 2000. Sinh viên được đào tạo về lý thuyết một cách có hệ thống về công việc sửa chữa ô tô Toyota, cùng với giáo trình nghề tiêu chuẩn của các trường, đồng thời chương trình này cũng nâng cao khối lượng thực hành nhờ có các mẫu xe và thiết bị kỹ thuật trực quan được cung cấp bởi TMV. Thêm vào đó sau khi tốt nghiệp, các sinh viên cũng sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam trên toàn quốc.

Tính đến nay, có trên 2.500 sinh viên được đào tạo và sử dụng trang thiết bị tiên tiến được hỗ trợ bởi Toyota, trong đó, trên 540 sinh viên làm việc tại hệ thống đại lý của TMV. Tổng số tiền hỗ trợ cho chương trình gần 1 triệu USD, và 8 chiếc ô tô đã được trao tặng phục vụ cho công tác đào tạo và giảng dạy.

Đại diện Toyota nhấn mạnh: “Không chỉ tại Hà Nội và Tp. HCM, chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất lớn về lực lượng lao động trong ngành ô tô tại các tỉnh thành trong thời điểm hiện tại, và đặc biệt là trong tương lai. Lần này, chúng tôi lựa chọn trường ĐHSPKT Vĩnh Long và ĐH Sao Đỏ, với hệ thống hạ tầng cùng trang thiết bị tân tiến và đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản. Đó là lý do TMV vinh dự được hợp tác cùng hai trường, tiếp tục khai trương trung tâm đào tạo kỹ thuật T-TEP tại Việt Nam.

Giảng viên hướng dẫn sinh viên

Chúng tôi tin tưởng rằng, các trường sẽ trở thành những trung tâm đào tạo chất lượng cao trọng điểm trong thời gian tới, cung cấp các kỹ thuật viên lành nghề cho hệ thống đại lý của TMV trong tương lai, cũng như đóng góp vào nguồn nhân lực dồi dào cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện nay”.

Theo như hãng cho biết, giai đoạn đầu của Chương trình T-TEP tại hai trường sẽ được thực hiện trong 3 năm từ 2017 đến 2020 với tổng giá trị hỗ trợ mỗi trường xấp xỉ 80.000 USD. Trong năm đầu tiên thực hiện, TMV hỗ trợ cho mỗi trường nhiều trang thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác đào tạo, trong đó có các bộ học cụ đặc biệt như mô hình cắt hộp số, bảng thực hành điện, các chi tiết cắt về điện ô tô… cùng với đó là các bộ dụng cụ sửa chữa Toyota và nhiều dụng cụ sửa chữa chuyên dụng, dụng cụ đo và các trang thiết bị bảo dưỡng.

Đặc biệt, gói hỗ trợ còn bao gồm 2 xe Corolla Altis 1.8G sản xuất năm 2008, 6 bộ động cơ, 6 cụm hộp số, 6 bộ máy phát và 6 bộ máy đề phục vụ cho đào tạo thực hành bảo dưỡng và tháo lắp cụm chi tiết.

Kể từ khi thành lập, Toyota Việt Nam luôn thể hiện nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Trong đó, “Chất lượng chính là yếu tố chủ chốt để chúng tôi có thể cạnh tranh và giữ vững, nâng cao vị trí của mình. Đó là lý do chúng tôi bắt tay vào dự án “NO QUALITY. NO LIFE” với mục tiêu nâng tầm chất lượng, bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động bán hàng, dịch vụ, và chất lượng trong công việc. Phát triển nguồn nhân lực là nhân tố cốt lõi để nâng cao chất lượng. Do vậy, việc đào tạo để nâng cao kỹ năng cho nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của TMV.” - Đại diện Toyota Việt Nam khẳng định.

Hệ thống trung tâm đào tạo kỹ thuật nằm trong chương trình T-TEP: • Trường cao đẳng Giao thông Vận tải Hà Nội. • Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố HCM. • Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. • Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - thành phố HCM. • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm - thành phố HCM. • Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long • Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.