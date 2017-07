Vợ ngoại tình, chồng cuồng ghen vướng vòng lao lý

Suốt cuộc trò chuyện, Nhã liên tục nói “Em sai, lỗi tại em. Em xin lỗi...”. Nhưng lời xin lỗi kia có quá muộn, khi chồng Nhã phải vướng vào lao lý vì chính việc ngoại tình của Nhã.

14 tiếng “cố thủ” trong phòng

Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết đang tạm giữ đối với Vũ Ngọc Tuyên (SN 1988, quê Thanh Hóa) để lập hồ sơ xử lý về hành vi đánh, làm nhục và bắt giữ, đe dọa cho nổ bình gas để chết chung cùng vợ là chị Trần Khánh Nhã (SN 1990, quê Phú Yên).

Sự việc xảy ra tại một dãy trọ ở đường số 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Sau nhiều lần nghi ngờ vợ ngoại tình, sáng ngày 17/7, Tuyên phát hiện trong điện thoại chị Nhã có hình ảnh nhạy cảm, tình tứ với một người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, Tuyên dùng chổi đuổi đánh vợ ra ngoài đường. Vừa đánh, Tuyên vừa lột quần áo và tra khảo Nhã giữa đường về việc ngoại tình.

Nhận được tin trình báo của người dân, công an có mặt mời Tuyên về trụ sở làm việc. Chiều tối, chị Nhã đến công an bảo lãnh cho Tuyên về nhà. Tuy nhiên, khoảng 2h sáng ngày 18/7, Tuyên và chị Nhã tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, xảy ra cự cãi.

Bực tức, Tuyên khóa cửa phòng, đánh đập vợ. Tuyên trộn ớt cùng nước rửa chén và nhớt tạt vào chị Nhã và đe dọa giết. Tuyên khống chế, khóa cửa mặc cho mọi lời van xin, khóc lóc của chị Nhã.

Đến sáng, người dân phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng. Công an quận Thủ Đức có mặt, yêu cầu Tuyên thả vợ và ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, Tuyên không nghe, chốt cửa trong cố thủ mặc cho lời khuyên can từ bên ngoài. Tuyên dọa sẽ giết chị Nhã nếu ai đến gần. Đỉnh điểm, Tuyên mở bình gas loại 12,5kg dọa sẽ đốt.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, công an đã điều lực lượng liên quan đến phong tỏa hiện trường và tiếp tục động viên, khuyên can Tuyên. Tuy nhiên, Tuyên vẫn cố thủ hơn 14 tiếng đồng hồ trong phòng. Do hít phải khí gas và nhịn đói nhiều giờ, Tuyên đuối sức. Lúc này, lực lượng chức năng phá cửa, giải cứu chị Nhã và đưa Tuyên về trụ sở làm việc.

Người vợ thú nhận có ngoại tình

Nhiều ngày qua nhưng không khí ở dãy trọ vẫn thật nặng nề, ngột ngạt. Gặp PV, chị Nhã với vết thương ở gối, ở tay và đầu sau cuộc hành hung của Tuyên. Nhưng chị Nhã lại mở đầu câu chuyện bằng hàng loạt câu xin lỗi. Khuôn mặt đẫm nước mắt, chị Nhã nói giọng như van nài người nghe: “Em biết, sự việc xảy ra là do em. Tại em rất cả. Chồng em không có lỗi. Anh ấy vì yêu em, vì ghen mà thành ra như vậy. Em mong công an thả chồng em ra để anh ấy về với em và các con”.

Trong câu chuyện, chị Nhã thừa nhận có ngoại tình với người khác. Chị bảo rất hối hận vì không chung thủy với Tuyên khiến sự việc xảy ra nghiêm trọng. Chị Nhã thuật lại, chiều 17/7, chị đi làm về, 2 vợ chồng vẫn trò chuyện rất vui vẻ hạnh phúc.

“Lúc sau anh ấy cầm điện thoại của em, mấy hình ảnh đó em chụp lâu rồi, em cũng xóa rồi, nhưng điện thoại của em có chế độ khôi phục lại. Ảnh khôi phục được hết. Em biết em sai nên không thể giải thích được gì, ảnh giận quá mới đập vỡ đồ đạc, lôi em ra ngoài đánh. Bị đánh, em đưa tay lên đỡ nên bị thương”.

Có lẽ vì biết lỗi do mình, chị Nhã liên tục biện hộ cho hành vi của Tuyên. Về việc bị chồng ra đòn tàn độc lột đồ, làm nhục, người vợ cố gắng giải thích: “Lúc đó 2 vợ chồng có xô xát qua lại, anh ấy nắm cổ áo em và lúc giằng co có bị rách. Ngoài ra, do em vùng chạy nên bị rách thêm. Chứ nói lột đồ thì chưa hẳn đã đúng hoàn toàn”.

Chị Nhã lý giải việc xảy ra vào sáng ngày 18/7 là do Tuyên chưa nguôi giận, vẫn còn to tiếng. Hai vợ chồng không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh nên đóng cửa nói chuyện. “Anh ấy không muốn làm hại em. Nhưng do hai người to tiếng, mấy người thân của em ở gần đó nghe được, kêu cửa nhưng không được. Vì vậy, người thân em mới trình báo công an. Lúc công an đến, anh ấy sợ quá, hoảng loạn nên mới có hành động là mở và ôm bình gas đòi đốt”, chị Nhã nói.

Người vợ không dứt sụt sùi chỉ vào những vết thương đang băng trắng trên người, “ảnh chỉ đánh em bị thâm ở tay thôi, còn những chỗ khác là do em té ngã. Hôm công an đến giải cứu, xịt nước vào bên trong, em không cẩn thận ngã vào những mảnh vỡ từ hôm trước em chưa dọn được, còn vết thương ở vai do em ngã vào cánh cửa lúc mọi người bên ngoài đang phá cửa”. Chị Nhã cố gắng lý giải hành vi của chồng để người khác cảm thông và chồng được nhẹ tội.

“Chồng em là người chồng tốt”

Chị Nhã nói rất hối hận về việc ngoại tình khiến chồng có khả năng rơi vào lao lý. Chị kể, cuộc sống chị từ nhỏ đã không mấy yên ổn nhưng đến lúc có chồng, được chồng yêu thương lại không biết trân quý. “Mẹ bỏ cha và ba chị em đi từ nhỏ. Cha mất sớm nên cả ba chị em ở với ông bà nội. Hết lớp 2, em đã phải nghỉ học vì nhà nghèo. Bươn chải kiếm sống, năm 2007, khi đang làm việc ở Bình Định, em gặp anh Tuyên” chị Nhã kể.

Biết Tuyên cũng nhà nghèo, ít học, từ nhỏ phải tha hương cầu thực, làm thuê, làm mướn kiếm sống. Đồng cảnh ngộ, cả hai nảy sinh tình cảm và đến với nhau không đám cưới, không hôn thú. Chị Nhã nói rằng, cha mẹ Tuyên không đồng ý cho Tuyên lấy chị Nhã nhưng do quá yêu, Tuyên cãi lời cha mẹ, một mực yêu thương, chiều chuộng chị Nhã.

Sau này, biết tin mẹ ruột chị Nhã vẫn còn sống và đã có gia đình riêng, vợ chồng chị Nhã mới dắt díu nhau vào Sài Gòn để mẹ con được đoàn tụ. Năm 2008, chị Nhã sinh con đầu lòng thì dần dần nhà Tuyên mới nhìn nhận chị Nhã như một người con dâu trong nhà. Hai vợ chồng làm đăng ký kết hôn. Sau đó, vợ chồng Tuyên có thêm đứa con thứ 2. Hơn 10 năm nay, vợ chồng Tuyên tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc, đầm ấm.

Người vợ trẻ khẽ cúi mặt, nước mắt nối đuôi nhau rớt xuống kể lại khoảng từ sau tết vừa qua, anh Tuyên xin được vào làm lái xe bồn trong công trường, mỗi tối đều quần quật đi làm. Khoảng thời gian đó khiến chị dễ dàng xiêu lòng trước lời tán tỉnh ngọt ngào của người đàn ông ngay cạnh xóm trọ.

Chị Nhã nói như khẩn thiết: “Chồng em là người chồng tốt, rất yêu thương em, chính em là người có lỗi. Vì một phút yếu lòng, bồng bột em đã phản bội lòng tin của anh ấy. Cách đây 3 tuần, em sợ gia đình đổ vỡ nên đã hẹn gặp người đó để nói lời chia tay. Hình ảnh em đều đã xóa hết nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Em biết em sai rồi, giờ em chỉ mong cơ quan công an xem xét thả chồng em về. Em sẽ cầu xin chồng em tha thứ để vợ chồng cùng nuôi con. Em đã mồ côi từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm, giờ nếu chồng em không tha thứ thì các con phải làm sao...”.

Nghi phạm được hàng xóm cảm thông

Đến dãy trọ, nơi xảy ra sự việc, dư luận chia làm hai luồng. Số đông cảm thông với hành vi của Tuyên. Một số ít lại không chấp nhận hành vi Tuyên và số người này lý giải: “Hết tình cảm, vợ ngoại tình thì cứ đưa ra tòa ly hôn. Chứ đánh đập, lột quần áo, đòi chết vậy là không đúng”.

Người xung quanh khen Tuyên hiền lành, chịu khó làm ăn và hết mực yêu chiều vợ. Công việc của Tuyên phải làm thâu đêm. “Nghe đâu, vợ nó ngoại tình cả năm trời rồi. Thằng Tuyên nghi ngờ mà không có bằng chứng. Thằng Tuyên chỉ nghi, còn cái xóm trọ này ai cũng biết chuyện. Biết rõ là đằng khác. Nhưng không ai dám nói, sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của thằng Tuyên. Cái hôm xảy ra sự việc, nghe đâu, nó thấy hình vợ chụp ở khách sạn với người đàn ông khác nên nổi điên lên. Đàn ông, thấy hình ảnh vậy không điên, không đập cho con vợ một trận mới là lạ” một hàng xóm nói.

Một người khác nói rằng khi Tuyên nghe xóm trọ đồn đại vợ ngoại tình. Tuyên mua cái camera nhỏ, bị mật gắn ở đầu xe của chị Nhã. Từ đó, phát hiện chị Nhã Nhiều lần đi chơi với tình nhân.

Mấy người trong xóm cứ tặc lưỡi, rằng mọi chuyện đều do chị Nhã mà ra. Nếu chị Nhã không “chim chuột”, an phận làm một người vợ thì có lẽ đã hạnh phúc. Những người này thông cảm cho hành vi bộc phát của Tuyên.

