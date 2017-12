Vợ chồng hạnh phúc và 3 bí mật của "số phận"

Rất nhiều người đặt câu hỏi cho hạnh phúc của họ. Có người cho rằng đó là may mắn, có người cho rằng đó là nỗ lực. Và chung quy nhiều người nghĩ rằng đó là "nhờ số phận". Thế nhưng thực tình, ở các cặp đôi hạnh phúc là cả một quá trình nỗ lực và nhượng bộ lẫn nhau. Điều tưởng chừng như là "nhờ số phận" may mắn ấy lại chứa đựng nhiều bí quyết để có được một cuộc sống hạnh phúc.

Vậy bí mật ấy là gì?

1. Tôn trọng bạn đời: Tất cả các cặp đôi hạnh phúc đều phải có điều này. Nếu sự tôn trọng ấy đến một cách tự nhiên hoặc hiển nhiên vì đối phương xứng đáng thì thật may mắn giành cho bạn. Nhưng nếu nửa kia làm cho bạn phiền lòng thì trong mọi trường hợp, cả hai cần học cách kiềm chế và tôn trọng bạn đời. Điều này sẽ dần tích tụ như một thói quen. Chỉ khi bạn tôn trọng bạn đời thì bạn mới biết cách phải kiềm chế trong mọi cơn nóng giận hay trong mọi sự "đối kháng" nhau. Sự tôn trọng bạn đời sẽ giúp bạn biết phát ngôn cho phù hợp tình huống, đối tượng chứ không đơn thuần theo cảm xúc cá nhân.

2. Ngừng so sánh: So sánh chồng mình với người khác là điều gần như phụ nữ nào cũng mắc phải. So sánh vợ mình với người khác là điều dễ xảy ra với đàn ông nếu chẳng may trong lòng có phút giây xao nhãng. Cả hai điều này là tuyệt đối không nên. Bởi mỗi người sinh ra là một bản thể khác biệt. Sự so sánh không khiến bạn vui vẻ hơn mà càng khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Bởi đi kèm với so sánh chính là một hình thức khác của "ước ao": giá chồng/vợ mình được như người ta. Hãy nghĩ ngược lại, bạn là ai khi lấy cô ấy/anh ấy?. Hay nói cách khác trần trụi hơn "nồi nào úp vung ấy". Muốn mọi thứ tròn vẹn hơn, cách tốt nhất là rèn luyện chứ không phải ngồi so sánh bởi sẽ luôn luôn có người để bạn phải ước ao, luôn luôn có người hơn nửa còn lại của bạn. Đã bao giờ bạn từng nghĩa trong khi mình ước thế này, vợ/chồng mình cũng có cùng mong muốn. Thay vì so sánh, hãy nghĩ đến những gì nửa còn lại đã từng làm cho mình. Hãy trở lại với vạch xuất phát ban đầu: bạn từng yêu cô ấy/anh ấy vì điều gì?

3. Học cách tha thứ: Trong suốt quá trình chung sống, bạn sẽ luôn gặp phải những vấn đề khiến bạn phải phiền lòng. Từ những chuyển nhỏ như thói quen thay đổi, sự giữ lời hứa hay những chuyện lớn hơn như sự "say nắng" của bạn đời với một người nào khác. Điều luôn cần thiết là sự tha thứ. Hãy thử nói chuyện thật thân thiết, thật chân tình với các cặp đôi hạnh phúc, bạn sẽ khám phá thêm nhiều điều bất ngờ. Trong đó, học cách tha thứ là một điều cần thiết để duy trì hạnh phúc hôn nhân. Học cách tha thứ sẽ giúp chính bạn dễ dàng, thoải mái hơn trong cuộc sống và từ đó mới dễ chịu được với những người xung quanh, đặc biệt với bạn đời của mình. Bởi thế, nó được coi là một trong những bí quyết của hôn nhân hạnh phúc.

