Cô gái ranh ma thuê thám tử "giữ chân" vợ của người tình

Chiếc xe quay về trong đêm

Bà Lệ, vợ ông Toàn, ngoài 55 tuổi. Vợ chồng ông bà có 1 người con trai đã lớn, làm việc tại khu nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu nên ít khi về nhà. Ông Toàn là giám đốc một công ty thực phẩm. Bà Lệ mở một cửa hàng thời trang. Ai có công việc của người nấy, nên ít quan tâm tới nhau.

Ảnh minh họa

Cả ngày bà Lệ ở cửa hàng. Một tuần 2 - 3 lần bà đi lấy hàng ở chợ An Đông. Bà rất siêng đi lấy hàng để có thêm nhiều mẫu mới về, nhờ đó cửa hàng khá đông khách. Buổi tối nếu ông Toàn bận tiệc tùng tiếp khách hoặc đi công tác thì bà ở lại cửa hàng muộn.

Nếu ông Toàn về sớm thì bà cũng về nhà ăn cơm sớm. Có hôm, bà đi ăn nhà hàng với mấy bà bạn, sau đó chỉ về nhà chứ không đi đâu. Là người kinh doanh thời trang, bà Lệ ăn mặc rất đẹp. Tuy nhiên, chỉ những kiểu đơn giản và trang nhã. Bà tư vấn cho khách mua hàng, ai cũng ưng ý.

Theo bà Lệ cả tuần, thám tử không thấy có gì lạ. Thêm một tuần nữa, vẫn chỉ thấy bà đi lại giữa cửa hàng, nhà, chợ An Đông. Mặc dù vậy, Loan vẫn yêu cầu thám tử tiếp tục công việc và báo cáo đều đặn thời gian bà Lệ làm gì, ở đâu? Một tuần nữa trôi qua.

Đúng ngày mùng 1 âm lịch là thứ 7, bà Lệ cùng mấy bà bạn rủ nhau thuê xe đi hành hương ở Châu Đốc (An Giang). Tối thứ 6 các bà đã lên đường. Theo kế hoạch sẽ đi 2 ngày. Nhưng mới tới thị trấn Tân An - Long An thì họ đột nhiên không đi nữa mà quay về trong đêm.

“Người tình nhỏ”

Khi thám tử báo tin bà Lệ quay về đột ngột, Loan tỏ ra hốt hoảng. Cô hỏi: “Có cách nào giữ chân bà ở lại không?”. Thám tử ngớ người ra. Loan có vẻ như đã lỡ lời, liền nói: “Thôi bỏ đi”. Rồi cô cúp máy. Thám tử theo bà Lệ về đến nhà. Vừa thoáng bóng một chiếc taxi vụt đi.

Quả đúng như bà Lệ đoán, ông Toàn đã cặp bồ với Loan suốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Khi bà Lệ vào nhà, thám tử phát hiện 1 chiếc khăn tay rơi ngoài cổng. Chiếc khăn tay thơm ngát mùi nước hoa. Thám tử ngỡ là của bà Lệ đánh rơi, định đặt vào trong nhà. Nhưng bất ngờ nhìn thấy hàng chữ thêu nắn nót “Người tình nhỏ - Thanh Loan” thì thám tử giữ lại.

Thám tử hỏi Loan tại sao chiếc khăn tay của cô lại rơi ở đó? Có phải cô tới nhà ông Toàn hôm qua? Loan gạt đi: “Anh hỏi nhiều quá. Thôi, em sẽ kết thúc hợp đồng”.

Loan đến văn phòng làm thủ tục kết thúc hợp đồng trên chiếc xe hơi cùng với ông Toàn. Họ vừa rời khỏi thì bất ngờ bà Lệ bước vào. Sáng nay bà đã không đến cửa hàng, cũng không tới chợ An Đông. Ông Toàn vừa đi làm, bà lên taxi và theo ông Toàn tới đây.

Bà Lệ nói bà muốn biết Loan đến đây làm gì và đề nghị theo dõi cô ta. Bà đã nghi ngờ bấy lâu nay. Hôm trước, khi về nhà bất thình lình, bà thấy ông Toàn có vẻ bối rối khác thường. Bà còn tìm thấy mẩu bao cao su trong thùng rác.

Thật tình bà không màng chuyện ông Toàn “vui vẻ qua đường”. Nhưng nếu ông đưa người đàn bà khác về nhà thì bà không thể chấp nhận. Nếu muốn, bà sẽ ly hôn để ông được tự do. Bởi vậy, bà cần bằng chứng ngoại tình của ông Toàn và cô ta.

Quả đúng như bà Lệ đoán, ông Toàn đã cặp bồ với Loan suốt thời gian qua. Ông quen Loan khi cô còn là sinh viên, đi làm thêm ở nhà hàng. Ra trường, ông Toàn đưa Loan vào công ty làm thư ký.

Loan khá thông minh nên để dễ dàng “đi lại” với ông Toàn, cô ta nghĩ ra cách nhờ thám tử canh chừng bà Lệ, nhằm tránh “đụng độ” với bà. Nào ngờ “người tính không bằng trời tính", kế hoạch của cô ta đã sớm bị sụp đổ.

Theo Ngọc Mai - Song Phương

Phụ Nữ Việt Nam