Chồng càng cố, vợ càng "tụt" cảm hứng yêu

Ngược lại, chồng tôi lại là một người rất lãng mạn. Từ ngày còn yêu nhau anh luôn có những hành động lãng mạn đôi khi khiến tôi hơi ngại ngùng. Anh bất ngờ tặng hoa, bất ngờ cầu hôn, luôn tạo cho tôi những bất ngờ. Chúng tôi đối nghịch nhưng yêu thương nhau chân thành nên đến với nhau trở thành một nửa của nhau.

Thế nhưng càng ngày trong chuyện phòng the, chúng tôi càng bị sự khác biệt làm thành rào cản. Có đôi khi chồng tôi lãng mạn đến mức phòng luôn ngập trong hoa, nến, nước thơm. Tôi thì lại thấy như thế rất rườm rà, đôi khi tôi bị quá chú ý vào những điểm đó mà không tập trung vào việc "chăn gối" với chồng. Có những ngày anh lại muốn thay đổi phòng ngủ bằng những hình ảnh sexy dán đầy phòng. Trông nó rất "gợi tình" nhưng tôi lại cảm thấy ghê ghê. Tôi thấy như mình đang làm "chuyện ấy" trong nhà nghỉ chứ không phải trong không gian sống của mình. Tôi cảm thấy tụt cả cảm hứng yêu.

Anh vẫn chưa dừng lại. Lần khác, anh lại quyết tâm thay đổi mầu sơn trong phòng. Thấy anh hì hục làm, tôi rất thương nên không nỡ cản chồng. Xong việc, tối đó anh lại đòi yêu luôn mà tôi thì chưa quen phòng mới, khiến tôi thực sự chưa sẵn sàng... Nói ra thì hơi kỳ cục, vì có lẽ chỉ chồng tôi mới lãng mạn đến vậy. Tôi cũng không biết phải làm sao để hòa hợp được với sự lãng mạn có phần quá đà của anh! Mong nhận được lời tư vấn của bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn!

BS Hạnh Phúc trả lời:

Chào bạn, có vẻ đúng là bạn thuộc tuýp phụ nữ không mấy lãng mạn. Điều này không thể phán xét là tốt hay xấu bởi nó là bản tính mỗi người. Tuy nhiên, nếu một nửa của mình là một người quá lãng mạn thì đó cũng có thể là cản trở trong quá trình hòa hợp của hai người. Theo như những gì bạn mô tả, có vẻ "anh nhà" là một người rất yêu thương và chiều chuộng vợ. "Anh nhà" cũng là người biết hưởng thụ và có đòi hỏi cao trong chuyện phòng the. Sẽ rất tuyệt vời nếu nửa còn lại của mình cũng giống như thế hoặc một phần như thế. Nhiều cô gái khát khao chồng có một chút lãng mạn để chuyện phòng the thăng hoa. Bởi với phụ nữ, đa phần cảm hứng yêu đến muộn và thường bắt đầu bằng "ngoại cảnh". Bạn là một trong số ít không phải vậy. Nhưng anh nhà lại không hiểu điểu đó. Vì thế, anh nhà càng cố thì bạn lại càng bị "dị ứng" mạnh. Đôi khi nó sẽ là nguyên nhân gây ra hiện tượng co thắt âm đạo chống lại mọi cố gắng “xâm nhập” của chồng. Và chỉ thế thôi là hỏng cuộc vui.

Như vậy cách tốt nhất là hãy lựa lời nói chuyện với nhau về nhu cầu tình dục khác biệt của mình. Không cách nào hơn là thỏa hiệp để cả hai cùng "chiến thắng". Anh bớt "rườm rà", chị thêm phần "chấp nhận" như thế vẹn cả đôi đường. Đôi khi phòng the cũng là điều phải học. Bạn hãy thả lỏng mình, hãy tận hưởng và vui với những thứ chồng làm cho mình. Điều này dù phải tập thì cũng nên cố gắng vì biết đâu khi đã chấp nhận rồi, bạn sẽ thấy thăng hoa hơn nhờ những thứ tưởng như lãng xẹt đó.

Chúc hai bạn hạnh phúc, hòa hợp!

Theo BS Hạnh Phúc

