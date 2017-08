Chị em ham ăn đừng lo: Có những loại quả ăn sướng miệng mà vẫn giúp giảm cân "hết nấc"

1. Chuối - "thực phẩm vàng" cho người giảm cân

Chuối nhiều năng lượng và kali, được những người tập thể hình yêu thích

Phương pháp giảm cân bằng chuối do một nữ dược sĩ người Nhật "thiết kế" cho chồng mình và đem lại hiệu quả rất rõ rệt. Nó được chia sẻ lại trong cuốn "Morning banana diet" (ăn kiêng bằng chuối buổi sáng) và ngay lập tức tạo nên cơn sốt tại đất nước Mặt trời mọc.

100g chuối có thể cung cấp tới 120kcal và rất nhiều loại khoáng chất, vitamin cho cơ thể. Chuối nhiều chất xơ, chất đạm, khoáng chất, có tác dụng nhuận tràng cực tốt cho tiêu hóa và giảm cân, giảm cảm giác thèm ăn.

Vị ngọt tự nhiên của chuối cũng giúp bạn hạn chế bớt việc ăn đồ ngọt - một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bạn tăng cân. Chính vì thế, hãy bổ sung chuối vào thực đơn ăn kiêng của bạn ngay hôm nay nhé!

Đối với những người tập thể hình, thể dục giảm cân, chuối còn có tác dụng "cứu nguy" cho cơ bắp mệt mỏi sau các bài tập căng thẳng.

2. Ăn càng nhiều ổi eo càng thon

Ổi là nguyên liệu vừa rẻ tiền vừa giúp các chị em giảm cân nhanh

Ổi cũng là một thực phẩm giảm cân dễ tìm, rẻ và hầu như có thể mua được bất cứ lúc nào. Ổi chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất nên cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể mà không khiến bạn tăng cân.

Theo nghiên cứu hàm lượng trong 100 gam ổi chỉ chứa 1g protein, 15mg canxi, 0,05 mg thiamin (vitamin B1) và 200mg vitamin C. Hàm lượng vitamin C cao trong ổi còn được so sánh với các loại quả chua như cam.

Cũng giống như chuối, ổi có vị ngọt tự nhiên, giúp bạn no lâu và giảm bớt những cơn thèm ăn. Ổi còn giúp cho làn da bạn luôn tươi trẻ, căng tràn sức sống.

Bạn nên bỏ hạt ổi khi ăn hoặc xay, ép để tránh bị táo bón.

3. Giảm cân bất ngờ nhờ quả lựu

Trái lựu căng mọng vừa ngon miệng vừa giảm cân

Ăn 100g lựu bạn chỉ nạp vào cơ thể khoảng 83kcal, năng lượng thấp lại nhiều chất xơ nên đây là loại quả rất tốt cho những người đang giảm cân.

Lựu giúp ngăn chặn sự thèm ăn, đặc biệt là những thực phẩm nhiều chất béo nên giúp chị em giảm bớt lượng thức ăn nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Nước ép lựu có chứa nhiều natri, vitamin B2, vitamin C, canxi và photpho, giúp giảm lượng cholesterol có hại và đánh tan mỡ thừa trong cơ thể, nhất là ở vùng bụng, đồng thời giúp da trắng mịn, đầy sức sống.

Bạn có thể ăn trực tiếp trái lựu hoặc sử dụng nước ép để tiết kiệm thời gian nhé! Những người bị nóng trong, có vấn đề răng miệng hoặc viêm dạ dày không nên ăn lựu để giảm cân.

4. Ăn táo giảm cân nhanh, "tống khứ" mỡ thừa

Táo luôn nằm trong thực đơn ăn kiêng của các siêu mẫu, diễn viên hàng đầu thế giới

Táo nhiều nước, giàu chất pectin (chất xơ), vitamin cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, hạn chế tình trạng thèm ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Ăn táo, cơ thể sẽ nhanh chóng đẩy nhanh những chất cặn bã, dư thừa ra ngoài mà không bị tích tụ lại gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Axit malic trong táo có tác dụng phân giải các tế bào mỡ, phòng chống tăng cân. Nếu bạn ăn 2 quả táo mỗi ngày trong 3 tuấn, lượng mỡ trung bình trong máu sẽ giảm 21%.

Mỗi tháng bạn nên thực hiện 3 ngày giảm cân với táo, mỗi ngày chỉ ăn 3-4 trái táo (100g táo chứa khoảng 52 kcal) mà không ăn thêm gì khác, bạn sẽ luôn giữ được vòng eo thon gọn và gợi cảm.

Nếu muốn dùng táo hằng ngày thì nên ăn táo hoặc uống nước ép táo trước bữa ăn.

5. Thanh long giúp mẹ bầu sau sinh giảm cân, tốt sữa

Thanh long vừa tốt cho tiêu hóa lại kích thích tuyến vú

Thanh long cũng là trái cây nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa và loại bỏ chất béo xấu ra khỏi cơ thể. 100g thanh long cung cấp khoảng 66kcal cho cơ thể, đây cũng là thực phẩm lý tưởng dành cho những người đang giảm cân.

Đặc biệt, thanh long còn có tác dụng kích thích tuyến vú nên được khuyến khích lựa chọn cho thực đơn ăn kiêng của chị em sau sinh.

6. Dưa hấu

Dưa hấu với thành phần hơn 90% là nước, có vị ngọt mát, lại ít calories vì thế bạn có thể thoải mái ăn dưa hấu cả ngày, ăn với số lượng bao nhiêu tùy thích mà không lo bị béo.

Sở dĩ dưa hấu có khả năng giảm cân hiệu quả là nhờ thành phần vitamin A, C dồi dào kết hợp với các loại khoáng chất như canxi, kali giúp ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa, đốt cháy chất béo hiệu quả. Dưa hấu cũng rất giàu citrulline – một loại axit amin giúp cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể trong hoạt động thường ngày. Vì thế, bạn hãy ăn hàng ngày để vừa giảm được cân lại giúp da bật tông nhanh chóng.

7. Bưởi

Bưởi cực kì lành tính và hỗ trợ tốt trong việc giảm cân. Với thành phần chủ yếu là vitamin C có khả năng phân hủy mỡ tốt, ăn bưởi sau các bữa ăn sẽ giúp kích thích tiêu hóa nhanh và ngăn ngừa sự tích trữ năng lượng bên trong cơ thể. Bưởi không những không có chất béo mà còn giúp làm giảm tinh bột và lượng đường, hỗ trợ mờ thâm nám, dưỡng da trắng sáng lâu dài.

Theo K.N

Gia đình và Xã hội