“Đau đầu” học phí đại học - Chi tiêu lãng phí hay đầu tư dài hạn?

Thấu hiểu những nỗi niềm canh cánh và rất chính đáng đó, PGS.TS. Bùi Đường Nghiêu - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế - Học viện Tài chính đã có những phân tích sâu sắc và thấu đáo với con mắt của người làm giáo dục. Những góc nhìn này rất đáng tham khảo cho các bạn sinh viên cũng như các phụ huynh - những nhà đầu tư cho tương lai. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Các sinh viên, nhất là sinh viên theo học ngành Tài chính, các em sẽ là các Nhà Tài chính tương lai, các em cần phân biệt (hoặc sẽ được học cách phân biệt) giữa "Chi tiêu" và "Đầu tư".

1. Nếu không nghiêm túc học hành, học không có kết quả thì khoản tiền học phí là khoản "chi tiêu", tiền chi ra là tiêu mất, dù thấp dù cao cũng rất lãng phí.

2. Nếu học nghiêm chỉnh, thày dạy một, trò lĩnh hội được nhiều hơn một, thì "học phí" là một khoản "đầu tư" - Đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho tương lai. Đã là đầu tư tất sẽ có cơ hội sinh lời, và đầu tư cho giáo dục là đầu tư dài hạn, không bao giờ lỗ. Lãi đầu tư thì lại thường tỷ lệ thuận với vốn đầu tư ban đầu. Nói cách khác nếu biết sẽ có lời rồi mà cứ đắn đo muốn bỏ vốn đầu tư ít thì tất sẽ gặt hái được ít hơn. Quy luật muôn thuở.

3. Chương trình LKĐT cấp 2 bằng cử nhân chính quy (Dual Degree Programme - DDP) của Học viện Tài chính (HVTC) liên kết với Trường Đại học Greenwich (UK) là chương trình tuy cũng "liên kết" nhưng là ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT ở nước ta.

Em nào đỗ được vào DDP, thì không chỉ sẽ nhận được Bằng Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng của HVTC (Degree of Bachelor - Finance & Banking) như các sinh viên khác mà còn được Trường Đại học Greenwich (UK) cấp Bằng Cử nhân chính quy ngành Tài chính Kế toán (Bachelor of Art in Accounting & Finance). Cả 2 bằng Cử nhân này đều là bằng Chính quy (Full time). Đồng thời, sinh viên còn được ACCA Global cấp chứng chỉ miễn thi toàn bộ 9 môn F từ F1-F9. Miễn thi, tự nó là một tuyệt tác mà chỉ các sinh viên mới biết và sẽ rất phấn khích khi tận hưởng niềm tự hào của việc theo học một chương trình được ACCA công nhận và mình được miễn thi. Tiếng Anh khi ra trường chắc chắn là 6.0 IELTS trở lên. Hơn thế nữa, trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên DDP được trao đổi, trải nghiệm môi trường học tập nghiên cứu với các Giảng viên giỏi của VN, UK và nước ngoài. Thêm một điểm cộng nữa cho DDP là sinh viên còn có cơ hội được quyết định du học UK 1 năm và cơ hội trải nghiệm 2 tuần Summer School tại London.

Mức học phí toàn khóa là 260.000.000 VND áp dụng đối với sinh viên học toàn bộ 4 năm tại Việt Nam. Và mức 660.000.000 VND/toàn khóa áp dụng đối với sinh viên học 3 năm đầu tại Việt Nam và năm cuối tại University of Greenwich (Vương quốc Anh), trong mức 660 triệu đồng đó, đã bao gồm toàn bộ học phí cho thời gian học tại Vương quốc Anh.

Học phí được đóng nhiều nhất làm 4 lần, mỗi lần ít nhất 1/4 tổng số, đóng trước khi bắt đầu năm học. Riêng sinh viên đăng ký học năm thứ 4 tại UK đóng học phí đợt cuối cùng trong tháng 6 của năm thứ 3 và trước khi bắt đầu làm thủ tục Visa đi UK.

Các mức học phí của chương trình DDP là ổn định toàn khóa. Việc thay đổi (nếu có) chỉ áp dụng đối với các khóa tiếp theo.

Như vậy, nếu muốn tính toán xem học phí nhiều hay ít thì hãy lấy tổng học phí 4 năm chia cho các kết quả đó rồi mới so sánh nhiều hay ít nhé. Hy vọng, các nhà đầu tư sẽ suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định chi tiêu hay quyết định đầu tư.

Chúc các Nhà Tài chính tương lai tính toán thật tài!

PGS.TS. Bùi Đường Nghiêu

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính