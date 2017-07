NEM – sale on sale

Hệ thống showroom NEM trên toàn quốc: Tại Hà Nội 58 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm. Tel: (024) 39386199.

22 HàngLược, Quận Hoàn Kiếm. Tel: (024) 39283559.

156 Bà Triệu, Quận Hai BàTrưng. Tel: (024) 39939979.

8 Láng Hạ, Quận Đống Đa. Tel: (024) 37727168.

503 Kim Mã, Quận Ba Đình.Tel: (024) 37246555.

58 Kim Mã, Quận Ba Đình. Tel: (024) 38465858.

28 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy. Tel: (024) 37957868/ (024).37957899.

545 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên. Tel (024) 32575858 / (024) 32575588.

Tầng 1 tòa nhà Diamond Flower, Lô C1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Đường Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân. Tel: (024) 36286888.

Nem Aeon Mall Long Biên – 27 Cổ Linh, Quận Long Biên. Tel: (024)3649 6868

NEM Hà Đông - Tầng 1 Tòa Nhà Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Tel: (024)35144666 NEM Hoàng Quốc Việt - 118 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. Tel: (‎04)39416999/ (‎024)39871999/ ‎0946606336. NEM Giảng Võ – 117 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội. Tel: : (024) 3736.8282. Tại Hồ Chí Minh

195A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3. Tel: (028) 38233573.

335 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình. Tel: (028) 39919138. 26 ĐồngKhởi – P.BếnNghé- Quận 1. Tel: (028) 38226089 15-17 Quang Trung, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 391 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 249 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú , Q. 7, Tp. HCM. Tel: ‎01235556765 Tại Hải Phòng 158 Hoàng Văn Thụ, Thành phố HảiPhòng. Tel: (031) 3839955.

56 Điện Biên Phủ – Q. Hồng Bàng – Tp. Hải Phòng. Tel: (031) 371 5599. 167A Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Thành phố Hải Phòng - 0228832266-0228832299 Tại các tỉnh thành khác: 458 Lý Bôn – Tp.Thái Bình. Tel: (0363)836266/(0363)836566 32-34 Trần Hưng Đạo – P.Tiền An – Tp. Bắc Ninh. Tel: (0241) 388 5858/ (0241) 388 5656 36 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương. Tel: (0320) 3830899. 107 Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương. Tel: ‎02203890868 - ‎02203890898 1913 – 1915 Đại lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 661 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Thành phố Quảng Ninh. Tel: (033) 3511899.

25 Đại lộ Lê Lợi, Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa. Tel: (0237) 8888686.

57 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Tel: (0511)3940666. 108 – 110 Nguyễn Trãi – P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều – Tp.CầnThơ. Tel: 0710.3822258/ 0710.3822259. NEM Long Xuyên: 398 Hà Hoàng Hổ, p.Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Tel: (076)‎3949988. 128 Điện Biên 1 – P.Lê Lợi – Tp.Hưng Yên. Tel: (0321)3518998/(0321)3518996. 81 Nguyễn Văn Cừ - P.Trường Thi – Tp.Vinh – Nghệ An. Tel (0383) 536678/ (0383) 537678 240 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà mau. Tel (0780) 3550968 – (0780)3550988 79-81-83 Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên. Tel (0280)3866898 – (0280)3866899 329 Đại Lộ Bình Dương, khu 1, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. (Tel) 0274.‎3889768/ 0274.‎3889769 93 Đường Ba Cu, Q.4, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 02543573798-02543573799