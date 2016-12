Là người Mỹ gốc Việt Bích Vân đã được đào tạo âm nhạc từ tấm bé, từ khi 10 tuổi, Bích Vân bắt đầu học piano và thanh nhạc, và kể từ đó cô bắt đầu sự nghiệp biểu diễn chuyên nghiệp.

Ca sĩ Bích Vân và NTK Lê Hoàng Hải có mối quan hệ mật thiết?

Bích Vân được đào tạo trong Nhạc Viện Sài Gòn, sau đó là Nhạc Viện Bob Cole thuộc trường Đại Học Long Beach tại California, ngành biểu diễn Opera sau khi định cư tại Mỹ. Cô tiếp tục theo học và tốt nghiệp danh dự Thạc Sĩ chuyên ngành thanh nhạc, biểu diễn Nhạc Kịch Broadway tại trường Đại Học New York danh tiếng tại New York, song song với tấm bằng chứng chỉ về giảng dạy thanh nhạc. Cô được mời ở lại để giảng dạy tại trường Đại Học New York sau khi tốt nghiệp.

Bích Vân là một trong những ca sĩ được biết đến nhiều nhất trong phong cách nhạc thính phòng, cổ điển, bán cổ điển và nhạc kịch. Cô đã từng biểu diễn với nhiều dàn nhạc uy tín của thế giới, trên những sân khấu opera, Nhạc Kịch và hòa nhạc.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, dường như cô rất khó lựa chọn trang phục phù hợp với mình trên sân khấu, đây là điểm yếu của tôi – cô nhận định.

Nhưng gần đây, khán giả khá bất ngờ với phong cách hoàn toàn mới của Bích Vân. Cô luôn khoắc lên mình những chiếc đầm sang trọng, quý phái và phù hợp với dòng nhạc cô hát. Điều này làm khán giả tò mò hơn người thiết kế sau cô.

Trong chương trình ca nhạc lớn gần đây tại Mỹ, cô chính thức chia sẻ người giúp cô hoàn thiện mình hơn chính là NTK Lê Hoàng Hải. Khi cô phát biểu điều này, rất đông khán giả cũng như báo chí đã tìm hiểu về mối quan hệ của hai người.

Được biết, NTK trẻ Lê Hoàng Hải là chàng trai đã từng theo học tại Nhạc viện Việt Nam và anh sang Ấn Độ học thêm kiến thức về ngành thời trang. Sau khi về nước anh quyết định mở thương hiệu riêng cho mình và đến nay, anh được đông đảo mọi người biết đến. Do yêu thích giọng ca của ca sĩ Bích Vân, kèm sự hiểu biết về âm nhạc, anh và ca sĩ Bích Vân như tìm được con đường chung để đưa nhau hoàn hảo hơn trong các tác phẩm của mình.

Chia sẻ với chúng tôi, anh nói: Hải và chị Vân có một cơ duyên gặp nhau và cảm thụ âm nhạc giống nhau. Chị Bích Vân là người Hải rất yêu quý không chỉ giọng hát mà còn về tính cách của chị. Tuy chưa được gặp nhau lần nào, nhưng Hải luôn cảm nhận được sự chân thành trong tình bạn này. Đối với Hải, chị Vân không chỉ là người bạn mà còn là người chị rất đặc biệt đối với Hải. Hải luôn ủng hộ và hỗ trợ chị mọi lúc, mọi nơi.

Cũng chia sẻ với chúng tôi, NTK Lê Hoàng Hải cho biết: Chị Bích Vân sẽ là vị khách mời đặc biệt cùng chị Thu Hà trong show diễn sắp tới của Hải. Đây là điều đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất của người làm thiết kế thời trang.