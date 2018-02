Cận tết nguyên đán, 3 khách hàng ở 3 miền trúng các giải thưởng giá trị lớn của Best Products

Hội tụ khách hàng 3 miền

Tại buổi trao giải, ông Pierre F.Thibaut – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping cùng Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ hài Anh Vũ đã trao giải thưởng Lớn 1 tỷ đồng cho khách hàng Trần Thị Kim Liên, sinh năm 1958.

Bà Liên là người Việt gốc Hoa, làm nghề bán tạp hóa nhỏ trong một con hẻm trên đường Ông Ích Khiêm, Q.11, TP.HCM. Siêu giải thưởng 150 triệu đồng đã thuộc về Nghệ nhân sinh vật cảnh tên Phạm Văn Minh, sinh năm 1959, ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Giải thưởng Thần tốc 50 triệu đồng được trao cho khách hàng đến từ TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, bà Lê Thị Dung, sinh năm 1953. Bà Dung làm nghề buôn bán ga, gối, nệm, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Ông Pierre F.Thibaut – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping vui mừng chia sẻ: “Lần trao giải này vô cùng đặc biệt, vì các giải thưởng của Best Products được chia đều cho cả 3 miền. Chắc chắn, những giải thưởng giá trị này từ Best Products sẽ giúp cho các khách hàng thắng giải có được một cái Tết tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên gia đình”.

Làm thơ đãi khách

Trong lễ trao giải, sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ hài Anh Vũ đã mang đến nhiều tiếng cười thú vị cho các vị khách mời và khách hàng của Best Product.

Lần đầu trở thành Đại sứ Thương hiệu cho Best Products, Nghệ sĩ hài Anh Vũ hồ hởi nói: “Chương trình khuyến mại của Best Products đúng là có giá trị quá lớn. Hai tháng hoặc 3 tháng 1 lần mà trao giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng như thế này là con số không nhỏ. Với đà này, 10 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ giàu có hơn nhờ có rất nhiều tỷ phú Best Products”.

Sau khi trao giải cho khách hàng, trong lúc hứng khởi, Nghệ sĩ hài Anh Vũ đã ngẫu hứng sáng tác một bài thơ dành tặng cho tất cả các khách hàng thân thiết của Best Products nhân dip Tết Mậu Tuất sắp đến.

Chúc cho tất cả khách hàng

Năm mới vui vẻ, nụ cười trên môi

May mắn đến mãi không thôi

An lành, hạnh phúc bên người mình thương

Hãy là khách hàng Best Products một cách thông thái

Lần thứ hai trở lại với cương vị Đại sứ thương hiệu Best Products, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân không dấu nổi niềm vui khi một lần nữa được trực tiếp trao các giải thưởng vô cùng giá trị cho khách hàng của Best Products. “Thật vui, ấm áp và hạnh phúc khi lần thứ hai trao những giải thưởng vô cùng lớn của Best products đến quý cô, quý bác thắng giải. Xưa nay, các chương trình khuyến mại mà Vân có tham gia thì người thắng giải ở nhiều độ tuổi khác nhau, riêng với Best products, mình thấy khách hàng trúng giải thưởng là U60, U70 trở lên. Thật ra, đã lớn tuổi rồi mà còn trúng những giải thưởng lớn như thế này thì chắc là vui và hạnh phúc lắm. Chính vì thế mà khi được tận tay trao giải cho các cô, các bác, Vân càng vui hơn”.

Sau khi nhận xét về chất lượng sản phẩm của Best Products, những ưu điểm nổi trội của dịch vụ mà Best Products mang lại cho khách hàng, Nghệ sĩ Hồng Vân còn nhắn gửi đến các khách hàng thân thiết của Best Products: “Qúy vị hãy đến với Best Products để mua được những sản phẩm chất lượng, tận hưởng dịch vụ tiện lợi, nhanh nhẹn của thương hiệu này chứ đừng đến chỉ vì những giải thưởng. Ở trong tâm thế đó, quý vị sẽ thấy yên lòng và chắc chắn niềm vui sẽ vỡ òa khi quý vị may mắn trúng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng từ Best Products. Nếu quý vị chỉ muốn đoạt được giải thưởng từ Best Products thôi thì quý vị hãy đọc thể lệ chương trình khuyến mại thật kỹ, hãy chú ý đến câu từ được viết trong thư. Có thể trúng thưởng khác với đã trúng thưởng, sẽ trúng thưởng…. Đừng vì không đọc kỹ thể lệ chương trình rồi đổ lỗi cho công ty”.

Sau buổi lễ, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ hài Anh Vũ còn giao lưu, chụp ảnh và dùng bữa cơm trưa thân mật, nâng ly chúc mừng những khách hàng trúng các giải thưởng của Best Products

Trâm Hoàng

Chương trình “Chiến thắng cùng Best Products” của Công ty TNHH Catalogue Shopping diễn ra hàng quý hoặc 2 tháng một lần. Sau mỗi chương trình khuyến mại, một tỷ phú mới của Best Products sẽ được tìm thấy. Chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2018-1” đang diễn ra. Rất có thể tỷ phú tiếp theo của Best Products sẽ là bạn. Hãy tham gia ngay bây giờ vì chương trình sẽ sớm kết thúc.

