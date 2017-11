Từng bừng khởi tranh giải FLC Halong Club Championshop 2017

Các gôn thủ chụp ảnh lưu niệm trong buổi sáng khai mạc

FLC Halong Club Championship 2017 diễn ra trong hai ngày 11 - 12/11/2017 tại sân FLC Halong Golf Club, thuộc quần thể FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort. Với mục đích tạo sân chơi mới cũng như tăng cường kết nối và giao lưu giữa các gôn thủ với nhau, giải đấu câu lạc bộ thường niên của sân FLC Hạ Long Golf Club ra đời sau 2 tháng đi vào hoạt động chính thức. Giải đấu là sự quy tụ các gôn thủ trong và ngoài nước, với mục đích tri ân hội viên sân golf Hạ Long nói riêng và toàn thể hội viên thuộc chuỗi sân golf của Tập đoàn FLC nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nhữ Văn Hoan- PTGĐ TT Công ty CP quản lý sân golf Biscom cho biết: “Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan đẹp, điều kiện chơi golf tuyệt vời và các tiện ích về golf tốt nhất Việt Nam, sân golf FLC Ha Long Golf Club chắc chắn sẽ mang lại những thử thách và trải nghiệm đầy thú vị cho các gôn thủ trong giải đấu FLC Ha Long Club Championship năm nay”.

Ông Nhữ Văn Hoan- PTGĐ TT Công ty CP quản lý sân golf Biscom phát biểu tại Lễ khai mạc

Các gôn thủ tham gia giải FLC Halong Club Championship 2017 được chia thành 4 bảng đấu, trong đó có 3 bảng dành cho gôn thủ nam, 1 bảng dành cho gôn thủ nữ. Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì, ba, Ban tổ chức cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross, …

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 15 tỷ đồng bao gồm: Xe ô tô hạng sang, Thẻ hội viên VIP (35 năm) tại một trong các sân golf FLC Sầm Sơn, Quy Nhơn; Voucher nghỉ dưỡng tại các hệ thống của FLC Resort trị giá 100 triệu đồng, quà bốc thăm may mắn Iphone 7 plus, cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Đặc biệt, gôn thủ đạt giải Best Gross năm nay sẽ được khắc tên mình trên cúp luân lưu và trưng bày tại sân FLC Ha Long Golf Club. Theo BTC, chiếc cúp vô địch được làm từ chất liệu hợp kim cao cấp mạ Niken và được gia công hoàn toàn bằng tay theo phương pháp truyền thống của các nghệ nhân hàng đầu về Cúp Swatkin của Vương Quốc Anh. Quy trình sản xuất trải qua 10 giai đoạn nghiêm ngặt do Swatkin quản lý và chuyển về Việt Nam theo đơn đặt hàng riêng của Công ty Biscom.

Gôn thủ đạt giải Best Gross năm nay sẽ được khắc tên mình trên cúp luân lưu

Tính đến nay, dù mới chính thức đi vào hoạt động được 2 tháng nhưng sân FLC Halong Golf Club đã ghi dấu nhiều kỷ lục khi có tới 30 giải Eagle, 05 giải HIO và đặc biệt là 01 giải Albatross đã được trao cho các gôn thủ trước đó. Chính vì thế, nhiều người hi vọng tại FLC Halong Club Championship 2017 sẽ có nhiều gôn thủ tạo được bất ngờ, góp phần đưa giải đấu trở thành một sân chơi thể thao hấp dẫn đồng thời cũng là nơi tìm kiếm những phần thưởng giá trị và đẳng cấp.

Một số hình ảnh thi đấu trong buổi sáng 11/11

Được thiết kế bởi Schmidt – Curley Design Company – đơn vị thiết kế sân golf nổi tiếng hàng đầu thế giới về những sân golf độc đáo trên địa hình đồi, FLC Ha Long Golf Club mang đến thách thức ở cấp độ mới mà bất kì gôn thủ nào cũng mong ước được một lần chinh phục.

Với chiều dài 6.300 yard từ tee trắng, có địa hình đa dạng, với những bẫy cát được đặt ở vị trí chiến lược kết hợp với các dốc thoải, núi đá vôi nhấp nhô xen kẽ hệ thực vật tại chỗ, cùng với vùng fairway rộng, FLC Halong Golf Club hiện là sân golf đẹp nhất và thách thức nhất trong số các sân golf của tập đoàn FLC cho đến nay.

Link xem Livescore: http://livescore.flcgolf.vn/

Hà Anh