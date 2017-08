Ý nghĩa phía sau tên gọi của các hãng công nghệ nổi tiếng (P1)

1. Apple

Mất hơn 3 tháng để “phù thủy” công nghệ Steve Jobs nghĩ ra và quyết định lấy Apple Computer làm tên thương hiệu khi mở công ty. Nhiều giả thuyết và tranh cãi xoanh quanh lí do đặt tên và hình ảnh thương hiệu quả táo của hãng này.

Khi được hỏi, Steve Jobs từng giải thích: "Một phần do tôi rất thích táo, phần nữa do tên Apple sẽ đứng trước tên Atari trong danh bạ và tôi từng làm việc tại Atari". Như vậy rất có thể lý do khiến Jobs chọn Apple chỉ là bởi ông muốn đứng đầu trong danh sách bảng chữ cái của các công ty, và không muốn bị xếp sau các hãng khác.

Trong năm 2007, công ty đã bỏ từ “Computer” và tên của hãng chỉ còn lại Apple.

2. Samsung

Từ Samsung trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là “3 ngôi sao”, đại diện cho 3 đặc trưng “lớn, nhiều và mạnh”. Điều này cũng được thể hiện lên logo của công ty trong giai đoạn từ 1980 - 1992

Trong tiếng Hàn, Samsung có nghĩa là ba ngôi sao, biểu tượng cho một điều gì đó tươi sáng. Tên Samsung khi viết ra theo tiếng Hàn có ba gạch ngang. Nhà sáng lập ra công ty này đã từng giải thích ý nghĩa rằng ba gạch này tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết, phát triển bền vững.

Ít ai biết rằng những sản phẩm đầu tiên của Samsung bao gồm cá khô, rau, mì và trái cây. Tuy nhiên hãng đã liên tục đa dạng hóa và hoạt động trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Vào năm 1987, CEO Lee Kun-Hee, con trai của Byung-chull, mới đặt chiến lược đưa Samsung trở thành một trong 5 nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới.

3. Nokia

Cách đây ít lâu, Nokia từng bị loại khỏi thị trường smartphone, hay rộng hơn là lĩnh vực điện thoại và phải bán thương hiệu cho HMD. Tuy nhiên ngay từ đầu, Nokia cũng không phải khởi nghiệp là một hãng kinh doanh điện tử.

Vào năm 1865, hoạt động đầu tiên của Nokia chính là một nhà máy bột gỗ tại Tammerkoski Rapids ở Phần Lan. Năm 1868, nhờ tìm được nguồn nước tốt hơn, Nokia đã mở một nhà máy mới cách thị trấn Nokia vài dặm, trên bờ sông Nokianvirta. Và đó chính là nguồn cảm hứng cho tên Nokia ra đời vào năm 1871.

Ngoài ra, cái tên Nokia còn liên quan đến cuộc khởi nghĩa và tinh thần chiến đấu của người nông dân chống lại lãnh chúa.

4. Canon

Tên thương hiệu đến từ Nhật Bản này lấy từ tên vị Quan âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát có lòng từ bi trong Phật giáo. Trước đó, Canon được phiên âm theo tiếng Anh thành Kwanon hoặc Kuanyin.

5. LG

Giống như rất nhiều các công ty khác trong danh sách, LG Electronics không phải là tên công ty có ngay từ đầu. Thay vào đó, năm 1958, công ty GoldStar được thành lập sau cuộc chiến tranh Triều Tiên nhằm xây dựng các thiết bị điện tử.

Công ty chị em với GoldStar là Lak-Hui (phát âm như từ “Lucky”), và vì thế tên gọi “Lucky Goldstar” ra đời. Điều này rõ ràng đã bắt nguồn cho tên LG ngày nay, với khẩu hiệu “Life’s Good”. Năm 1995, GoldStar chính thức áp dụng logo và nhãn hiệu LG.

Giờ đây, công ty nói tên của họ đơn giản là LG, chứ không phải Life’s Good hay Lucky Goldstar.

6. HTC

Hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng HTC là viết tắt của High-Tech Computer, nhưng thực ra có một lý do đằng sau tên gọi đó.

Năm 1997, khi công ty được H.T. Cho (nay là Chủ tịch) và Cher Wang (nay là Chủ tịch) thành lập, hai người quyết định sử dụng các chữ cái đầu của mình để tạo thành một cái tên - và do đó HTC đã ra đời.

(còn nữa)

Nguyễn Nguyễn

Tổng hợp