VNPT xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị thông minh đáng sống ở Việt Nam

Ngày 27/10/2017, UBND huyện đảo Phú Quốc và VNPT đã chính thức công bố hoàn thành Giai đoạn 1 Đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc. Trước đó, ngày 29/9/2016, UBND tỉnh Kiên Giang và VNPT đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Phú Quốc trở thành một thành phố thông minh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố này, ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở TT&TT Tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2016, tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban chỉ đọa Đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc. Sở TT&TT đã phối hợp với VNPT, UBND huyện Phú Quốc và đã đơn vị trên địa bàn huyện để xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông từ cấp xã, huyện và cấp tỉnh và kết nối vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Kiên Giang. Hiện đã có tổng số thủ tục hành chính được tin học hóa trên hệ thống phần mềm của các huyện là 312 và cấp xã là 127 thủ tục.

VNPT cũng đã cùng với Sở TT&TT và phối hợp với Sở Du lịch, UBND huyện Phú Quốc đã tiến hành khảo sát nhu cầu và lắp đặt hệ thống smart wifi cho Phú Quốc. Từ ngày 1/9/2017, VNPT đã hoàn thành việc phủ sóng wifi tại 8 điểm du lịch thuộc thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới với 49 thiết bị phát sóng wifi đồng thời thiết lập lời chào mừng du khách khi đăng nhập vào hệ thống wifi này. Đây là công cụ để thực hiện truyền thông và cung cấp các tiện ích cho khách du lịch tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng phối hợp với VNPT và các đơn vị liên quan triển khai hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện Phú Quốc. Hiện VNPT đã hoàn thành lắp đặt 19 camera và kết hợp với 31 camera đã có kết nối về trung tâm giám sát của công an huyện và sẵn sàng kết nối về trung tâm chỉ huy của công an tỉnh. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã triển khai giải pháp thành phố an toàn với các ứng dụng di động cho người dân để tiếp nhận các sự cố từ ứng dụng di động và tiếp nhận các cuộc gọi thông báo của người dân để kịp thời xử lý và điều động các đơn vị chức năng xử lý kịp thời. Các ứng dụng này có thể phân tích hình ảnh thông minh qua camera tại các khu vực công cộng, khu dân cư trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Sở TT&TT Kiên Giang còn cho hay, trong dự án này, VNPT và các đơn vị liên quan đã đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến. Tính đến ngày 23/10/2017 đã có 459.901 lượt khách được khai báo qua hệ thống này và trung bình có 2.346 lượt khách được khai báo. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã xây dựng cổng thông tin du lịch Phú Quốc để giới thiệu và quảng cáp về du lịch để du khách có thể tìm kiếm các thông tin cần thiết và xây dựng lịch trình du lịch phù hợp. Thường trực Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp với VNPT và các đơn vị liên quan để thu thập các thông số để quan trắc về môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại Phú Quốc.

"Hiện Phú Quốc đã hoàn thành việc xây dựng trung tâm vận hành tập trung để kết nối các ứng dụng hiện hữu nhằm mục tiêu giám sát và quản lý các dịch vụ thành phố thông minh. Phú Quốc đã đầu tư xây dựng trung tâm vận hành với 12 màn hình ghép có khả năng hiển thị các kịch bản giám sát, quản lý linh hoạt. Bên cạnh đó, Phú Quốc đã được đầu tư hệ thống máy chủ lưu trữ và tổng đài tiếp nhận sự cố, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, du khách" ông Sển nói.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT cho biết, thành phố thông minh Phú Quốc là mô hình đô thị thông minh của cả nước có nhiều tính năng nhất. Thành phố thông minh Phú Quốc được xây dựng nhắm 3 đối tượng là chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

VNPT cho biết, sau hơn một năm chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, các dự án thuộc giai đoạn 1 của Đề án đã hoàn thành và bước đầu triển khai thành công 5 dự án thành phần về chính quyền điện tử, giám sát môi trường, camera giám sát, Smart wifi và quản lý lưu trú trực tuyến. Với việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, những giải pháp, dịch vụ do VNPT triển khai đã đem đến nhiều lợi ích thiết thực không chỉ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền mà còn phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Sau giai đoạn 1, Phú Quốc đã hình thành được những năng lực cơ bản của nền tảng công nghệ cho đô thị thông minh. Bước sang giai đoạn tiếp theo, các yếu tố nền tảng có độ phức tạp cao như nền tảng IoT, trục tích hợp toàn Thành phố thông minh, năng lực phân tích, dự báo...sẽ được đầu tư mạnh mẽ. Đồng thời, tiếp tục mở rộng, củng cố theo hướng ngày càng thông minh hơn các giải pháp đã khởi động triển khai từ giai đoạn 1.

Dựa trên những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa VNPT và UBND tỉnh Kiên Giang, sẽ là tiền đề, nền tảng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thành phố thông minh Phú Quốc trong tương lai, trở thành một đô thị hiện đại, đáng sống, đáng đến và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ này, ông Mai Văn Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban chỉ đạo đề án cho biết, trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước nên Kiên Giang đã chọn Phú Quốc là nơi thực hiện mô hình thành phố thông minh. Tuy nhiên, khó khăn khi thực hiện đưa Phú Quốc thành thành phố thông minh là chưa có mô hình nào để tham khảo. Bên cạnh đó, hạ tầng CNTT cho Phú Quốc trước đó vẫn còn phát triển chậm và nguồn nhân lực CNTT còn thấp, vì vậy phải nhờ hỗ trợ của VNPT.

"VNPT đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông tại Phú Quốc nên việc xây dựng thành phố thông minh mới được đẩy nhanh. Kiên Giang và VNPT sẽ nghiên cứu bước tiếp theo cho giai đoạn 2 của thành phố thông minh Phú Quốc. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của thành phố thông minh thì cần sự tham gia của cả cộng đồng vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn Phú Quốc hiểu và tham gia hiệu quả. Phú Quốc sẽ phối hợp với VNPT để chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống đồng thời các đơn vị phải đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống thành phố thông minh này" ông Mai Văn Huỳnh nói.

Nhấn mạnh về quyết định đưa Phú Quốc thành thành phố thông minh, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: "Phú Quốc là một viên ngọc, tuy nhiên sau 10 năm tăng trưởng kinh tế đã bộc lộ nhiều hạn chế nếu không giải quyết kịp thời sẽ phát triển không bền vững vì dụ như ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, mức độ hài lòng của du khách, dịch vụ hành chính công phục vụ người dân… Vì vậy, chủ trương xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc là chủ trương quyết đoán, kịp thời để Phú Quốc phát triển bền vững và tiến tới thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đủ sức cạnh tranh cả trong nước và quốc tế.

