Thực hư lỗi màn hình ám đỏ trên Samsung Galaxy S8 và cách khắc phục

Một vài sản phẩm Galaxy S8, S8 Plus tại thị trường Hàn Quốc bị mắc lỗi ám đỏ màn hình.

Galaxy S8 là thế hệ điện thoại flag-ship mới ra mắt của Samsung và máy chỉ mới lên kệ được vài ngày tại thị trường châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên thông tin phản hồi từ người dùng lại không thực sự tích cực.

Theo đó, một số khách mua hàng Galaxy S8/S8 Plus ở Hàn Quốc đã nhận được máy sớm hơn thời điểm chính thức mở bán toàn cầu. Thế nhưng một vài người dùng lại phản hồi rằng chiếc điện thoại của họ có màn hình bị ám đỏ khá kỳ lạ.

Nhiều chuyên gia phỏng đoán nguyên nhân màn hình ám đỏ của Galaxy S8 có thể do lỗi chip khiến GPU hoạt động không chính xác. Một số lại cho rằng lỗi do Samsung chuyển sang sử dụng màn hình AMOLED mới. Cụ thể, nhà nghiên cứu Neil Shah nhận định: "Nguyên nhân do Galaxy S8 là smartphone đầu tiên sử dụng tấm nền OLED Deep Red nhưng chưa được cân chỉnh tốt".

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của tín đồ yêu công nghệ Việt Nam và trở thành chủ đề nóng trong vài ngày qua.

Trên trang hỗ trợ, đại diện của Samsung cho biết người dùng có thể tạm thời khắc phục vấn đề này bằng cách vào phần Cài đặt > Màn hình > Chế độ màn hình, sau đó chọn "Cân bằng màu".

Tại đây, người dùng có thể thay đổi tông màu trở về bình thường bằng cách kéo tông đỏ trong gam màu BGR xuống. Tuy nhiên, nhiều phản hồi sau khi áp dụng phương thức này cho rằng chất lượng hiển thị của màn hình sẽ bị giảm đi đôi chút (do loại bỏ hẳn một tông màu ra khỏi chế độ cân bằng), và cụ thể là nhìn không "đã" như trên sản phẩm không bị lỗi.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng tại thị trường Hàn Quốc chia sẻ trên mạng Instagram và hai diễn đàn công nghệ Ruliweb, Ppomppu rằng họ không thể tự sửa được ngay cả khi đã thay đổi tùy chọn này trong phần Cài đặt.

Thêm hình ảnh cho thấy màn hình Galaxy S8 bị ám đỏ:

Màn hình của 2 chiếc S8/S8 Plus ở 2 bên ám đỏ hơn so với chiếc ở giữa.

S8, S8 Plus ám đỏ khá rõ ràng tại thị trường Hàn Quốc.

Trái với nhận định ban đầu, lỗi này xuất hiện khá nhiều. Tuy nhiên không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới trải nghiệm sử dụng.

Kể từ sau lỗi thiết kế nghiêm trọng trên Galaxy Note7 dẫn tới cháy nổ hồi tháng 10 vừa qua, các sản phẩm của Samsung đang đặc biệt thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trước những nghi ngờ về chất lượng, cũng như mức độ an toàn của sản phẩm. May mắn là Galaxy S8 hiện vẫn chưa phát hiện thấy có lỗi nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trải nghiệm người dùng ngoài một vài sản phẩm bị ám đỏ màn hình.

Samsung vẫn chưa có phản hồi nào về vấn đề mới xuất hiện trên Galaxy S8, S8 Plus nên vẫn chưa chắc chắn đây là sự cố phần cứng, hay có thể khắc phục bằng phần mềm trong tương lai.

Nguyễn Nguyễn