Sụt giảm thị phần, Samsung và Apple vẫn tiếp tục “thống trị” thị trường smartphone

Hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics vừa công bố báo cáo về thị trường smartphone trong quý II/2017. Trong 3 tháng vừa qua, thị trường smartphone toàn cầu tiêu thụ được 360,4 triệu máy, tăng nhẹ 5,5% so với mức 341,5 triệu sản phẩm của cùng kỳ năm ngoái.

Samsung và Apple tiếp tục thống trị trên thị trường smartphone, nhưng khoảng cách đã dần thu hẹp với các hãng bám đuổi

Trong đó, Samsung vẫn tiếp tục là hãng đứng đầu thế giới về doanh số, dù có sự sụt giảm nhẹ về thị phần. Trên thực tế, doanh số của Samsung vẫn tăng trong quý vừa qua, khi bán được 79,5 triệu máy, tăng 2% so với mức 77,6 triệu máy trong cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên thị phần của hãng đã giảm xuống còn 22,1% so với 22,7% của quý III/2016.

Cùng đà giảm giống như Samsung là Apple, khi hãng cũng có sự tăng trưởng về mặt doanh số, nhưng lại sụt giảm về thị phần. Cụ thể trong 3 tháng vừa qua, Apple đã bán được 41 triệu chiếc iPhone, tăng hơn so với mức 40,4 triệu so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên thị phần của hãng đã bị sụt xuống còn 11,4% so với 11,8% của cùng thời điểm năm 2016.

Samsung và Apple vẫn tiếp tục cho thấy sự “thống trị” của mình trên thị trường smartphone, tuy nhiên khoảng cách giữa 2 hãng với hãng đứng thứ 3 đã bị thu hẹp xuống.

3 trong số 5 hãng smartphone có doanh số tốt nhất trong quý vừa qua đều thuộc về Trung Quốc, trong đó Huawei xếp ở vị trí thứ 3 với 38,4 triệu thiết bị được bán ra, chiếm 10,7% thị phần. Như vậy Huawei chỉ còn thiếu 0,7% thị phần để có thể vượt qua Apple nhằm chiếm lấy vị trí thứ 2 trên thị trường smartphone.

Oppo và Xiaomi là hai hãng xếp ở những vị trí tiếp theo, với 29,5 và 23,2 triệu máy được bán ra trong quý vừa qua, chiếm lần lượt 8,2% và 6,4% trên thị phần. Cả hai hãng đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó Oppo là hãng có mức doanh số tăng mạnh nhất trong top 5, khi tăng từ 18 triệu sản phẩm được tiêu thụ lên 29,5 triệu sản phẩm.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích thị trường thì nhiều khả năng thị phần của Samsung và Apple sẽ lại tăng mạnh trở lại trong quý III/2017, đặc biệt khi hai “bom tấn” của Samsung và Apple sẽ được ra mắt trong tháng 8 và 9 tới đây, đó là Galaxy Note 8 của Samsung và phiên bản iPhone 8 của Apple. Việc ra mắt 2 phiên bản cao cấp này chắc chắn sẽ giúp Samsung và Apple tiếp tục củng cố chắc chắn hơn nữa hai vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường smartphone.

Bảng chi tiết thị trường smartphone trong quý II/2017:

Hãng sản xuất Doanh số quý II/2017 (triệu máy) Thị phần quý II/2017 Doanh số quý II/2016 (triệu máy) Thị phần quý II/2016 Samsung 79,5 22,1% 77,6 22,7% Apple 41 11,4% 40,4 11,8% Huawei 38,4 10,7% 32 9,4% Oppo 29,5 8,2% 18 5,3% Xiaomi 23,2 6,4% 14,7 4,3% Khác 148,8 41,2% 158,8 46,5% Tổng cộng 360,4 100% 341,5 100%



T.Thủy

Theo PA/Strategy Analytics