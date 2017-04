So sánh thiết kế của Galaxy S8 và LG G6

Galaxy S8 sở hữu lối thiết kế quen thuộc của dòng Galaxy S trong năm 2016 vừa qua. Đó là thiết kế kim loại kết hợp cùng kính. Đối với LG G6, hãng này đã "tạm gác" lại thiết kế mô-đun hóa trên G5 và thay thế bằng thiết kế dạng thanh truyền thống.

Nhìn tổng quan, mặt lưng của Galaxy S8 và LG G6 khác nhau khá rõ rệt về cách bố trí các thành phần. Camera trên G6 là một camera kép với cụm đèn flash đặt ở giữa hai ống kính. Cụm cảm biến vân tay nằm ngay bên dưới và logo G6 được dời về cạnh dưới. Đối với Galaxy S8, vẫn tương tự phiên bản trước nhưng được tích hợp thêm cảm biến vân tay.

Khung viền của hai thiết bị này sử dụng chất liệu kim loại nhưng góc bo trên Galaxy S8 mảnh hơn trông máy gọn gàng hơn so với LG G6. Ở cạnh phải, Samsung tích hợp nút nguồn, còn LG G6 là nơi đặt khe SIM và thẻ nhớ.

Cạnh trái đều là nút tăng giảm âm lượng và Samsung có thêm nút bấm Bixby. Thử nghiệm cho thấy, nút bấm trên LG G6 khá thân thiện hơn, độ nảy tốt.

Ở cạnh dưới, cách bố trí khá tương đồng từ loa ngoài cho đến cổng sạc USB Type-C. Khác biệt nhiều nhất là micro thoại của hai sản phẩm này đặt đối xứng nhau và Samsung đưa cổng 3.5 mm xuống cạnh dưới như thế hệ Galaxy S7 edge trước đó.

LG thì đưa cổng 3.5mm lên trên đỉnh máy. Cả hai đều có hỗ trợ thêm micro ở cạnh máy hỗ trợ ghi âm và quay video...

Ở mặt trước, LG G6 và Galaxy S8 gây ấn tượng với tỷ lệ màn hình khá độc, lần lượt là 18:9 và 18.5:9. Dù kích thước màn hình của hai thiết bị này khá lớn, 5.8 inch dành cho S8 so với 5.7 inch trên G6 nhưng lối thiết kế với tỉ lệ mới, giúp cho máy trông gọn gàng hơn rất nhiều so với các phiên bản cùng kích thước trước đó. Người dùng có thể tưởng tượng được rằng, khi trải nghiệm trên Galaxy S8 hay LG G6, khả năng hiển thị của máy ngang với iPhone 7 Plus nhưng kích cỡ thì chỉ lớn hơn iPhone 7 một chút.

Để làm được điều này, Samsung đã phải hi sinh nút home vật lý và dời ra cạnh sau của máy và người dùng sẽ không còn thấy logo Samsung hiện diện ở bề mặt trước của thiết bị này.

Về thông số màn hình, cả hai thiết bị này đều đạt chuẩn 2K, LG G6 sở hữu độ phân giải 2880x1440, tỷ lệ 18:9; với Galaxy S8 là 2960x1440, tỷ lệ 18.5:9. LG sử dụng màn hình công nghệ LCD và được hỗ trợ công nghệ HDR và Dolby Vision cho trải nghiệm màu sắc đa dạng, độ tương phản rất tốt.

Trong khi đó, màn hình 5.8 inch của S8 sử dụng công nghệ SuperAmoled, mang đến màu sắc tươi tắn, màu đen rất sâu và nịnh mắt. Đáng chú ý, màn hình Galaxy S8 đạt chuẩn Mobile HDR Premium, điều này giúp cho người dùng tận hưởng các hình ảnh có màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao đúng với ý đồ nghệ thuật của các nhà làm phim muốn gửi tới người xem.

Tuy nhiên, tỉ lệ màn hình mới giúp cho thiết bị nhỏ gọn và hoàn hảo hơn so với những siêu phẩm khác đến từ Apple nhưng điểm yếu chung của hai thiết bị này đó là nguồn phát. Thỉnh thoảng khi người dùng xem video và chơi game, có thể thấy hai cái viền đen rất khó chịu với cả hai mẫu máy này. Tại thời điểm này, các ứng dụng và video phù hợp tỉ lệ này vẫn không quá nhiều, nhưng trong tương lai 18:9 sẽ là tỉ lệ phổ biến của màn hình smartphone. Tới thời điểm đó, mọi sự khó chịu sẽ biến mất, khi người dùng đã quen hơn thì đây sẽ không còn là một điểm yếu.

Ở mặt trước, Galaxy S8 có cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng, camera trước, cảm biến quét mống mắt và loa thoại. LG G6 thì đơn giản hơn, trang bị loa thoại, camera trước và cảm biến tiệm cận.

Samsung trang bị cho Galaxy S8 camera công nghệ Dual Pixel 12 MP, khẩu độ f/1.7 và kết hợp tính năng chống rung quang học (OIS), cho khả năng lấy nét nhanh và chính xác.

Đối với LG G6, camera này ấn tượng hơn khi sử dụng camera kép cảm biến Sony IMX258 độ phân giải 13 MP, khẩu độ f/1.8 hỗ trợ chụp góc rộng 70 độ và một camera bên cạnh cũng 13 MP, khẩu độ f/2.4 hỗ trợ chụp góc rộng 125 độ. Camera này còn tích hợp chống rung 3 trục cùng, hỗ trợ quay video độ phân giải 4K.

Bên trong, Galaxy S8 sử dụng vi xử lý Exynos 8895, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Đối với LG G6, cấu hình cũng khá tương đương, gồm chip Qualcomm Snapdragon 821, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB. Cả hai cũng tích hợp khe thẻ rời microSD.

Theo tiết lộ, Galaxy S8 sẽ chính thức lên kệ trong cuối tháng 4 tới đây và LG G6 sẽ bán ra trong tháng 5. Giá bán của hai thiết bị này vẫn chưa được tiết lộ.

Gia Hưng