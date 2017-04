Microsoft đang tìm cách khuyến khích người dùng loại bỏ mật khẩu số

Thay vì nhập mật khẩu cho mỗi lần đăng nhập, tài khoản giờ đây được đồng bộ với một ứng dụng cài đặt trên đa nền tảng, và cho phép sử dụng chúng để truy cập vào các thiết bị điện tử.

Ứng dụng Authenticator của Microsoft tiết kiệm được giây giây bằng cách bỏ qua mật khẩu cho đăng nhập dựa trên điện thoại. Theo Microsoft, "quá trình này dễ dàng hơn so với việc kiểm tra hai bước tiêu chuẩn và an toàn hơn đáng kể so với chỉ một mật khẩu."

Trong một bài đăng trên blog của mình, Microsoft mới đây đã giới thiệu một phương pháp đăng nhập mới trên các dòng điện thoại thông minh, cho phép người dùng không cần nhập mật khẩu hoặc đăng nhập vào các dịch vụ với tài khoản Microsoft.

Thay vào đó, tính năng mới hoạt động giống giống như phương thức được Google giới thiệu vài năm gần đây, đó là sử dụng một app trên điện thoại (bất kể là hệ điều hành iOS, Android hoặc Windows Phone) để xác định danh tính người dùng. Sau khi đã thực hiện xong, bạn sẽ được toàn quyền đăng nhập và sử dụng chúng trên các nền tảng khác, thí dụ như đăng nhập vào máy tính bằng smartphone.

Microsoft đang muốn thay thế phương pháp bảo mật và đăng nhập dựa trên mật khẩu vốn đã có từ rất lâu đời.

Theo Microsoft, quá trình này được tiến hành dễ dàng và nhanh chóng hơn so với việc kiểm tra 2 bước tiêu chuẩn (nhập tài khoản, mật khẩu); đồng thời mang lại khả năng bảo mật tốt hơn nhiều so với phương pháp truyền thống bởi gần như ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại cho riêng mình, và câu hỏi đặt ra là "tại sao không biến chính nó thành mật khẩu cho riêng bạn".

Mặc dù về mặt lý thuyết, phương pháp này vẫn còn tồn tại một tài khoản với user - password riêng biệt, tuy nhiên mỗi lần chúng ta đăng nhập lại hoàn toàn không cần sử dụng đến password này, mà thông qua một phương thức xác định danh tính hoàn toàn khác.

Với thông báo trên, có vẻ như Microsoft đang rất mạnh tay để tạo ra một sự thay đổi lớn trong thói quen sử dụng máy tính thường ngày của người dùng, nhằm phù hợp hơn với xu thế chung với sự ưa chuộng dành các thiết bị di động. Rất có thể chỉ một thời gian nữa, khái niệm mật khẩu với các ký tự số sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi các phương pháp đăng nhập truyền thống.

Nguyễn Nguyễn

Theo The Next Web