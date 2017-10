Loạt thiết bị giảm giá đáng chú ý tháng 10/2017

iPhone 6s (128 GB)

Giá hiện tại: 14,9 triệu đồng

Giảm: 2 triệu đồng

Trong tháng qua, mẫu iPhone 6s dung lượng 128 GB là sản phẩm có mức giảm cao nhất lên đến 2 triệu đồng. Một số cửa hàng cho rằng, mức giảm trên bởi giá của máy hiện đang kém cạnh tranh với các sản phẩm cùng phân khúc và cao hơn rất nhiều so với bản xách tay.

Với mức giảm hiện nay, iPhone 6s dung lượng 128 GB chỉ cao hơn 1 triệu đồng so với bản 32 GB. Điều này sẽ giúp máy cạnh tranh tốt hơn trong thời điểm mùa mua sắm cuối năm.

Về sản phẩm, iPhone 6s ra mắt vào năm 2015, máy trang bị cấu hình gồm vi xử lý A9, RAM 2 GB, tích hợp hệ thống camera 12 MP hỗ trợ quay phim 4K.

iPhone 7 Plus (32 GB)

Giá hiện tại: 19,9 triệu đồng

Giảm: 1 triệu đồng

Tương tự iPhone 6S, mẫu iPhone 7 Plus chính hãng cũng đã giảm giá để bán tốt trong thời điểm này. Nếu đem đi so với giá iPhone 8 Plus 64 GB xách tay, phiên bản iPhone 7 Plus chính hãng dù đã giảm vẫn kém cạnh tranh hơn, trong khi giá bán tương đồng ở mức 19,9 triệu đồng.

Về mặt cấu hình, iPhone 7 Plus sử dụng vi xử lý thế hệ A10 Fusion hoàn toàn mới, RAM 3 GB và bộ nhớ bắt đầu từ 32 GB. Hiệu suất của máy được hãng cho biết nhanh hơn 40% so với thế hệ A9 đang được sử dụng trên iPhone 6S. Vi xử lý đồ họa trên bộ đôi iPhone mới cũng nhanh hơn 50% so với vi xử lý đồ họa trên iPhone 6S.

Galaxy C9 Pro

Giá hiện tại: 10,49 triệu đồng

Giảm: 1 triệu đồng

Galaxy C9 Pro được xem là sản phẩm tầm trung có cấu hình mạnh nhất hiện nay của Samsung. Máy tích hợp dung lượng RAM lên đến 6 GB và đi cùng vi xử lý Octa Core 1.95 Ghz, giúp đảm nhiệm nhiều tác vụ xử lý mượt mà. Việc giảm giá vừa qua cũng giúp cho máy cạnh tranh hơn nhiều, đe dọa nhiều đối thủ trong phân khúc giá 10 triệu đồng.

Về cấu hình, máy trang bị màn hình 6 inch đạt độ phân giải Full HD, hướng đến người dùng yêu thích giải trí và chơi game với màn hình khá lớn,

Vì hướng đến phân khúc cận cao cấp nên máy cũng ưu ái trang bị camera trước và sau độ phân giải 12 MP và hỗ trợ 2 SIM 2 sóng.

Ngoài ra, máy còn tích hợp nguồn pin 4.000 mAh, dung lượng khá lớn so với nhiều mẫu smarphone hiện nay.

iPhone 8 Plus chính hãng

Giá hiện tại: 22,4 triệu đồng

Giảm: 600 ngàn đồng

Một nhà bán lẻ trong nước cho biết, iPhone 8 và 8 Plus chính hãng do FPT Trading phân phối đang chứng kiến sức mua khá kém và không thể cạnh tranh với nguồn hàng xách tay từ bên ngoài dù chỉ bán ra vài ngày qua. Do đó, các cửa hàng chủ động điều chỉnh giá bán, giảm 600 ngàn đồng trên mỗi iPhone 8 và 8 Plus chính hãng nhằm giúp máy có thể cạnh tranh hơn.

Hiện mẫu iPhone 8 và 8 Plus chính hãng có giá bán lần lượt là 19,2 và 22,4 triệu đồng. Trong khi hàng xách tay hiện đang chào bán ở mức 17,4 triệu đồng cho iPhone 8 và 19,9 triệu đồng cho iPhone 8 Plus. Theo dự báo, giá sản phẩm còn giảm tiếp và người dùng chỉ đang trông chờ nhiều vào mẫu iPhone X thay vì iPhone 8 và 8 Plus.

Galaxy A5 2017

Giá hiện tại: 7,5 triệu đồng

Giảm: 500 ngàn đồng

Galaxy A5 2017 là sản phẩm có mức giảm ít nhất trong tháng qua với điều chỉnh chỉ 500 ngàn đồng. Đây là sản phẩm tầm trung của Samsung trang bị khả năng kháng nước, bụi bẩn và tích hợp thiết kế kính cường lực.

Samsung tích hợp cho máy màn hình 5,2 inch, nguồn pin 3.000 mAh và hỗ trợ cổng sạc chuẩn USB-Type C.

Bên cạnh đó, máy trang bị camera chính 16 MP, tích hợp chế độ tự động lấy nét và bắt nét ổn định.

Gia Hưng