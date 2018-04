iPhone 8 Plus màu đỏ chính hãng lên kệ, giá 23 triệu đồng

iPhone 8 Plus chính hãng lên kệ

Không giống như các phiên bản màu đỏ năm ngoái, năm nay các cửa hàng chỉ chọn một phiên bản duy nhất là iPhone 8 Plus màu đỏ dung lượng 64 GB trong đợt mở bán đầu tiên. Các phiên bản dung lượng còn lại và iPhone 8 màu đỏ đều không được nhập bán.

Một nhà bán lẻ trong nước cho biết, hiện tại phía phân phối chính hãng chỉ có một phiên bản duy nhất trong đợt này nên đợt đầu bán ra chỉ có dung lượng 64 GB. Thông tin về các phiên bản khác vẫn chưa được tiết lộ.

Về giá bán, iPhone 8 Plus màu đỏ chính hãng chào bán ở mức 22,99 triệu đồng, tức cao hơn khoảng 2,99 triệu đồng so với iPhone 8 Plus xách tay. Đây cũng được xem là mức giá cạnh tranh bởi nhận được bảo hành chính hãng 1 đổi 1. Trong khi nguồn hàng xách tay hầu như dựa vào bảo hành của cửa hàng.

iPhone 8 Plus

Tuy vậy, theo các cửa hàng chuyên bán hàng xách tay tại TPHCM, màu sắc đỏ mới nhất của iPhone 8 và 8 Plus thực sự không hút khách trong vài tuần qua. Thậm chí ngày về đầu tiên máy cũng kén khách, không có nhiều người hỏi mua.

Lý do được các cửa hàng này cho biết là iPhone 8 và 8 Plus năm nay không thu hút được người dùng bởi thiết kế không có sự đột phá và không có khác biệt với iPhone 7 và 7 Plus để kích thích sự đổi máy. Trong khi nếu trên tầm 20 triệu đồng, hầu như đều lựa chọn iPhone X vì có nhiều sự thay đổi lớn trong thiết kế lẫn tính năng.

Hiện trên thị trường, hàng xách tay iPhone 8 Plus màu đỏ chào bán ở mức 19,9 triệu đồng và iPhone 8 màu đỏ có giá 18 triệu đồng.

Gia Hưng