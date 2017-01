Điểm lại những cái nhất trên thị trường smartphone năm 2016

Smartphone tốt nhất - iPhone 7 Plus

Smartphone tốt nhất 2016 - iPhone 7 Plus

Apple đã khiến không ít người thất vọng khi trình làng bộ đôi iPhone 7/7 Plus trong năm qua với không nhiều sự thay đổi trong thiết kế so với bộ đôi iPhone 6S/6S Plus trong năm 2015, tuy nhiên bù lại, “quả táo” đã trang bị cho bộ đôi iPhone mới của mình, đặc biệt iPhone 7 Plus, hàng loạt cải tiến về cấu hình lẫn tính năng.

Không chỉ vượt trội iPhone 7 về cấu hình, iPhone 7 Plus còn được trang bị nhiều tính năng hơn, nổi bật trong đó là cụm camera kép cho phép zoom quang học và tạo các hiệu ứng chụp ảnh đẹp mắt. iPhone 7 Plus cũng được trang bị cấu hình mạnh mẽ không thua kém gì các smartphone cao cấp khác trên thị trường, kết hợp với nền tảng di động iOS được tối ưu ở mức tốt nhất giúp khai thác hết sức mạnh phần cứng trên sản phẩm. Đặc biệt, Apple cũng đã trang bị chức năng chống nước cho chiếc smartphone thế hệ mới của mình.

Xét về tổng thể, không quá khi nói rằng iPhone 7 Plus là chiếc smartphone tốt nhất trong năm qua và điều này được nhiều trang công nghệ lớn trên thế giới thừa nhận.

Smartphone có thiết kế đẹp nhất - Galaxy S7 edge

Smartphone có thiết kế đẹp nhất 2016 - Galaxy S7 edge

Dĩ nhiên vẻ đẹp là một vấn đề cảm tính do vậy rất khó để có thể khẳng định rằng đâu là smartphone có thiết kế đẹp nhất, đặc biệt trong năm 2016 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều smartphone với thiết kế đẹp mắt và tạo được nhiều ấn tượng.

Tuy nhiên nếu xét theo đánh giá của người dùng và nhiều trang công nghệ nổi tiếng, Galaxy S7 edge của Samsung được công nhận là chiếc smartphone có thiết kế đẹp nhất ra mắt trong năm qua, mặc dù về cơ bản chiếc smartphone này có thiết kế không mấy khác biệt so với phiên bản Galaxy S6 edge ra mắt vào năm 2015.

Không chỉ sở hữu màn hình 2 cạnh cong, Galaxy S7 edge còn sở hữu thiết kế nguyên khối, khung viền bằng kim loại và mặt trước/sau bằng kính cường lực giúp sản phẩm có thiết kế bóng bẩy. Nhiều mẫu smartphone cao cấp sở hữu màn hình cong được ra mắt trong năm 2016 cũng đã “vay mượn” thiết kế của Galaxy S7 edge, đủ thấy thiết kế của sản phẩm được đánh giá cao như thế nào.

Smartphone cỡ nhỏ tốt nhất - iPhone SE

Smartphone cỡ nhỏ tốt nhất 2016 - iPhone SE

Trong khi người dùng có xu thế và yêu thích những chiếc smartphone màn hình ngày càng lớn thì Apple lại bất ngờ cho ra mắt iPhone SE, được xem là phiên bản nâng cấp của iPhone 5S được ra mắt từ năm 2013.

iPhone SE sở hữu thiết kế bên ngoài giống với iPhone 5S và màn hình kích cỡ 4-inch, tuy nhiên bên trong sản phẩm là một cấu hình mạnh mẽ tương đương với iPhone 6S, đủ sức đáp ứng những tác vụ của người dùng.

Do các hãng sản xuất không còn mấy mặn mà với việc ra mắt các mẫu smartphone màn hình cỡ nhỏ (thường smartphone ngày nay có màn hình tối thiểu 4,5-inch), do vậy không quá khó để iPhone SE có thể “độc chiếm” phân khúc smartphone cỡ nhỏ và trở thành chiếc smartphone cỡ nhỏ tốt nhất trong năm 2016.

Smartphone gây thất vọng nhất - Galaxy Note7

Smartphone gây thất vọng nhất 2016 - Galaxy Note7

Sau thành công của bộ đôi Galaxy S7/S7 edge được ra mắt vào đầu năm, Samsung tiếp tục tung ra Galaxy Note7 với nhiều sự kỳ vọng sẽ tiếp nối sự thành công trên phân khúc smartphone cao cấp. Bản thân Galaxy Note7 cũng sớm tạo được ấn tượng với giới công nghệ và người dùng với cấu hình mạnh mẽ và tính năng vượt trội mà sản phẩm được trang bị.

Tuy nhiên, sự cố gặp phải trên pin khiến sản phẩm có khả năng cháy, nổ trong quá trình sử dụng. Sự cố này nghiêm trọng đến nỗi buộc Samsung phải thu hồi Galaxy Note7 trên toàn cầu, khiến cho sản phẩm chỉ tồn tại trên thị trường trong vòng hơn một tháng. Sự cố với Galaxy Note7 đã khiến Samsung tổn hại tới 22 tỷ USD.

Smartphone chạy Android tốt nhất - Google Pixel XL

Smartphone chạy Android tốt nhất 2016 - Google Pixel XL

Nếu Samsung không “khai tử” Galaxy Note7 thì đây sẽ là chiếc smartphone chạy Android tốt nhất trong năm qua, tuy nhiên với việc Note7 gặp sự cố, sự lựa chọn chiếc smartphone chạy Android tốt nhất trong năm qua không mấy khó khăn, đó là chiếc smartphone Pixel XL của Google.

Nếu xét về tổng thể, bao gồm thiết kế, cấu hình, hiệu suất hoạt động, camera, giá tiền… thì Pixel XL hoàn toàn xứng đáng là chiếc smartphone chạy Android tốt nhất trong năm 2016 khi đáp ứng hầu hết các tiêu chí được đưa ra. Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, Pixel XL được Google tối ưu để hoạt động mượt mà trên nền tảng Android, cùng nhiều tính năng và công nghệ mới được tích hợp.

Ngoài ra, là sản phẩm của Google do vậy Pixcel XL có thể nhanh chóng nâng cấp lên các phiên bản Android mới nhất khi được Google phát hành.

Smartphone chạy iOS tốt nhất - iPhone 7 Plus

Không quá khó để chọn ra chiếc smartphone chạy nền tảng iOS tốt nhất khi đây vẫn là nền tảng độc quyền của Apple và chỉ có 3 smartphone chạy iOS được ra mắt trong năm qua: iPhone SE cỡ nhỏ và bộ đôi iPhone 7/7 Plus.

Về cơ bản iPhone 7 và 7 Plus có thiết kế tương đương nhau, tuy nhiên iPhone 7 Plus sở hữu màn hình lớn hơn, cấu hình mạnh mẽ hơn và nhiều tính năng hơn, trong đó có cụm camera kép ở mặt sau. Do vậy thật không quá khó để có thể nhận ra iPhone 7 Plus chính là chiếc smartphone chạy iOS tốt nhất của năm nay.

Smartphone chụp ảnh đẹp nhất - Huawei P9 Plus

Smartphone chụp ảnh đẹp nhất 2016 - Huawei P9 Plus

Thật khó để chọn ra chiếc smartphone có camera tốt nhất trong năm 2016 khi các hãng smartphone ngày càng đầu tư mạnh về chức năng chụp ảnh trên sản phẩm của mình, tuy nhiên nếu xét về tổng thể, bao gồm cả tốc độ chụp ảnh, chất lượng ảnh chụp ở chế độ tự động hay các chế độ chụp khác nhau... thì Huawei P9 Plus có thể xem là chiếc smartphone có camera tốt nhất ra mắt trong năm 2016.

Huawei đã trang bị cho sản phẩm của mình hệ thống camera kép ở mặt sau, gồm 2 camera với độ phân giải 12 megapixel, gồm một camera chụp ảnh màu và một camera chụp ảnh đơn sắc. Camera thứ 2 được sử dụng để cảm nhận điều kiện ánh sáng giúp bức ảnh chụp có màu sắc chính xác hơn hoặc để chụp ảnh với hiệu ứng đen trắng. Cả 2 camera đều sử dụng ống kính của Leica được trang bị công nghệ ổn định hình ảnh quang học.

Nhiều người dùng và giới công nghệ đã đánh giá rất cao chất lượng ảnh chụp trên Huawei P9 Plus và xem đây là smartphone có chất lượng ảnh chụp tốt nhất ra mắt trong năm qua.

Phạm Thế Quang Huy