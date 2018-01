Apple cho phép Trung Quốc quản lý tài khoản iCloud của người dùng trong nước

Theo đó, Apple sẽ cho phép GCBD (Guizhou on the Cloud Big Data), một công ty thuộc quyền quản lý của chính quyền tỉnh Quý Châu có quyền quản lý và truy cập vào dữ liệu của các tài khoản iCloud của người dùng Trung Quốc đại lục. Người dùng quốc tế ở những quốc gia khác và những khu vực khác thuộc Trung Quốc như Hồng Kông hay Macao sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này và vẫn sẽ do Apple trực tiếp quản lý.

Apple sẽ cho phép chính phủ Trung Quốc quản lý dữ liệu tài khoản iCloud của người dùng trong nước từ tháng 2 tới đây

GCBD là công ty mà Apple đã đầu tư 1 tỷ USD vào năm ngoái để phát triển các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc, trong đó bắt buộc các công ty nước ngoài có sử dụng dữ liệu của người dùng Trung Quốc phải đặt máy chủ ngay tại Trung Quốc.

Apple đã gửi thông báo đến những người dùng tại Trung Quốc về sự thay đổi này. Apple cho biết sự thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 28/2 tới đây và người dùng tại Trung Quốc sẽ phải chấp nhận chính sách mới về tài khoản iCloud. Với những người dùng nào không muốn chấp nhận việc dữ liệu của họ sẽ do chính phủ Trung Quốc quản lý, Apple cho phép tùy chọn để xóa đi tài khoản iCloud của mình.

Đáng chú ý theo phản ánh của một số người dùng quốc tế thì họ cũng đã nhận được email thông báo từ Apple cho biết tài khoản iCloud của họ sẽ được chịu sự quản lý của chính phủ Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn dữ liệu lưu trữ trên tài khoản iCloud của họ có thể bị chính phủ khai thác và sử dụng mà người dùng không hay biết.

Apple cũng đã lên tiếng trấn an người dùng rằng những dữ liệu riêng tư của người dùng là rất quan trọng với cả Apple lẫn GCBD và sẽ không có “cửa hậu” nào được tạo ra trên hệ thống của Apple để lấy cắp hoặc khai thác những dữ liệu trái phép trên tài khoản iCloud. Tuy nhiên lời trấn an này của Apple vẫn không thể khiến người dùng an tâm khi “quả táo” đã cho phép chính phủ một quốc gia can thiệp quá sâu vào dữ liệu người dùng của mình.

Apple là một trong những hãng công nghệ lớn của Mỹ “tích cực” nhất trong việc tuân thủ theo các điều luật khắt khe tại Trung Quốc. Hãng cũng đã chấp nhận yêu cầu từ chính phủ Trung Quốc trong việc loại bỏ các ứng dụng trên App Store, bao gồm các ứng dụng vượt tường lửa. Rõ ràng với một quốc gia gần 1,4 tỷ dân, Apple chắc chắn không thể bỏ qua “miếng bánh béo bở” này.

T.Thủy