Vì sao muỗi “thích” bạn?

Một điều dễ nhận thấy là trong một gia đình, có những người thường xuyên xuất hiện các nốt thâm ở chân do muỗi đốt trong khi các thành viên khác trong gia đình hy hữu mới bị muỗi đốt. Phải chăng do thói quen sống? do sở thích ăn uống? Và làm thế nào để muỗi cũng không tấn công bạn?

Theo nhà côn trùng học Joseph Conlon - cố vấn kỹ thuật của Hiệp hội Kiểm soát muỗi Hoa Kỳ, - một tổ chức phi lợi nhuận, việc ai đó bị muỗi đốt nhiều là do yếu tố di truyền.

Cụ thể, côn trùng bị chúng ta hấp dẫn khi cơ thể có hợp chất histoplasmic (hay cytoplasmic) và nó liên quan với cách thức cơ thể tiêu hóa thức ăn, cách cơ thể xử lý và “thải” các chất thừa qua da.

Điều này mang dấu ấn siêu cá nhân và cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra khẳng định việc thêm thực phẩm này hay bỏ thực phẩm kia sẽ tạo ra sự khác biệt nào đó.

Vi khuẩn trên da và mùi cơ thể cũng có thể đóng vai trò nào đó nhưng nó lại liên quan tới cách do chính cơ thể tạo ra vì vậy dù bạn có thay đổi xà bông, sữa tắm cũng sẽ không thể đảo ngược được tình thế.

Cần lưu ý là nếu bạn tắm hay xịt các loại hóa mỹ phẩm có mùi hương nồng nàn, mùi hoa quả sẽ lại càng thu hút muỗi.

Các yếu tố khác cũng quan trọng là nhiệt độ da, sản sinh CO2 và lưu lượng máu trong cơ thể. Tất cả những điều này đều tăng lên khi bạn mang thai, điều này giải thích tại sao thai phụ thường bị muỗi cắn nhiều hơn trẻ em.

Ít nhất có 1 nghiên cứu cho thấy loại máu đóng vai trò thu hút muỗi nhưng Conlon cho rằng nghiên cứu này chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì.

Vậy làm cách nào để bảo vệ bản thân?

Cho đến nay, tin tức về vấn đề này vẫn chưa có gì sáng sủa nhưng không có nghĩa là chúng ta "bó tay".

Theo Colon, các loại tinh dầu bạch đàn có tác dụng xua muỗi hay các chất chống côn trùng đã được công nhận. Và ngay cả khi sử dụng các chất này, bạn cũng nên tránh đi ra ngoài vào lúc hoàng hôn hay ở các khu vực có nước đọng. Còn các loại vòng đeo tay chống muỗi thì chỉ có tác dụng với chính vùng cổ tay đeo nó.

Nhân Hà

Theo prevention