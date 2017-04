Rơi từ tầng 9, công nhân thoát chết hy hữu

Vụ tai nạn xảy ra chiều 18/4 tại công trình thi công nhà ở tái định cư trên đường Cây Keo thuộc phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Khi nhóm công nhân đang làm việc ở tầng 9 thì giàn giáo sập xuống đất. Nghe tiếng động lớn, nhiều người chạy đến, tá hỏa phát hiện 2 nạn nhân nằm bất động.

Bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện Quận Thủ Đức

Cả 2 được sơ cứu tại hiện trường, nhưng chấn thương quá nặng khiến nạn nhân Võ Văn Điền (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) tử vong. Người còn lại là anh Nguyễn Văn Thanh Tâm (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được chuyển đến Bệnh viện Quận Thủ Đức cấp cứu.

Sáng 19/4, BS Nguyễn Đức Thọ, khoa Chấn thương Chỉnh hình cho hay, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, kích động, đau chân hai bên, khó thở. Sau thăm khám bác sĩ đã cố định cột sống cổ, cột sống thắt lưng để loại trừ nguy cơ chấn thương tủy sống có thể gây yếu liệt cơ thể.

Kết quả chụp CT-Scan cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương dập phổi, tràn dịch màng phổi bên phải, chân trái bị gãy trật khớp và gãy xương (độ I). Bệnh nhân nhanh chóng được mổ cấp cứu dẫn lưu màng phổi. Bác sĩ đã cố định khớp cổ chân, đặt nẹp bột chân trái.

Bệnh nhân gặp vết thương khá lớn và sâu trên vùng mặt, đang than đau nhiều vùng cổ. Bước đầu kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân may mắn không bị chấn thương đầu, không tổn thương cột sống, tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do bị rơi từ trên cao xuống đất nên người bệnh đang được theo dõi sát tình trạng chấn thương. Dự kiến, bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa để kiểm tra toàn diện cho người bệnh, có hướng xử lý phù hợp nếu chấn thương diễn tiến xấu.

Vân Sơn