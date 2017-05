Hàng chục công nhân nghi ngộ độc sau khi ăn mì gói nấu

Bình Dương:

Sáng 8/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ hàng chục công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món mì gói nấu vào tối 6/5 tại Công ty NT Vina (chuyên may mặc) ở thị xã Thuận An.

Công nhân nghi ngộc độc thực phẩm sau khi ăn mì gói nấu được đưa đến bệnh viện điều trị vào đêm 6/5

Nhiều công nhân kể lại, khoảng 18h30 tối 6/5, hàng trăm công nhân ở lại tăng ca, trước khi vào làm việc mọi người ăn tối tại công ty với món mì gói nấu nhưng nước khá nguội. Khoảng 1 giờ sau, nhiều người có triệu chứng khó thở, nôn ói...

Ngay sau đó, phía Công ty đã huy động phương tiện đưa hàng chục công nhân đến phòng khám đa khoa gần đó, những ca nặng được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương theo dõi, điều trị. Trong đó có một nữ công nhân đang mang thai.

Hiện các công nhân đã được xuất viện. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên