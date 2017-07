Giật mình cậu bé 14 tuổi ảo giác, hoang tưởng vì vào facebook 10 tiếng mỗi ngày

Chiều 21/7, chia sẻ về hiện tượng nghiện mạng xã hội hiện nay của nhiều người, TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (BV Bạch Mai) cho biết, đến nay tại BV chưa tiếp nhận trường hợp nhập viện về nghiện facebook riêng lẻ, trên thế giới cũng chưa có mã bệnh chính thống về nghiện facebook.

TS Phương cho rằng việc lạm dụng facebook có thể gây nhiều rối loạn cho cơ thể. Ảnh: H.Hải

Tuy nhiên thực tế, kinh nghiệm điều trị cho thấy nhiều bệnh nhân tâm thần vào viện có liên quan đến sử dụng facebook nhiều tiếng trong ngày. Bệnh nhân được đưa đến vì trầm cảm, phân liệt, ảo giác…khi điều trị xong bệnh nhân không sử dụng facebook nhiều như trước nữa.

TS Phương chia sẻ về trường hợp mới đây do chính ông khám cho bệnh nhân. Đó là cậu bé 14 tuổi được gia đình đưa vào bệnh viện sau co giật. Hiện tượng co giật xảy ra khi bố mẹ thấy cháu quá đam mê sử dụng điện thoại để lướt facebook nên đã tịch thu điện thoại. Theo lời kể của bố mẹ, cứ đi học về là bé lao vào điện thoại, ôm điện thoại lướt facebook nằm riêng trong phòng, chát chít cả trong lúc ăn, lúc đi vệ sinh, dùng đến 10 tiếng mỗi ngày.

“Việc bị tịch thu điện thoại đã khiến cháu có phản ứng thu hẹp lại và có những cơn co giật. Khi tôi khám cho cháu bé, phát hiện bệnh nhi có hoang tưởng ảo giác,. Cháu kể luôn có “tiếng nói” lúc của đàn ông, lúc đàn bà trong đầu kêu “mày phải chơi đi”. Thời gian xuất hiện tiếng nói chạng vạng chiều tối”, TS Phương kể lại.

Sau khi cho bệnh nhân sử dụng thuốc loạn thần, tình trạng ảo giác của bệnh nhi đã hết. Sau đó thời sử dụng facebook của bệnh nhi cũng giảm đi. Khi khám không thấy co giật đó phù hợp với giải phẫu, rối loạn phân ly. Gia đình bệnh nhi cũng được tư vấn để trẻ sử dụng mạng xã hội phù hợp nhất, vừa để hồi phục trẻ có thể đi học.

Ngoài ra, nhiều trẻ cũng rơi vào tình trạng "thu mình" chỉ thích ngồi trong phòng, ôm điện thoại, chát chít với bạn bè mà lười giao tiếp ngoài đời.

Ths Lê Thu Hà, Trưởng phòng điều trị nghiện chất cũng chia sẻ về trường hợp bệnh nhân nam 20 tuổi được gia đình đưa đến viện vì sợ trầm cảm, sau khi bị đuổi học về quê ở mấy ngày.

BS Hà cảnh báo về những hậu quả khi nghiện facebook. Ảnh: H.Hải

Theo người nhà kể, cứ tầm 5 – 6 giờ chiều là cậu thanh niên này sang nhà bỏ hoang của hàng xóm, ngồi một mình lặng lẽ mấy tiếng đồng hồ.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ được biết bệnh nhân được sử dụng máy tính từ rất sớm. Đến khi vào đại học, ngoài máy tính cá nhân, chàng trai này còn có điện thoại vào mạng, tối ngày ngồi máy tính vào mạng chơi game, vào facebook, lướt mạng, học hành xa xút, lên lớp ít nên bị cho ngừng học.

Khi về nhà, cứ vào tầm giờ này là bệnh nhân lặng lẽ sang nhà hàng xóm bỏ hoang ngồi. “Bởi ở Hà Nội, đây là giờ mà cậu bắt đầu ôm máy tính, điện thoại 8 – 10 tiếng để chơi.

“Sau khi test chẩn đoán bệnh nhân trầm cảm mức độ nhẹ, là trầm cảm thứ phát do nghiện mạng xã hội, tôi đã tư vấn gia đình tạo công ăn việc làm cho cậu để không có thời gian nhàn rỗi, 5 – 6 giờ chiều vào bếp phụ mẹ nấu cơm và sau 1 tháng thì tình trạng này đã không còn”, Ths Hà nói.

BS Lê Công Thiện, phụ trách phòng tâm thần nhi, thời điểm này phòng trẻ em chưa có cháu nào vào viện nghiện mạng xã hội nhưng vào viện vì các dấu hiệu tâm thần khác. Khi khai thác thông tin nhiều cháu sử dụng facebook từ 4 – 5 tiếng/ngày.

“Nghiện hay không nghiện facebook chưa chắc chắn, nhưng có vẻ có liên quan giữa rối loạn tâm thần và lạm dụng facebook, điện thoại, vào mạng”, BS Thiện nói.

Bất cứ ai cũng có thể “nghiện” facebook

Ths Hà chia sẻ thêm, khác với nghiện game thường rơi vào lứa tuổi trẻ, nghiện facebook có thể rơi vào bất cứ đối tượng nào không phân biệt nam – nữ; già – trẻ.

“Những hình ảnh quen thuộc chắc chắn ai cũng nhìn thấy, cả nhóm bạn ngồi với nhau nhưng mỗi người một điện thoại. Họ giao lưu với nhau qua điện thoại mà không nói chuyện trực tiếp. Nhiều người luôn muốn sử dụng, thời gian sử dụng, mức độ dùng facebook càng ngày càng nhiều. Họ gặp khó khăn trong kiểm soát thời gian sử dụng facebook, xao nhãng tất cả những thú vui trước đây; ảnh hưởng đến các hoạt động trong công việc, học tập, trong việc duy trì mối quan hệ trong gia đình, bạn bè ngoài cuộc đời thật… là những dấu hiệu cho thấy đang bị lệ thuộc vào facebook”, Ths Hà phân tích.

Hậu quả của nghiện facebook khiến bệnh nhân mất ngủ, gây ra trầm cảm hay ngược lại.

Vấn đề này cũng tạo nên một “vòng xoắn”, vì khi lạm dụng game, facebook khiến người ta không quan tâm cuộc sống thực chỉ quan tâm đến thế giới ảo, rối loạn ăn uống, giấc ngủ… làm trầm trọng thêm các dấu hiệu về tâm thần.

Để điều trị, đến nay chưa có một loại thuốc nào chữa nghiện facebook, mà chỉ dùng các can thiệp về tâm lý để bệnh nhân xóa facebook, ngừng sử dụng facebook.

Trong trường hợp nếu sử dụng phải có kế hoạch, thời gian làm việc, học tập, vui chơi hợp lý, kín để không có thời gian “rảnh” vào facebook.

“Với trẻ nhỏ, bố mẹ cần giúp con tuân thủ thời gian biểu. Tạo thêm nhiều sân chơi, hoạt động tập thể, ngoài trời, gia đình để trẻ không bị mải mê với thế giới ảo”, BS Hà khuyến cáo.

Dấu hiệu để nhận biết RL sử dụng facebook cần đưa đi BV? Khi bạn hoặc người nhà thấy con, em mình có các dấu hiệu sau thì nên đưa đến BV để kiểm tra Bạn, con, em bạn đã cố gắng cắt giảm việc sử dụng Facebook mà không thành công. Cảm thấy 1 sự thúc giục sử dụng ngày càng nhiều Con em bạn trở nên bồn chồn hoặc gặp rắc rối nếu bị cấm sử dụng Facebook. Bạn sử dụng Facebook rất nhiều đến nỗi mà nó đã có một tác động tiêu cực đến công việc/ học tập của bạn.

Hồng Hải