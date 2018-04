Dùng pin con ó nhuộm tạp chất cà phê để làm hồ tiêu giả

Đắk Nông:

Chiều ngày 24/4, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông, xác nhận đơn vị đã nhận hồ sơ từ Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị khởi tố 5 bị can trong vụ nhuộm phế phẩm cà phê với than pin của cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan.

Do trước đó vợ chồng bà Loan có ý định rời khỏi địa phương về Đồng Nai nên cơ quan công an đã ra quyết định giữ người khẩn cấp.

"Đây là vụ án phức tạp nên các đơn vị nghiệp vụ của Viện KSND đang nghiên cứu, trước khi đề nghị phê chuẩn lệnh khởi tố đối với 5 bị can trên", ông Cường cho hay.

Ông Cường cho biết thêm, theo hồ sơ điều tra từ công an thì đã đủ căn cứ khẳng định cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan trộn phế phẩm cà phê, bột đá rồi nhuộm lõi pin. Sau đó, cơ sở này đóng gói mang bán cho hai người ở huyện Đắk Song, trước khi toàn bộ sản phẩm được đưa về Bình Phước để trộn vào tiêu, làm thực phẩm.

Tạp chất cà phê nhuộm pin con ó dùng để trộn với hồ tiêu

Mục đích việc pha trộn tạp chất cà phê, bột đá, dung dịch nước bột pin với hồ tiêu là nhằm tăng trọng lượng để kiếm lời bất chính.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tấn tạp chất tại kho nông sản của đối tượng Phan Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH SXTM Thảo Dung (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Tổng trọng lượng của các hỗn hợp này là khoảng 9 tấn, chưa được tiêu thụ ra ngoài thị trường.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, ngày 15/4- 17/4, Đoàn liên ngành tỉnh Đắk Nông ập vào bắt quả tang cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan có hành vi dùng dung dịch nước pha bột pin con ó để ngâm tẩm tạp chất cà phê. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 21 tấn tạp chất, nhiều thùng nhựa đựng dung dịch, 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin đập dẹp, 129 kg lõi, nắp và vỏ pin.

Nước pha bột pin và máy trộn để phục vụ việc sản xuất

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975); Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985) đều trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp; Phan Thị Dung (SN 1962, trú thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979) và Trần Văn Tuấn, (SN 1976) cùng trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song.

Các đối tượng này bị tạm giữ do có hành vi vi phạm điều 317, BLHS năm 2015 (sản xuất thực phẩm bẩn). Cơ quan công an sẽ sớm tổ chức họp báo để công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dương Phong