Để “chuyện ấy” an toàn

Tình dục an toàn, thỏa mãn, tình cảm

Tình dục an toàn là vấn đề luôn được quan tâm của cả xã hội, bởi tình dục không an toàn dẫn đến những căn bệnh thế kỉ, có thai ngoài ý muốn đang là một hồi chuông cảnh tỉnh, một vấn nạn của xã hội.

Tình dục không chỉ đơn thuần là sự giao hợp. Tình dục bao gồm cả những hành động, cử chỉ âu yếm, vuốt ve, ôm, hôn, kích thích... giữa hai người để làm cho nhau thỏa mãn nhu cầu tình cảm và sinh lý. Bởi vậy, việc kích thích, ôm hôn, vuốt ve như vậy cũng là một cách thể hiện và thỏa mãn tình cảm an toàn mà không cần quan hệ tình dục.

Giới trẻ ngày nay có quan niệm hiện đại, thông thoáng trong cái nhìn về tình yêu đôi lứa cũng như chuyện quan hệ tình dục. Chính vì vậy, những kiến thức về tình dục an toàn và lành mạnh càng cần thiết hơn bao giờ hết. Những hậu quả về tình dục không an toàn thì rất nhiều người biết đến, song phải làm sao để phòng tránh chúng khi quan hệ tình dục thì không phải ai cũng có kiến thức. Ngay cả các cặp vợ chồng, nhiều kinh nghiệm “yêu” song chưa hẳn đã hiểu rõ thế nào là quan hệ tình dục an toàn và lành mạnh.

Sử dụng bao cao su là một giải pháp tối ưu để quan hệ tình dục được an toàn.

Quan hệ tình dục an toàn và lành mạnh là quan hệ với chỉ một bạn tình, không dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục như: lậu, giang mai, HIV/AIDS...

Những kiến thức tình dục an toàn

Tình dục không an toàn và lành mạnh sẽ dẫn đến các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV/AIDS, lậu, giang mai, sùi mào gà , mụn rộp sinh dục, hạ cam, trùng roi âm đạo, nhiễm nấm sinh dục, chlamydia… có biểu hiện ra bên ngoài cơ quan sinh dục song cũng có những trường hợp không có triệu chứng để phát hiện bằng mắt thường.

Mặt khác, tình dục không an toàn sẽ dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của người phụ nữ.

Tình dục an toàn là quan hệ mà không có sự tiếp xúc cơ thể với máu, chất dịch âm đạo và tinh dịch từ người này sang người khác. Theo đó, bao cao su sẽ là một trong những giải pháp tối ưu để việc quan hệ được an toàn giúp tránh lây lan các bệnh qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn, giúp bảo vệ sức khoẻ sinh sản.

Chỉ nên “quan hệ một vợ một chồng”, quan hệ khi biết chắc cả mình và đối tác đều không mắc các bệnh về đường tình dục.

Ngày nay khái niệm an toàn tình dục được hiểu như sau: “Sự lựa chọn hành vi tình dục đem lại sự thoải mái và bảo vệ được cho bản thân và cho những người khác không bị những hậu quả có hại đến sức khỏe”. Bị lây nhiễm bệnh do quan hệ tình dục và có thai khi chưa mong muốn là có hại cho sức khỏe, là không an toàn. Với định nghĩa nói trên, tình dục an toàn nhấn mạnh đến trách nhiệm và sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong đời sống tình dục.

Tình dục an toàn bao gồm một loạt những hành vi đem lại sức khỏe và có tác dụng phòng ngừa: lối sống lành mạnh, tôn trọng mối quan hệ chung thủy với một bạn tình, sử dụng bao cao su khi có nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sử dụng các phương pháp tránh thai đáng tin cậy và an toàn, thực hành tình dục không thô bạo, kiểm tra y tế khi nghi ngờ bị nhiễm các bệnh lây truyền tình dục.

Hành vi tình dục được coi là lành mạnh khi phù hợp với những chuẩn mực văn hóa của xã hội hiện đại, nhấn mạnh đến sự tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng nhau, không làm thương tổn cho nhau và chia sẻ chân thành.

Nhiều hành vi tình dục không phù hợp với đạo đức, văn hóa truyền thống, có thể an toàn nhưng không lành mạnh, ví dụ quan hệ với gái mại dâm, với trẻ em...

Vị thành niên cũng cần nhận thức được việc thực hành tình dục an toàn là một giá trị xã hội.

Có trách nhiệm với đời sống tình dục

Một thái độ có trách nhiệm trong mối quan hệ nam nữ là khi cả hai phía đều tin chắc rằng: họ không bị nhiễm bất cứ một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục nào, kể cả HIV. Vì vậy cả hai người đều cần được kiểm tra y tế và xét nghiệm phát hiện HIV. Họ cần thống nhất với nhau về ý muốn có thai hay chưa muốn có thai. Họ cần xác định rõ trách nhiệm của họ một khi lỡ có thai. Những người có trách nhiệm trong hành vi tình dục đều thống nhất rằng nạo thai không bao giờ được coi là một biện pháp để kiểm soát sinh đẻ. Vì vậy những cặp bạn tình có trách nhiệm và quan tâm đến nhau phải nói cho nhau biết nguy cơ có thể có thai với những hậu quả của nó, chia sẻ quan điểm về mối quan hệ vợ chồng và vai trò, trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Họ cần hiểu rõ những quan niệm của nhau về những mục tiêu trong đời sống và biết cùng nhau xác định những giá trị, nghĩa là họ cần hiểu rằng quan hệ tình dục là một việc nghiêm túc khi con người đã thực sự trưởng thành về mặt thể chất, tâm lý và tình cảm. Họ cần phải tin rằng quan hệ tình dục chỉ làm cho tình yêu của họ tốt đẹp hơn, tin cậy nhau hơn chứ không phải chỉ là sự hưởng thụ đơn thuần hay vì một động cơ không chính đáng nào đó.

Cần xây dựng một quan hệ tình dục có trách nhiệm để vị thành niên hiểu rằng chỉ trong khuôn khổ hôn nhân mới đem lại an toàn và hạnh phúc bền vững.

Theo ThS. Lưu Minh Quân

Sức khỏe & Đời sống