Bộ trưởng Y tế lên án các vụ tấn công thầy thuốc

Chiều 24/10, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đang công tác tại Yên Bái để thị sát công tác khắc phục hậu quả sau lũ, bà cũng chia sẻ quan điểm trước việc xảy ra hai vụ côn đồ hành hung bác sĩ.

Bộ trưởng Tiến trong một lần thị sát tại BV Đa khoa Bắc Kạn. Ảnh: H.Hải

Chỉ trong 3 ngày đã xảy ra 2 vụ hành hung bác sĩ khiến người đứng đầu ngành y tế rất đau lòng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 20/10, chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng Trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đang trong ca trực thì bị Hoàng Xuân Hải (SN 1991) dùng dao chém nhiều nhát vào người, khiến chị bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Chỉ sau đó 3 ngày, hôm 23/10, bác sĩ Trần Thanh Sơn đang làm nhiệm vụ trực cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị người nhà bệnh nhân xông vào đánh, khiến bác sĩ Sơn bất tỉnh, chảy máu vùng mặt, bị nôn ói, phải cấp cứu.

Bác sĩ bị người nhà hành hung khi đang tiếp nhận, kiểm tra bệnh nhân sau va quệt giữa xe ô tô và xe máy. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị gãy cẳng chân bên phải.

Khi kíp trực đang làm các thủ tục, giải thích cho bệnh nhân thì người nhà bệnh nhân đến, gây gổ và đánh người gây ra tai nạn giao thông cho bệnh nhân bị thương nặng, rồi tiếp tục gây hấn cho bác sĩ. Khi bác sĩ Trần Thanh Sơn và kíp trực đang cấp cứu cho bệnh nhân vừa bị họ hành hung thì họ lại xông vào đánh bác sĩ Trần Thanh Sơn, làm bác sĩ Sơn bất tỉnh, chảy máu vùng mặt, bị nôn ói, phải cấp cứu.

Trước những vụ côn đồ hành hung bác sĩ, Bộ trưởng Tiến bày tỏ: “Tôi nghiêm khắc lên án những hành vi côn đồ, vi phạm pháp luật của những kẻ đã tấn công bạo lực đối với hai thầy thuốc Trần Thị Thanh Hải và Trần Thanh Sơn.

Bộ Y tế kêu gọi chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Hà Tĩnh và Quảng Bình xem xét và có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những kẻ đã gây thương tích cho hai thầy thuốc trên”.

Bộ trưởng Tiến cũng chia sẻ nỗi đau về thể xác và tinh thần mà hai thầy thuốc Trần Thị Thanh Hải và Trần Thanh Sơn phải chịu đựng và cầu chúc hai thầy thuốc sớm bình phục để trở lại với công việc. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế đang điều trị cho hai thầy thuốc này dành những điều kiện chăm sóc và chữa trị tốt nhất để họ sớm bình phục.

Theo người đứng đầu ngành y tế, tình trạng thầy thuốc bị hành hung diễn ra ngày một nhiều và đây là thực trạng đau lòng, gây tâm trạng bất an cho đội ngũ nhân viên y tế. Bộ Y tế kêu gọi chính quyền địa phương các cấp chủ động phối hợp với ngành y tế áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế.

Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan báo chí và cộng đồng lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực nhằm vào nhân viên y tế. Không được phép hành hung nhân viên y tế với bất cứ lý do nào.

Các cơ quan y tế phối hợp với công an sở tại triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân viên y tế.

Hồng Hải