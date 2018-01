Bộ trưởng Y tế bức xúc vì năm nào cũng có người chết vì rượu trong những ngày Tết

Sản xuất rượu tăng chóng mặt

Tại Hội thảo tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu dịp Tết nguyên đán mậu tuất và mùa lễ hội xuân 2018, Bộ trưởng Tiến cho biết dự tính đến năm 2025 sản lượng rượu có thể đạt 440 triệu lít rượu được sản xuất công nghiệp. Hiện cả nước có khoảng hơn 328 cơ sở sản xuất rượu lớn với sản lượng 360 triệu lít/mỗi năm, 320 cơ sở sản xuất nhỏ với sản lượng dưới 1 triệu lít/mỗi năm; chưa kể các hộ gia đình tự sản xuất rượu, ước tính 250 triệu lít/mỗi năm.

Một trường hợp ngộ độc rượu methanol điều trị tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai). Ảnh: H.Hải

Việc sản xuất nhiều rượu bia, bên cạnh lợi ích mang lại nền kinh tế phát triển, việc lạm dụng gây nhiều tá hại, tai nạn giao thông, vấn đề bất lợi cho xã hội về an ninh trật tự.

“Ngộ độc rượu cấp chỉ chiếm 1 – 2% số vụ ngộ độc thực phẩm mỗi năm, nhưng số người chết do rượu lại chiếm đến 7% trong các ca ngộ độc thực phẩm. Tử vong do ngộ độc rượu rất nhiều, có những gia đình sau bữa tiệc mấy người tử vong”, Bộ trưởng nói.

Bà Tiến bày tỏ sự bức xúc, không thể để tình trạng cứ dịp lễ Tết, trong lúc vui chơi, nhiều người vẫn ra đi do rượu giả, do các doanh nghiệp sản xuất vì quyền lợi mà bất chấp tính mạng người dân, đặc biệt rượu methanol lớn, hàng giả, kém chất lượng.

Hàng loạt bệnh ung thư do rượu

Ngoài nguy cơ tử vong do ngộ độc rượu cấp, Bộ trưởng Y tế cũng kể ra một loạt các bệnh mãn tính, ung thư do rượu gây ra.

“Ung thư thực quản, dạ dày, ung thư đường tiêu hóa đều liên quan đến rượu. Chưa kể các bệnh về huyết áp, đột quỵ, tâm thần… đều có nguyên nhân từ rượu. Theo thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần trung ương, tỷ lệ bệnh nhân tâm thần do rượu chiếu 5 – 6% bệnh nhân tâm thần và ngày càng có xu hướng gia tăng”.

Rượu khiến cơ thể suy sụp, tàn phế, trí nhớ. Uống rượu vào lời ra, bạo lực trong gia đình, hành hung, chém giết, tử vong cũng từ quá chén. Gây nhiều hệ luỵ, tác động lâu dài trên bệnh mãn tính tim mạch chuyển hoá, ung thư, tâm thần. Trong năm nay Bộ Y tế sẽ cố gắng hoàn thành việc trình và ban hành Luật phòng chống tác hại rượu bia trong năm nay cố gắng ban hành.

“Tôi cũng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc, xuất xứ, lượng vừa phải. Kêu gọi nhà sản xuất có lương tâm, trách nhiệm, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng rượu, đừng vì lợi nhuận mà rượu pha cồn gây ra những cái chết oan uổng. Lực lượng chức năng cảnh sát môi trường, công an, quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra số mẫu, số xử phạt, tiền xử phạt, thông báo công khai truyền thông đại chúng cơ sở vi phạm. Ăn Tết vui vẻ, nhưng năm nào cũng có ca ngộ độc, tử vong đau đớn”, Bộ trưởng nói.

Cảnh báo rượu giả pha methanol

Theo ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục Trưởng Cục An toàn thực phẩm,gGần đây, mỗi năm ghi nhận từ 1 đến 7 vụ ngộ độc rượu. Trong đó, ngộ độc do rượu trắng chiếm 43%, rượu ngâm thuốc là 36%, rượu ngâm củ ấu là 16,0%, rượu ngâm động vật (ong đất, tắc kè, mật lợn) gần 11%. Đáng lo ngại là tình trạng ngộ độc do uống phải rượu pha từ cồn công nghiệp methanol có xu hướng gia tăng và các bệnh viện chưa có thuốc giải độc.

“Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Công thương, nhằm tránh tình trạng nhầm lẫn trong sử dụng cồn công nghiệp thì cần quy định việc cho chất chỉ thị màu, xanh-mê-thi-len; tức là cồn công nghiệp phải có màu xanh, như vậy khi nhìn vào là phát hiện được ngay và không uống. Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Công thương sớm thực hiện được việc này để hạn chế tình trạng ngộ độc do sử dụng cồn”.

Cùng quan điểm này, BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, các ca ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol đều rất nặng nề, tốn hàng trăm triệu để chữa trị nhưng tỉ lệ tử vong cao do methanol gây ảnh hưởng não, phủ tạng. Có những bệnh nhân qua khỏi nhưng phần lớn đều có di chứng não, nhìn mờ…

Trong khi đó, nếu cồn công nghiệp được pha chất chỉ thị màu xanh, thì người sản xuất rượu giả không thể dùng cồn để pha vì nhìn màu sẽ nhận biết được rượu giả.

Hồng Hải