Bệnh viện Xanh Pôn khẳng định bác sĩ bị bố bệnh nhi đánh đã làm đúng quy trình!

PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Ảnh: Toàn Vũ)

Khám đúng quy trình, quy định

Trả lời báo chí về quy trình khám cấp cứu tại bệnh viện, PGS.TS Trung Dũng, đại diện bệnh viện Xanh Pôn cho biết: Quy trình đúng của bệnh viện là: Với những trường hợp thương tổn nặng bắt buộc phải đưa thẳng lên phòng mổ, xử lý khâu cầm máu tạm thời tại khoa cấp cứu. Còn các trường hợp không chảy máu, mất máu kéo dài, không nguy cơ sốc…, bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình trực tiếp đánh giá và xử lý để đạt kết quả tốt nhất với vấn đề điều trị vết thương cũng như thẩm mỹ sau này.

Cụ thể, trong trường hợp của bệnh nhi sinh năm 2013, PGS. Dũng cho biết tình trạng của bệnh nhi không nặng và có thể thấy điều này qua clip cắt ra từ camera an ninh bệnh viện: bệnh nhi chỉ bị một vết thương nhỏ ở vùng hàm mặt, không chảy máu nhiều.

“Tôi khẳng định, quy trình xử lý khám chữa bệnh đối với vụ này là hoàn toàn đúng theo quy định của Sở Y tế và bộ Y tế”, PGS Dũng nhấn mạnh.

PGS.TS Dũng cũng giải thích vì sao có quy trình làm việc với các thương tổn vùng hàm mặt: “Đó là ngoài chức năng sơ cấp cứu chảy máu, một vấn đề quan trọng là thẩm mỹ”.

Bệnh viện Xanh Pôn lên án hành vi bạo hành y tế

Đề nghị xử lý nghiêm minh

Tại cuộc họp báo, PGS.TS Trung Dũng cũng đã lên án hành vi bạo hành nơi bệnh viện, xâm phạm đến tinh thần, tính mạng, thân thể của cán bộ nhân viên y.

“Bạo hành y tế xảy ra ở nhiều địa bàn trên cả nước, xảy ra ở trung tâm thủ đô đây là hành động đáng lên án. Đề nghị làm nghiêm, làm đúng để hiện tượng không tái diễn nữa. Từ đó tạo ra môi trường làm việc an toàn cho tính mạng, sức khỏe và danh dự của cán bộ nhân viên y tế”, PGS Dũng nói.

PGS. Dũng cũng cho rằng vụ việc đã “may mắn được ghi hình bằng bị người nhà bệnh nhân do bức xúc gì đó đã tấn công, đánh bác sĩ và may mắn được ghi hình bằng camera an ninh bệnh viện.

PGS. Dũng cũng bày tỏ lời cảm ơn sự phối hợp của lực lượng 113 và công an phường đã có mặt, ngăn ngừa diễn biến xấu.

Cũng theo vị Phó Giám đốc bệnh viện, ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc họp rút kinh nghiệm về an ninh, an toàn đối với nhân viên y tế; tiến hành rà soát các vấn đề có thể có ở phòng mổ, phòng cấp cứu…

Đặc biệt, phía bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp biên bản, bằng chứng, băng ghi hình để xử lý đúng người đúng tội.

Chia sẻ về lý do sau 6 ngày xảy ra sự việc, phía bệnh viện mới chính thức lên tiếng, PGS.TS Dũng cho biết: “Sự việc xảy ra từ 13/4 nhưng vấn đề quan trọng chúng ta phải đi vào giải quyết trực tiếp sự việc. Chúng tôi mong muốn buổi chia sẻ thông tin hôm nay với các cơ quan báo chí sẽ kèm theo các thông tin về căn cứ cũng như cách xử lý của cơ quan điều tra.

Chúng ta làm việc phải đúng quy trình, sự việc vẫn đang được bên công an điều tra để làm sao đúng người đúng tội”.

Trần Phương