Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm thuốc trị dị ứng

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/4, chị T. ăn cơm với thịt bò, ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa tráng miệng. Sau ăn, cơ thể chị T. bắt đầu nổi mẩn ngứa.

Nữ bệnh nhân bị sốc, hôn mê rồi tử vong sau khi chích thuốc trị dị ứng (ảnh minh họa: internet)

Ngày 18/4, thấy tình trạng mẩn ngứa không thuyên giảm, chị T. đã đến Bệnh viện An Sinh, TPHCM kiểm tra.

Sau thăm khám, thực hiện xét nghiệm, bác sĩ đã tiêm 1 loại thuốc trị dị ứng cho bệnh nhân. Sau chích thuốc, người bệnh có diễn tiến nặng nên được đưa vào phòng cấp cứu. Tại đây người bệnh được tiêm thêm 2 mũi thuốc nhưng diễn tiến bệnh ngày càng nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Nhân Dân 115.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 ngày 22/4, bệnh nhân L.N.T được Bệnh viện An Sinh chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp, tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, hồi sức, hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng, Bệnh viện Nhân Dân 115 chẩn đoán bệnh nhân bị ngưng hô hấp tuần hoàn, sốc phản vệ, tổn thương đa cơ quan, viêm phổi, phù phổi tổn thương.

Khai thác bệnh sử, bệnh viện ghi nhận trước khi nhập viện Bệnh viện An Sinh 1 ngày, người bệnh ăn thịt bò, bánh tráng trộn, uống trà sữa, sau đó bị nổi mề đay khắp người, tình trạng ngày càng tăng nên đến để điều trị. Bác sĩ cũng ghi nhận bệnh nhân có tiền sử dị ứng không rõ nguyên nhân.

Bệnh viện An Sinh, nơi tiếp nhận, điều trị ban đầu cho người bệnh

Theo lời kể của người nhà người bệnh, sau tiêm 3 liều thuốc tại Bệnh viện An Sinh người bệnh xuất hiện nôn ói, khó thở, trào bọt hồng qua miệng, ngưng hô hấp tuần hoàn, được bệnh viện cấp cứu hồi sức tim phổi, và chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của BV Nhân Dân 115, người bệnh được các y bác sĩ điều trị hồi sức tích cực nội khoa theo hướng sốc phản vệ và đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nặng không hồi phục và tử vong ngày 20/4.

Sở Y tế TPHCM cho biết đã yêu cầu Bệnh viện An Sinh khẩn trương báo cáo nhanh về chẩn đoán và điều trị của bệnh viện trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện.

Sau khi thu thập thông tin qua báo cáo của BV Nhân Dân 115 và BV An Sinh, Sở Y tế sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn và tổ chức họp để xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Đại diện bệnh viện An Sinh xác nhận, trường hợp bệnh nhân L.T.N. đến thăm khám, điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do người bệnh sốc phản vệ với thuốc trị dị ứng. Phía bệnh viện cho biết, đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong với hi vọng gia đình sẽ hiểu và thông cảm.

Vân Sơn