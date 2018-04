Thiếu tiền xài, con trai dọa tung ảnh nóng tống tiền cha ruột

An Giang:

Chiều 23/4, Công an huyện Châu Thành cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1994, cư trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) theo quyết định truy nã của Công an huyện Châu Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 4h 05/12/2017, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Thanh Phương đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Ngọc T. (là cha ruột của Phương), cư trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang lấy trộm điện thoại di động hiệu OPPO New 7 và 1 sổ hộ khẩu rồi đem đi cầm cố điện thoại với giá 1 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương tại cơ quan điều tra (ảnh: CTV)

Đến 06/12/2017, Phương nhờ người quen báo cho ông T. biết trong điện thoại mà Phương lấy trộm của ông T. còn lưu trữ những hình ảnh riêng tư giữa ông T. và bạn gái, đồng thời buộc ông T. phải đưa cho Phương 5 triệu đồng, nếu không Phương sẽ phán tán những ảnh này cho mọi người biết.

Đến ngày 07/12/2018, ông T. chuẩn bị tiền và nhờ người quen liên hệ đưa cho Phương để chuộc lại điện thoại và sổ hộ khẩu về cho mình.

Sau khi nhận lại được tài sản, ông T. đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nguyễn Thanh Phương. Sau đó, cơ quan Công an có mời Phương lên trụ sở để làm việc, nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã.

Sau thời gian lẫn trốn, đối tượng Phương bị công an bắt giữ vào chiều 23/4.

Nguyễn Hành