Nghi can nổ súng khiến 1 người tử vong ra đầu thú

Thanh Hóa

>> Vụ nghi án nổ súng, 1 người tử vong: Tạm giữ hình sự 7 đối tượng

Đêm 24/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vận động đối tượng Lê Công Thành (SN 1996, ở Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa) ra đầu thú. Theo xác định của cơ quan công an, Thành là nghi can trực tiếp nổ súng bắn chết anh Nguyễn Văn Ngọc và làm anh Nguyễn Văn Hải bị thương nặng vào đêm 23/12, tại thôn Thanh Mai, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị tạm giữ

Tại cơ quan Ccông an, Thành khai nhận, sau khi nổ súng, thấy nạn nhân nằm gục bên đường, Thành và Phạm Duy Linh (SN 1989, ở xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa) đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường và liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình, người thân của đối tượng tuyên truyền, vận động và kêu gọi Lê Công Thành ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến 23h30 ngày 24/12, Thành đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng liên quan đến vụ án nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Phạm Duy Linh (SN 1989, ở Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Trương Tín Trường (SN 1995), đều ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; Phạm Thành Linh (SN 1993), Đỗ Ngọc Huy (SN 1991), đều ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Lê Phương Nam (SN 1991, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) và Hà Chí Dũng (SN 1996, ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tang vật gây án là một khẩu súng tự chế và 3 viên đạn gém chưa sử dụng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 23h ngày 23/12, Đỗ Ngọc Huy, chủ quán cafe Chuột, ở thôn Thành Mai, phường Quảng Thành và Phạm Thành Linh, nhân viên phục vụ quán đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ở xã Quảng Thịnh) đang uống bia tại quán đối diện.

Tang vật vụ án nổ súng

Theo lời khai của các đối tượng, do được mọi người can ngăn, nên nhóm của Hạnh đã bỏ về, nhưng sau đó lại gọi thêm một số thanh niên ở xã Quảng Thành, trong đó có Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hải đến đánh nhóm của Linh và Huy. Thấy vậy, Linh đã gọi một số đối tượng mang theo tuýp nước, bình xịt hơi cay và mượn một khẩu súng tự chế của Lê Phương Nam đưa cho Lê Công Thành đuổi bắn nhóm thanh niên xã Quảng Thành. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Ngọc chết tại chỗ, Nguyễn Văn Hải bị thương nặng. Sau khi gây án, Lê Công Thành và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và các phòng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ vụ án.

Trần Lê