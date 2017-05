Học sinh lớp 9 bị nhóm côn đồ truy sát

Long An:

Trưa 1/5, trao đổi với Dân Trí, Đại tá Trương Văn Chấm - Trưởng Công an TP Tân An (Long An) cho biết: "Tối ngày 25/4, Công an TP Tân An nhận được tin báo về trường hợp em C. bị một nhóm người truy sát trên địa bàn. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời hỗ trợ gia đình đưa em C. đi cấp cứu”.

Nhiều vết máu vương vãi nơi em C. bị đánh hội đồng

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/4, em Nguyễn Duy. C. và em V.S. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Tân An) đang trên đường đi học thêm về qua khu vực phường 3 (TP Tân An) thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5,6 người chặn đầu xe. Khi C. và S. chưa kịp nói gì thì nhóm người trên đã liên tiếp dùng gậy sắt, ống sắt lao vào tấn công C. Sau khoảng 10 phút bị đánh hội đồng em C. gục xuống đường với nhiều vết thương ở vùng đầu, ngực khiến máu chảy khắp người. Ngay sau đó, nhóm thanh niên leo lên 3 xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, em C. được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa Khoa tỉnh Long An nhưng do tình trạng quá nặng nên được chuyển lên khoa cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị. Sau gần 1 tuần điều trị cấp cứu, em C. được chuyển qua khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện, sức khoẻ của em rất yếu, lúc hôn mê lúc tỉnh nên các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để đưa ra pháp đồ điều trị.

Trao đổi thêm với Dân Trí, chị Nguyễn Đ. (chị họ của C.) cho hay: "C. rất hoà nhã với bạn bè và từ nhỏ tới giờ chưa thấy nó xích mích với ai. Nó tuy không học giỏi nhưng cũng không phải là học sinh cá biệt trong lớp. Gia đình tôi cũng không hiểu sao em C. bị đánh hội đồng dẫn đến trọng thương như vậy. Theo những người chứng kiến sự việc cho biết thì nhóm đánh em tôi là nhóm côn đồ trên địa bàn".

Đại tá Trương Văn Chấm cho biết: “Hiện tình trạng sức khoẻ của em C. còn rất yếu nên chưa thể lấy lời khai. Công An TP Tân An cũng đã khoanh vùng một số đối tượng để mở rộng điều tra, đồng thời trích lục camera an ninh ở nhiều khu vực để truy tìm nhóm thanh niên trên".

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh