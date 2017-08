Hết chủ tịch xã bị tung ảnh “nuy” lại đến két sắt bị phá tại trụ sở xã

Hải Phòng

Chiếc két sắt của UBND xã Lý Học bị khênh ra ngoài và bị phá tung (ảnh L.V.T)

Cụ thể theo ông Phương, vào khoảng gần 5h sáng nay (14/8), lãnh đạo xã nhận được tin báo từ công an xã về việc kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở UBND xã, phá cửa phòng Tài chính, khiêng két sắt ra phía ngoài và tổ chức phá két sắt. Tại hiện trường, toàn bộ giấy tờ, tài liệu vẫn còn nguyên, kẻ trộm chỉ lấy đi toàn bộ tiền mặt trong két. Hiện chưa xác định cụ thể số tiền bị mất đi là bao nhiêu.

Cũng theo ông Phương, rất may toàn bộ máy móc, thiết bị của các phòng ban, bộ phận… thuộc UBND xã không bị kẻ trộm “hỏi thăm”. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an huyện cùng Công an thành phố đã xuống hiện trường điều tra, xác minh.

Điều đáng nói cũng tại xã Lý Học, trước đó vài ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông “nuy” trong nhà nghỉ cùng với chú thích: “chủ tịch xã Lý Học vào nhà nghỉ mua dâm”. Kèm theo là hình ảnh một thanh niên bị thương tích ở đầu và mặt cũng với chủ thích “con nuôi Chủ tịch xã Lý Học phát hiện bố nuôi cặp bồ nên bị bố nuôi đánh”.

Ông Nguyên Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Lý Học xác nhận hình ảnh đó là của ông, đồng thời thanh niên bị thương cũng chính là con nuôi của ông. Tuy nhiên, ông Phương khẳng định bản thân bị tung hình ảnh trên để bôi nhọ danh dự và ông hoàn toàn không hành hung con nuôi mình.

Cả 2 vụ việc hiện đang được Công an Vĩnh Bảo điều tra, làm rõ.

An Nhiên.